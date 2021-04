Maluma rechazó la reforma tributaria, pero no se salvó de las críticas en redes sociales

(Instagram: @Maluma)

La reforma tributaria, foco de protesta durante el paro nacional que inició el pasado 28 de abril, ha causado un amplio descontento entre las celebridades colombianas. En solidaridad con la ciudadanía, muchos se han manifestado contra el alza en los impuestos a la clase media y, varios de ellos, salieron a marchar por las calles de las principales ciudades del país.

El reggaetonero Maluma, sin embargo, envió un mensaje que varios usuarios de la red social Twitter tomaron como una indirecta a los protestantes. A quien también se le conoce como ‘Papi Juancho’ trinó, en hora pico durante la jornada de protestas del miércoles, un trino que se entendió por algunos como rechazo a las marchas: “Mi cambio viene a través del arte”, tuiteó el cantante paisa.

Trino de Maluma

A pesar de que la publicación ya acumula más de 11.000 ‘me gusta’, los seguidores y usuarios respondieron a la misma más de 3.200 veces con críticas por la posible referencia a los marchantes. “Iván Duque deje de tuitear desde la cuenta de Maluma”, “Genial, ¿Cuando empiezas?”, “Este está más desconectado que Duque” y “¿Pero usted es cantante o deportista? ¡Porque qué patinada más brava! Úntese de pueblo un poquito” fueron algunas de las reacciones por medio de Twitter.

Trino sobre comentario de Maluma

Sin embargo, después de la ola de críticas y trinos, Maluma decidió compartir su opinión en un video de minuto y medio difundido por Instagram. “Esta vez utilizo mis redes sociales para indagar un poquito sobre el tema que está pasando en mi país, en Colombia, de verdad me duele mucho así no esté allá porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, y pues yo realmente no estoy de acuerdo con ella”, dijo el cantante al inicio de su video.

Rápidamente, como lo hizo en Twitter, se refirió a aquella minoría que perpetró actos vandálicos en las principales ciudades del país. “Me parece una cagada como los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma mi gente, yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de manera pacífica”.

A pesar del ‘regaño’, Maluma agradeció, felicitó y aplaudió a aquellos que se manifestaron de forma pacífica. “Por otro lado la gente que salió a cometer vandalismo, es ese mensaje claro, lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país”, aseveró.

Maluma se pronuncia sobre la reforma tributaria en Colombia

El cantante paisa aseguró que, desde la distancia, desea volver pronto a su país de origen, ya que extraña a su familia y quiere seguir apoyando al país desde adentro. “Me tomé el atrevimiento de subir este video y expresar lo que me dicta mi corazón”, finalizó, no sin antes decir que considera ser “una voz del pueblo, la voz de una generación de jóvenes soñadores”.

Los comentarios en esa red social fueron variados. Algunos celebraron que el cantante se haya declarado en contra de la reforma tributaria. Sin embargo, otros, recalcan que el pronunciamiento de Maluma les parece “tibio”.

“Es fácil hablar desde el privilegio”, “Mucho silencio ante un Gobierno opresor”, “Son más los buenos que los vándalos”, “Papi, con todo respeto, muy tibio”, “Dijo mucho y no dijo nada”, “Se enfocó más en los vándalos que hicieron estragos ayer”, y “Si este man apoyaba a Duque”, fueron algunos de los comentarios depositados en el video, que ya alcanza más de dos millones de reproducciones.

