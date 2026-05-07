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Daniel Carvalho reveló que solía colarse en el metro de París: “Me echaba a mí mismo el cuento de que yo era de bajos recursos”

El congresista afirmó que dejó de evadir el pago del pasaje cuando las autoridades lo identificaron y tomaron medidas correctivas

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Daniel Carvalho, representante a la Cámara. Foto: Colprensa.
Daniel Carvalho, representante a la Cámara, aseguró que se necesitan medidas punitivas para evitar más colados en TransMilenio - crédito Colprensa

La evasión del pago del pasaje de Transmilenio sigue siendo un problema en Bogotá, pese a que hay funcionarios presentes en las estaciones tratando de corroborar que los usuarios validen el uso del sistema de transporte. Su labor se convirtió en un trabajo de alto riesgo, teniendo en cuenta que se han presentado agresiones por parte de los ciudadanos a los que se les exige el pago por el servicio y los funcionarios también han recurrido a la violencia como forma de corrección.

El representante a la Cámara Daniel Carvalho hizo una reflexión sobre la problemática a través de una publicación en su cuenta de X, en la que reveló que hizo parte de los “colados”, pero no en Colombia. De acuerdo con su relato, adoptó la conducta de la evasión mientras estudiaba en París (Francia); solía no pagar el pasaje para el uso del metro, hasta que las autoridades lo identificaron y tomaron medidas correctivas.

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“Cuando era estudiante en París cogí el hábito de colarme en el metro, me echaba a mí mismo el cuento de que yo era de bajos recursos y que no le hacía mal a nadie. Un día me cogieron y me metieron una multa equivalente a un mes de transporte. No lo volví a hacer”, detalló el congresista en la red social.

Según precisó, el hecho de no pagar por el uso del transporte público contribuye al deterioro del sistema. Afirmó que la falta de esos recursos genera pérdidas y afecta la calidad del servicio. Finalmente, ese hueco financiero es asumido por los pasajeros que sí pagan el costo del pasaje cada vez que utilizan el servicio.

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El representante Daniel Carvalho reveló que solía colarse en el metro de París - crédito @davalho/X
El representante Daniel Carvalho reveló que solía colarse en el metro de París - crédito @davalho/X

En ese sentido, indicó que la solución al problema que enfrenta la capital colombiana en materia de colados se resuelve con enseñanza y con sanciones. “Los sistemas públicos deben tener medidas pedagógicas y punitivas para evitar el fraude, de lo contrario no podrán mejorar su servicio y su cobertura. No hay excusas”, aseveró.

El concejal de Bogotá Juan David Quintero le ha puesto la lupa a la situación en Transmilenio y reveló que, en algunos casos, la presión que ejercen los funcionarios ha servido para desincentivar la evasión del pago del pasaje.

"Hasta que aprendieron! Por fin los colados pagando el pasaje. ¿Si ven que si se puede ser buen ciudadano? Nosotros proponemos blindar @TransMilenio para que exista orden y control dentro del sistema, que se eliminen a los colados y todos paguen el pasaje", indicó.

El concejal Juan David Quintero reveló que colados en TransMilenio tuvieron que pagar el pasaje - crédito @JD_Quinteror/X
El concejal Juan David Quintero reveló que colados en TransMilenio tuvieron que pagar el pasaje - crédito @JD_Quinteror/X

Agresiones entre funcionarios y colados en Transmilenio

El caso más reciente de evasión del pago en Transmilenio ocurrió el 5 de mayo de 2026. Ese día, la estación Transmilenio Calle 76 fue escenario de un enfrentamiento entre funcionarios y colados, algunos identificados como posibles estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

El rector de la institución, Helberth Choachí, se pronunció sobre los hechos mediante un comunicado. “Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causadas por vigilantes del TransMilenio en la Cll76 a estudiantes UPN y de U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no nos cueste la vida”, declaró el rector.

Recalcó que Transmilenio debió verificar si los estudiantes sí pagaron o no el pasaje para el uso del transporte público para así poder determinar si se habían colado o no.

Una violenta confrontación entre guardas de seguridad de Transmilenio y usuarios que presuntamente intentaban evadir el pago del pasaje en la estación Calle 76 quedó registrada en video, mostrando golpes, gritos y un ambiente de caos que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en el sistema de transporte público de Bogotá - crédito lajuanapho / Instagram

“Lo que necesitamos son respuestas que protejan la vida, que cuiden a los estudiantes y que volvamos un asunto de ciudad la tarifa diferencial del transporte público, especialmente para los jóvenes de los sectores populares que ingresan a la educación pública como la Universidad Pedagógica, para que puedan estudiar y cambiar las condiciones de justicia y desigualdad que tenemos en Colombia”, detalló.

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