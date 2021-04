Karol G confirma cual será el nombre del hijo de J Balvin

Karol G y J Balvin. Foto: Instagram @karolg y @jbalvin

Durante el mes de abril la modelo argentina, Valentina Ferrer, y el reguetonero paisa, J Balvin, confirmaron la noticia de que estaban a la espera de su primer hijo posando para la portada de la revista Vogue México, medio para el cual Ferrer también concedió una entrevista revelando detalles de su embarazo.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, expresó.

Ahora, ¿cuál será el nombre de su hijo? Pues bien, Karol G lo ha confirmado. El pasado lunes 26 de abril Valentina Ferrer publicó una imagen en sus redes sociales luciendo su embarazo en un vestido negro. Posteriormente, la intérprete de ‘Ocean’ le comentó: “Te amo Vale, te amo Río”.

De este modo, se confirma que Río será el nombre del bebé. Es de recordar que, a principios de abril surgieron rumores de que este sería el nombre del niño, pues el medio Hola! Usa publicó un artículo en el que aseguraban que fuentes cercanas habían dicho que el bebé se llamaría de tal forma. Paralelamente, por aquellos días el papá de J Balvin, Álvaro Osorio, había publicado en sus historias de Instagram la fotografía de una mano, al parecer la del cantante urbano, que llevaba puesta una pulsera con el nombre de Río.

Sin embargo, todo se había quedado en rumores hasta ahora que Karol G lo confirma públicamente.

Post en Instagram de Valentina Ferrer. Foto: Instagram: @valentinaferrer

No sobra decir que, otras figuras públicas que comentaron la publicación de Valentina Ferrer fueron su cuñada, Carolina Osorio, quien escribió: “Pero qué hermosura la mamá de mi sobri precioso”. Por su lado, la cantante caleña Greeicy Rendón dijo: “Mamacita”, mientras que, Llane comentó “mamá hermosa” y la tía de Maluma, Yudy Arias, expresó: “qué belleza”. Por último, J Balvin no se quedó atrás y le publicó un emoticón de corazón a su novia.

Es de resaltar que, la primera vez que se habló del embarazo de la modelo argentina fue en noviembre de 2020 cuando el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ compartió la noticia. Sin embargo, un mes después el intérprete de ‘Tu veneno’ fue interrogado al respecto por la revista Semana y dijo que la información no era correcta. “No es verdad, pero me gustaría. Es uno de mis grandes sueños”.

Empero, sus palabras no acallaron los rumores que siguieron tomando fuerza durante los meses posteriores. Y, aunque se desconocen los motivos por los cuales la pareja decidió llevar el tema en secreto durante este tiempo, ahora han decidido compartir la noticia con el público.

Por lo pronto, Valentina Ferrer iría por los siete meses de gestación y solo queda esperar que llegue el día del nacimiento del primer descendiente José Álvaro Osorio Balvín, que, por cierto, está promocionando el lanzamiento de su documental, ‘The Boy From Medellín’, programado para su estreno el 7 de mayo por Amazon Prime.

