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Martín “El Toro” Arzuaga aseguró que en Colombia no valoran a Luis Díaz: “Vamos a ponernos un poco serios”

El exfutbolista, con 196 goles como profesional, defendió a Díaz de las críticas que recibe por su supuesta incapacidad goleadora y ausencia en partidos importantes

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El otrora goleador de Junior de Barranquilla destacó el momento del guajiro en el equipo que dirige Vincent Kompany y que se coronó de forma anticipada como campeón de la Bundesliga - crédito Junior de Barranquilla
El otrora goleador de Junior de Barranquilla destacó el momento del guajiro en el equipo que dirige Vincent Kompany y que se coronó de forma anticipada como campeón de la Bundesliga - crédito Junior de Barranquilla

Las declaraciones de Martín Arzuaga sobre Luis Díaz reabrieron un debate que desde hace años acompaña al fútbol colombiano: ¿realmente el país valora en su justa medida al mejor futbolista colombiano del momento? El exdelantero del fútbol colombiano, hoy panelista de ESPN, fue contundente al señalar que al atacante del Bayern Múnich “le han dado garrote” y que muchas de las críticas hacia él podrían estar relacionadas con el regionalismo y sus orígenes humildes.

Luis Díaz es un ejemplo de superación. Es una persona a la que le han dado garrote, a la que la han menospreciado acá, la misma prensa lo ha hecho. No sé si será porque es feito, porque viene de un pueblo humilde, muchas veces también aquí algunos dicen que no hay regionalismo, pero yo creo que sí lo hay”, afirmó Arzuaga en entrevista con Gol Caracol.

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Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League
El atacante guajiro Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League, al convertirle al PSG en la 'ida' de la semifinal del torneo, con lo que llegó a siete celebraciones en 11 juegos - crédito @FCBayern/X

La campaña del extremo en la Champions League 2025/26 fue sobresaliente. Disputó 12 partidos, acumuló 980 minutos y participó directamente en diez goles, gracias a siete anotaciones y tres asistencias. Sus registros reflejan una influencia constante en ataque y una regularidad que pocos jugadores mantuvieron durante el torneo. Fue precisamente ese rendimiento el que llevó a Arzuaga a cuestionar el trato que recibe el jugador en Colombia.

“Hay que apoyarlo hoy que lo tenemos aspirando a ser uno de los mejores o el mejor jugador del año, pero vea; si estuviera otro sí le harían fuerza. ‘Lucho’ es el mejor extremo izquierdo del momento, le hizo dos goles al Real Madrid, en la ida y vuelta de la Champions. Ojo, que no se los marcó al ‘Deportivo Tapita’. Antes le pedían goles y ahora los viene haciendo y tampoco les gusta. Vamos a ponernos un poco serios con esto”, expresó el exgoleador.

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Martín Arzuaga hizo 196 goles como profesional en 571 partidos - crédito Martín Arzuaga
Martín Arzuaga hizo 196 goles como profesional en 571 partidos - crédito Martín Arzuaga

El rendimiento de “Lucho” en Champions League

En el compromiso definitivo frente al PSG volvió a ser el futbolista más peligroso del Bayern. Generó las opciones más claras del equipo alemán y recibió una calificación de 7.9 en SofaScore, la más alta de su club en aquel encuentro.

Su impacto tampoco se limitó únicamente al escenario europeo. Durante toda la temporada 2025/26 acumuló 25 goles con el Bayern Múnich y fue pieza fundamental para que el club conquistara la Bundesliga con cuatro jornadas de anticipación. Su adaptación al fútbol alemán fue inmediata y hoy aparece como una de las grandes estrellas del proyecto liderado por Vincent Kompany.

Pese a ello, en Colombia el debate alrededor de Luis Díaz continúa siendo extraño. A diferencia de otras figuras históricas de la Selección, muchas veces su rendimiento parece ser analizado bajo una lupa más severa. Para Arzuaga, eso tiene una explicación cultural y social.

Colombia es ‘Lucho’ Díaz y 25 más, ‘Lucho’ debería ser el capitán de Colombia hoy. Hay que quitarnos ese antifaz. A James Rodríguez lo queremos, le agradecemos, hay que hacerle un partido de despedida, es un gran representante de los colombianos, pero todo caduca, todo llega a su final. Hoy es el tiempo de ‘Lucho’ Díaz y no le damos el valor que deberíamos darle”, señaló.

Arzuaga explicó que Atlético Nacional es un equipo hiperactivo-crédito @martinarzuaga/Instagram
Arzuaga es panelista de la cadena argentina ESPN - crédito @martinarzuaga/Instagram

Luis Díaz y la comparación con James Rodríguez

La comparación con James Rodríguez inevitablemente abre otra discusión: el cambio generacional en la Selección Colombia. Durante más de una década el liderazgo futbolístico del país estuvo concentrado en el volante cucuteño, figura del Mundial de Brasil 2014 y referente histórico del combinado nacional. No obstante, el presente parece pertenecerle completamente a Luis Díaz.

El extremo nacido en Barrancas, La Guajira, pasó de vender pescado y jugar torneos indígenas a convertirse en figura de la élite europea. Su historia representa uno de los relatos de superación más impactantes del deporte colombiano reciente y, al mismo tiempo, expone cómo todavía persisten prejuicios alrededor de los futbolistas provenientes de regiones apartadas del país.

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