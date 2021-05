Epa Colombia le ofrece a Manuela Gómez ayudarle a promocionar sus productos

Epa Colombia y Manuela Gómez. Foto: Instagram @Manuela Gomez Franco y @epa_colombia

Ni corta ni perezosa la influencer y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida en la industria del entretenimiento como Epa Colombia, se ofreció a ayudar a la exprotagonista de nuestra tele, Manuela Gómez, con la promoción de sus productos. Esto por cuenta de una solicitud que le hizo una seguidora a Epa Colombia para que le echara una manito a la paisa.

“Epita por favor ayuda a Manuela Gómez, de verdad que esa niña se nota el vacío tan feo que tiene en su alma y por ser una persona con palabra y bien le pagan mal”, fue el mensaje de la usuaria por DM (mensaje directo) en Instagram para Barrera.

Posteriormente, Epa Colombia le contestó: “Yo la voy a ayudar amiga. Ella es muy buena amiga, a ella le ha pasado lo que a mí me pasa, que brindas toda la amistad y te dan puñaladas. Ella no tiene novio, amigos, no tiene nada. Le ha tocado guerreársela y ni se alcanzan a imaginar todo lo que ha conseguido solo que no lo muestra (...) yo soy la persona que más va a estar para ella. Amiga mándeme sus productos que yo le hago publicidad. Promuevo sus esmaltes, matizantes”.

La empresaria también comentó que desde que tiene 18 años conoce a Manuela Gómez. “fue la primera persona en comprarme en publicidad. Con ella me compre mi primera cama, mi televisor”.

Y, para demostrar que no estaba diciendo mentiras respecto de su ayuda a la exprotagonista de nuestra tele, Barrera compartió el mensaje que le envió por DM resaltando que su ayuda es “a cambio de nada. Eres una empresaria exitosa y solo tú y yo sabemos lo difícil que es crecer, pagar nóminas e impuestos. Te amo”.

A su vez, Manuela Gómez compartió el video en su perfil de Instagram y aseguró que: “No me esperaba esto. Siempre hago las cosas con el corazón sin esperar nada a cambio. Gracias Epa Colombia”.

Es de recordar que, recientemente Gómez ha estado en boca de todo el mundo por un reciente conflicto que tuvo con Yina Calderón. ¿Qué pasó? Pues bien, ambas influencers hicieron un acuerdo de palabra en el que Gómez le daría a Calderón varias barbies de colección – es de mencionar que, Yina es una gran fanática de estas muñecas – a cambio de que Calderón le hiciera publicidad en sus redes sociales y así la paisa consiguiera cien mil seguidores en Instagram.

Yina tiene hasta el momento tres millones de seguidores en dicha red social, mientras que Manuela va por un poco más del millón y medio.

De este modo, Manuela Gómez habría gastado aproximadamente ocho millones de pesos en 19 barbies, pero Calderón no habría cumplido su parte del trato. De este modo, la paisa le pidió de regreso las muñecas, sin embargo, habría obtenido una respuesta negativa, entonces habría pedido el dinero de regreso, pero esto tampoco habría ocurrido. Y empezó el tire y afloje.

No sobra decir que, ambas mujeres se dieron a conocer el reality de actuación y presentación, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, emitido por el Canal RCN. En primer lugar, Manuela Gómez estuvo en la versión del año 2012, mientras que Yina estuvo en la del año siguiente, es decir, 2013. Ninguna quedó como ganadora del formato.

