Farina revela cuáles fueron los primeros artistas que apoyaron su carrera musical, y no fueron colombianos

Farina junto a Maluma. Foto tomada de instagram.

En medio de una entrevista, Farina Pao Paucar Franco, más conocida en el ámbito musical como Farina, reveló quienes fueron los artistas que se fijaron en ella y le dieron una mano en su carrera musical luego de haber salido de la primera temporada del reality Factor X, en 2005, donde ella obtuvo el segundo lugar, tras dar como ganador al cantante cartagenero Julio Meza.

Durante la entrevista, al preguntarle por las figuras que le ayudaron a impusar su talento, lo cual fue una realidad en el exterior, Farina no desconocio que tanto colombianos como puertoriqueños le ayudaron, pero tuvo que aceptar que inicialmente artistas como el rapero Ñengo Flow, el dúo Jowell & Randy y Javid David Álvarez Fernández, mejor conocido como J Álvarez, fueron las figuras que por primera vez dieron a conocer uno de sus temas en la radio.

“Sabes una cosa, al principio fueron los primeros que más me apoyaron, pero luego Pipe Calderón, Maluma, Rayo y Toby, he trabajado con muchos artistas colombianos también”,<i><b> </b></i>indicó Farina.

Sin embargo, ante su respuesta, el entrevistador lanzó una pulla señalando que primero tuvieron que apoyarla fuera del país, aún siendo un artista dura en su género musical.

Ante lo expresado por el presentador la artista colombiana señaló:

“ Mmm... Bueno sí, pero sabes, todo se da su tiempo y digamos que me gané un reconocimiento y respeto en mi país y se dio, pero yo nunca he señalado que nadie me ayudó o alguien me ayudó, pero sí tengo que decir que los boricuas fueron los primeros que llevaron mi música a la calle”, reveló la rapera colombiana.

Asimismo, la cantante contó que el equipo de trabajo ha estado conformado más por personas y artistas de Puerto Rico que de colombianos, y destacó que, vivió una gran parte de su carrera musical en las Islas de San Andrés, donde la influencia musical está más inclinada por el Reggae y el Dance Hall.

“Yo no tenía un novio productor”: Farina le lanza fuerte indirecta a Karol G

El pasado 27 de abril, durante una entrevista con El Molusco Tv., Farina contó sus inicios como artista y se convirtió en tendencia hacer un comentario, que al parecer iba dirigido para Karol G.

Durante una entrevista con El Molusco Tv., Farina contó sus inicios como artista y en ese momento aprovechó para lanzar un comentario, que al parecer iba dirigido para la reguetonera paisa radicada en Miami.

“Yo no sabía cómo ir a un estudio, yo no tenía un novio productor que me produjera mis canciones”, dijo Farina en la conversación con el periodista de Puerto Rico.

Al parecer, dicho comentario se refería a la anterior relación de Karol G con Bull Nene, con el que estuvo varios años, pero por motivos personales, cada uno decidió seguir por caminos diferentes.

‘Bull Nene’ es un compositor colombiano que se ha ganado el reconocimiento por acompañar a varios cantantes en la producción musical. Pero, además, su vida se hizo aún más pública cuando se conoció su romance con Karol G.

Por supuesto, él con su experiencia y ella emprendiendo su carrera, le aportó bastante en el tiempo que estuvieron juntos y trabajaron en su pasión en común, la música.

Por esta razón, algunos internautas especularon que lo que Farina dijo públicamente tuvo que ver con la exnovia del productor.

