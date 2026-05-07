La estrategia de Tigres de Bogotá para neutralizar la presión ante Atlético Nacional

La presión de enfrentar a un gigante como Atlético Nacional puede jugar en contra de cualquier equipo joven o de menor recorrido. En Tigres Fútbol Club lo saben perfectamente y por eso una de las principales estrategias del club ha estado enfocada en el aspecto mental. El trabajo de la psicóloga del equipo, la doctora Daniela Torres, se ha convertido en una pieza fundamental para evitar que el nerviosismo termine afectando al plantel antes de uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

Desde el entorno del club consideran que este tipo de compromisos son precisamente los que cualquier futbolista sueña disputar. Así lo dejó claro el gerente deportivo Daniel Bohórquez, que explicó que el grupo ha venido trabajando junto al cuerpo técnico y al área psicológica para que los jugadores entiendan la magnitud de la oportunidad, pero sin dejarse consumir por la ansiedad que genera medirse al vigente campeón continental.

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Daniel Bohórquez, gerente deportivo de Tigres, dejó claro que el reto genera ilusión tanto en lo administrativo como en lo deportivo - crédito Diego Suárez/Infobae

“La psicóloga ha trabajado en concientizar a la plantilla de que estas son las oportunidades que trae el fútbol y que hay que asumirlas con personalidad. Claro que puede existir nerviosismo, porque es normal enfrentar a un rival de esta categoría, pero de eso se trata también este deporte: cuando llega el momento hay que afrontarlo de la mejor manera”, explicó Bohórquez.

El dirigente insistió en que dentro del camerino existe convencimiento y confianza en competirle de igual a igual al cuadro verdolaga. “En la cancha son once contra once. Sabemos el rival que tenemos al frente, pero también entendemos que este tipo de partidos hay que aprovecharlos desde todos los aspectos: en lo administrativo y también en lo deportivo. Nosotros vamos con la mentalidad de clasificar”, señaló.

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Daniel Bohórquez, gerente deportivo de Tigres, habló sobre lo que representa enfrentar al cuadro antioqueño, por sus dos Copas Libertadores - crédito Diego Suárez/Infobae

Más allá del discurso motivacional, en Tigres Fútbol Club ya empezaron a diseñar el plan futbolístico con el que esperan neutralizar las fortalezas de Atlético Nacional. Bohórquez aseguró que el cuerpo técnico analiza videos, movimientos tácticos y diferentes escenarios para encontrar la fórmula que les permita competir con dignidad y pelear por el resultado.

“A nivel táctico vamos a esperar y atacar, siempre buscando la forma de ganar. Puede ser replegándonos y aprovechando los espacios. Hoy el fútbol demuestra que sí se puede competir ante equipos grandes. Mire lo que hizo Bodø/Glimt en Europa eliminando rivales históricos. Ese tipo de ejemplos sirven para entender que con trabajo y orden táctico se puede dar pelea”, comentó.

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Atlético Nacional y Tigres de Bogotá se enfrentarán por Copa Colombia - crédito EFE/Atlético Nacional

El partido, además de representar un enorme reto deportivo, también se perfila como un evento de gran impacto económico y mediático para el club bogotano. Bohórquez reconoció que la posibilidad de jugar ante uno de los equipos con mayor convocatoria del país representa una motivación extra para toda la institución.

“Es un honor y un gran reto. Estoy extremadamente motivado desde la parte administrativa, y todavía más desde la deportiva, por enfrentar al ganador de las dos Copas Libertadores”, afirmó el dirigente.

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La expectativa alrededor del compromiso ha sido tan alta que desde ya el club adelanta gestiones para disputar el encuentro en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. La intención es aprovechar el enorme interés que despierta Atlético Nacional y garantizar una asistencia masiva.

“Ya iniciamos los trámites para poder enfrentar a Nacional en El Campín. Todos sabemos lo que genera este partido a nivel de taquilla”, sostuvo Bohórquez, quien considera que el encuentro podría convertirse en uno de los más concurridos del semestre.

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El gerente deportivo cree que la presencia de la hinchada verdolaga será determinante para llenar el escenario capitalino. “Nacional y América son equipos que tienen la capacidad de llenar El Campín y estamos seguros de que la hinchada de Nacional acompañará al equipo”, manifestó.