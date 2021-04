Sebastián Vega no hace nada: esta fue la respuesta del actor al comentario de un usuario

Sebastián Vega. Foto: Instagram @sebastian_vega1

El actor y director bumangués, Sebastián Vega, usó sus historias en Instagram para responder al comentario de un usuario que le causó mucha gracia. ¿De qué se trata? Pues bien, el usuario le dijo que él “no hace nada”. Posteriormente, Vega le respondió:

“Ahorita leí un mensaje de que yo no hago nada, bueno si todo lo que yo hago es no hacer nada, estoy feliz haciendo nada”, bromeó en primer lugar.

Luego resaltó que, ha estado trabajando mucho. “No había podido salir ahorita (habló desde su automóvil) porque estaba trabajando, sí estaba haciendo y tuve que bajar a Bogotá a hacer más, entonces sí hago. Me dio mucha risa ese comentario, pero bueno. Si ese comentario fue chistoso, me pareció chistoso, si fue ofensivo, me fue chistoso”.

Es de recordar que, a sus 33 años de edad Sebastián Vega cuenta con una reconocida trayectoria en la televisión. Para empezar, al igual que muchos otros actores de la farándula nacional, hizo parte del elenco de ‘Padres e hijos’, serie transmitida por el Canal Caracol en la que comenzó su carrera actoral. Sin embargo, ejerció como extra.

“Decían que Sebastián Vega iba a ser un figurante, pero hablé tres veces”, dijo con humor durante una entrevista para The Suso’s Show en 2014.

Posteriormente, actuó en otras producciones como ‘A mano limpia’ (Canal RCN), en la cual interpretó a uno de sus personajes más recordados, ‘El Baby’. También estuvo en ‘Aquí no hay quien viva’ (Canal RCN), Isa TK+ (Nickelodeon), ‘La suegra’ (Caracol Televisión), ‘La nocturna’ (Caracol Televisión), entre muchas otras.

Y, en 2019 quedó como ganador del reality del Canal RCN, ‘Reto 4 Elementos’.

Por otro lado, en el terreno sentimental el actor estuvo casado con Natalia Castillo, con quien tuvo a su primer hijo, Matías. Sin embargo, las cosas no funcionaron y terminaron por solicitar el divorcio.

Posteriormente, Vega inició una relación con la productora de moda, Valentina Ochoa, con quien terminó por unirse en matrimonio en 2018. Finalmente, en octubre de 2020 recibieron a su hijo Luca. A través de las redes sociales, el actor ha aprovechado para manifestarle públicamente su amor a su esposa. “Te amo mucho Valentina, compañera de vida y Amor de mi vida”, escribió en un post.

Además, entre los romances de Sebastián Vega también está la actriz Lina Tejeiro. De hecho, 2020 la llanera confesó que tuvo un fuerte despecho por su colega.

“Estaba en una de las épocas más horribles de mi vida, en una tusa horrible por Sebastián Vega, que iba a ser papá. Mis papás se estaban separando”, dijo Lina Tejeiro a través de sus historias en Instagram luego de ser cuestionada respecto de por qué se la pasaba de mal genio durante su estancia en Argentina.

Sobre su noviazgo con la actriz, Sebastián Vega dijo recientemente durante una entrevista para AutoStar TV que: “Fue una relación bacana (…) nos hemos vuelto a encontrar, hemos vuelto a trabajar juntos de nuevo. Buena onda, éramos pelaos, ahora pasamos página y empecemos de aquí para adelante”.

