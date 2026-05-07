Colombia

Cnsc abrió convocatoria para más de 1.600 vacantes en seis entidades nacionales para profesionales, técnicos y asistenciales

Invima, Adres, Fondo Nacional de Estupefacientes y otras dependencias ofrecen cientos de vacantes en organismos públicos, con opciones de ascenso e ingreso abierto

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La Comisión Nacional del Servicio Civil anunció una nueva convocatoria con más de 1.000 vacantes en entidades territoriales y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- crédito VisualesIA/CNSC
Las vacantes en el proceso de selección de la CNSC incluyen oportunidades en Invima, UNP, Adres, Contaduría General, Fondo Nacional de Estupefacientes y Fondo de Previsión Social del Congreso - crédito VisualesIA/Cnsc

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció la apertura de un nuevo proceso de selección para proveer más de 1.600 vacantes distribuidas en seis entidades del orden nacional en Colombia.

La convocatoria, publicada en el sitio oficial www.cnsc.gov.co, permitirá el acceso a cargos públicos en dos modalidades: ascenso e ingreso abierto, con oportunidades para ciudadanos en diferentes niveles profesionales, técnicos y asistenciales.

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Entidades y distribución de vacantes

Las entidades que participan en este proceso son:

  • Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)
  • Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
  • Fondo Nacional de Estupefacientes
  • Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
  • Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación
  • Unidad Nacional de Protección (UNP)

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En total, 441 vacantes serán ofertadas en la modalidad de ascenso (exclusiva para servidores públicos con derechos de carrera administrativa) y más de 1.200 vacantes en modalidad abierta (para el público en general). Cerca de 100 vacantes estarán reservadas para personas con discapacidad, en cumplimiento de las políticas de inclusión.

Más de 18.000 vacantes estarán disponibles en los 12 concursos programados por la Cnsc - crédito Cnsc
La convocatoria para empleos públicos en Colombia contempla 441 plazas en modalidad de ascenso y más de 1.200 de ingreso abierto para ciudadanos - crédito Cnsc

Detalle de vacantes por entidad

  • Invima: ofrece un total de 467 vacantes, distribuidas en los niveles profesional (364), técnico (59) y asistencial (44).
  • UNP: es la entidad con mayor número de vacantes, con 940 plazas (646 profesional, 238 técnico, 56 asistencial).
  • Adres: Dispone de 172 vacantes (166 profesional, 6 asistencial).
  • Fondo Nacional de Estupefacientes: presenta 9 vacantes (5 profesional, 1 técnico, 3 asistencial).
  • Fondo de Previsión Social del Congreso: convoca 29 vacantes (16 profesional, 6 técnico, 7 asistencial).
  • Contaduría General de la Nación: ofrece 48 vacantes (29 profesional, 6 asesor, 2 técnico, 11 asistencial).

Proceso y requisitos de inscripción

El proceso inicia con la divulgación de los acuerdos y el anexo técnico, los cuales establecen todas las reglas y condiciones de participación. Los interesados deben consultar estos documentos en la página oficial de la Cnsc y seguir el cronograma que será publicado para la etapa de inscripciones y el pago de derechos de participación.

El procedimiento de inscripción se realiza a través del aplicativo Simo. Es indispensable que el aspirante:

1. Verifique si ya está registrado en Simo, de no ser así, debe completar el registro en la opción “Registrarse” de la plataforma, diligenciando toda la información personal solicitada, la cual será validada con la Registraduría Nacional.

2. Cargue los documentos exigidos (formación académica, experiencia, certificados, etc.) en formato PDF, legibles y con tamaño máximo de 2 MB por archivo.

La convocatoria de la DIAN reserva 140 vacantes exclusivas para personas con discapacidad conforme a la Ley 2418 de 2024 - crédito iStock
Al menos 100 vacantes están reservadas para personas con discapacidad, como parte de la política de inclusión laboral del Estado - Imagen Ilustrativa Infobae

3. Inscriba la vacante de interés en la modalidad correspondiente (ascenso o abierto), cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL) de cada entidad.

4. Para personas con discapacidad, si la vacante está reservada para este grupo, deben adjuntar el certificado de discapacidad expedido según la normativa vigente.

El proceso también contempla la verificación de requisitos mínimos, la aplicación de pruebas (que incluyen valoración de antecedentes y pruebas escritas) y la conformación de listas de elegibles para cada cargo.

Requisitos generales y causales de exclusión

Para la modalidad de ascenso, el aspirante debe ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que oferta el empleo, y para la modalidad abierta, cualquier ciudadano colombiano mayor de edad puede participar. No se podrá inscribir en vacantes de ambas modalidades simultáneamente. Otros requisitos incluyen:

  • No estar incurso en inhabilidades legales, incompatibilidades o prohibiciones.
  • No presentar documentos falsos o adulterados.
  • No haber sido excluido previamente por fraude, suplantación o incumplimiento de pruebas.

- crédito Cnsc
Los postulantes deben cumplir los requisitos mínimos en formación, experiencia y certificados establecidos por el Manual de Funciones y Competencias Laborales de las entidades - crédito Cnsc

Las personas con discapacidad que deseen participar en vacantes generales deben indicar su condición en el sistema para que se les puedan brindar ajustes razonables durante la aplicación de pruebas.

La Cnsc indicó que toda la información oficial estará disponible exclusivamente en su página web y en sus redes sociales (@CNSCColombia en Facebook, X, Instagram, LinkedIn y TikTok). Se recomienda no atender información de fuentes no autorizadas.

Finalmente, la entidad publicará oportunamente las fechas para la apertura de inscripciones, el pago de derechos y los cronogramas de pruebas, por lo que los interesados deben mantenerse atentos a las actualizaciones del proceso.

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