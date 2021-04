El cantante Alex Campos también criticó la reforma tributaria: “es absurda e injusta”

Alex Campos, cantante colombiano. Foto: Instagram @camposalex

El cantante bogotano de música cristiana, Alex Campos, se unió a los múltiples artistas colombianos que rechazaron la reforma tributaria que propone el presidente Iván Duque para el país. En su cuenta de Instagram, Campos exhortó a sus cientos de seguidores para que protesten contra dicho proyecto fiscal.

“Que nuestra voz se escuche y que en Colombia se haga justicia en medio de tanto abuso en una reforma tributaria tan absurda e injusta”, escribió el artista góspel, mientras pidió que todos los connacionales se unan con “sabiduría y orden” para protestar.

En otros apartes, se refirió a los vándalos que ocasionaron desmanes, robaron y ocasionaron violencia durante las protestas.

“Que nuestras voces se unan pero con sabiduría y orden. Que Dios juzgue a los que aprovechan estos momentos para robar, matar y destruir, creo que somos un país de gente increíble que construye y crece, no que destruye y mata.

Antes de finalizar su publicación, la cual acompañó de varias fotografías en las que se observan varias de las escenas que dejó el Paro Nacional este 28 y 29 de abril, Alex aprovechó para decir que estará orando por Colombia y le pedirá a Dios sabiduría para los políticos que dirigen su tierra natal.

“Orando por mi país y por nuestros gobernantes, que Dios les de sabiduría para guiar un país bendecido. #NoALaReformaTributaria #OremosPorColombia”, concluyó el cantante cristiano.

La publicación ya cuenta con más de 40 mil likes y cientos de comentarios de seguidores y fans que felicitaron a Alex por sus comentarios a favor del pueblo. En algunos de los mensajes que recibió el intérprete cristiano, se observa a la cantante cordobés Adriana Lucía, a Daniela Ospina, exesposa del futbolista James Rodríguez y miles de colombianos.

En la publicación, Alex difundió la fotografía de Teresa, una madre manizalita, más conocida como doña ‘Tere’, quien, además de ser vendedora ambulante, es una luchadora y una “berraca”. “Cada día sale de Fátima donde queda ubicada su residencia, a trabajar con su hijo Julián (a quien sube cargado a la buseta) al semáforo de la catedral sin importar el clima, ni las circunstancias. Símbolo de valentía y fortaleza. Madre solo una”, aseguró en la publicación, en la que también se les puede ver a los dos marchando en las manifestaciones del 23 de noviembre de 2019.

El comentario de Alex no ha sido el único en contra de la reforma tributaria, otros famosos como la actriz Lina Tejeiro, usaron sus cuentas de Instagram y Twitter para dar su opinión al respecto. Tejeiro escribió: “¿Qué si no me da miedo hablar de política? Claro que me da miedo, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre (…) sé que alzar la voz y sentir empatía por quienes no son mi familia ayudará. No a la reforma tributaria”, expresó en sus historias de Instagram.

El comediante Alejandro Riaño –quien participó en la marcha este jueves– publicó una fotografía desde las calles de Bogotá junto al actor Julián Román y los cantantes Adriana Lucía y Mario Muñoz (vocalista de Doctor Krápula) y escribió para acompañar la imagen: “No nos aglomeramos, pero alzamos la voz y decimos ‘No a la reforma tributaria’. Siempre firmes desde el arte y desde lo que sabemos hacer. Aquí estamos”.

La actriz Diana Ángel también se unió a las marchas. “Rechazamos rotundamente la reforma tributaria y todos los demás atropellos de este gobierno corrupto y asesino”, comentó en sus redes sociales.

Otras celebridades como las cantantes Paola Jara, Karol G y la presentadora Melina Ramírez, el reguetonero Reykon y el cantante música popular, Jessi Uribe también hicieron saber su opinión al respecto.