Hassam le responde a quienes están indignados “porque no me ven en las calles”

Hassam. Foto: Instagram @oficialhassam

Desde el pasado 28 de abril miles de colombianos salieron a marchar en todo el país para manifestar principalmente su rechazo contra el polémico proyecto de reforma tributaria con el que el Gobierno de Iván Duque esperaba reunir más de $23 billones de pesos.

Sin embargo, luego de cuatro días de protestas el Presidente de la República anunció el pasado dos de mayo que retiraba la reforma tributaria del Congreso para presentar un nuevo proyecto.

Hasta el momento han sido varias las figuras públicas que se han manifestado sobre la situación político-social por la que atraviesa Colombia actualmente, y una de ellas fue el humorista bogotano Gerly Hassam Gómez Parra, mejor conocido en la industria del entretenimiento como Hassam. El intérprete de ‘Rogelio Pataquiva’ usó sus redes sociales para responderles a aquellos que le reclaman porque no lo han visto en las calles.

“Y así como me escriben indignadísimos porque no me ven en las calles, busquen los perfiles de los congresistas, políticos y “líderes” y reclámenles. Ellos y la ignorancia son los que tienen a Colombia enterrada en este mierdero”, escribió.

Post en Twitter de Hassam. Twitter @oficialHASSAM

Posteriormente, algunos usuarios lo apoyaron y otros se le fueron en contra. Por ejemplo, un internauta comentó: “Creo que muchos entendemos que no sales por temas de salud, la recuperación fue difícil y no aguanta dejar a tu familia ahora que la puedes acompañar, lo bueno es que no te quedas callado”; mientras que otro dijo: “No se escude en las acciones de los demás, demuestre que le duele y salga. Porque desde su casa de 600 millones en Cota con un vino en la mano no hace parte sino del problema”, “¿En qué momento están obligando a la gente a dar su opinión y salir a marchar? Tanto que hablan de libertad y quieren a toda costa que la gente sí o sí piense como ellos”, comentó otra persona.

Post de usuarios en Twitter

A su vez, el humorista publicó otros trinos en los que apoyaba el hundimiento de la reforma tributaria y a los marchantes. “¡Los marchantes y todo aquel que alzó su voz, lo lograron! Esperemos que no sea tan solo un acto para caldear los humos. ¡Que el gobierno escuche al pueblo es absolutamente necesario!”.

Es de recordar que, Hassam es uno de los humoristas con mayor reconocimiento en el país. Como muchos de sus colegas el bogotano hizo parte del programa de humor, ‘Sábados felices’, emitido por Caracol Televisión. Y, aunque en 2017 anunció salida del canal y, por ende, del programa, este 2021 regresó a ‘Sábados felices’.

Paralelamente, Hassam ha dado el salto al cine con películas como ‘Agente Ñero Ñero 7’ (2016), dirigida por Gabriel Casilimas, y ‘Güelcom tu Colombia’ (2015), que contó con la dirección de Ricardo Coral-Dorado.

Y, en 2019 participó en el reality gastronómico, MasterChef Celebrity Colombia, transmitido por el Canal RCN.

Por otro lado, durante el 2019 el humorista reveló que tenía cáncer, específicamente mieloma múltiple, el cual – de acuerdo con el portal MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos – “es un cáncer en la sangre que comienza en las células plasmáticas en la médula ósea”.

