Anuncian segunda parte de 'La Reina del Flow'. Caracol Televisión.

En la noche de este 26 de abril se estrenó la segunda temporada de la telenovela colombiana ganadora del Emmy, ‘La Reina del Flow’. Los televidentes, que habían disfrutado del inicio de la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow, estaban a la espera de la continuación del amor que parece que renacerá en esta segunda temporada.

Pero como buenos seguidores de la telenovela, a tan solo un día de su lanzamiento, Carolina Ramírez, quien interpreta a la protagonista, ya ha recibido numerosos mensajes en los que le preguntan si habrá tercera temporada. La actriz les respondió y los trató de ‘descarados’, de manera irónica, pues fue una pregunta muy apresurada.

“Llevan cuánto tiempo esperando esta berraca segunda parte ¿y ya están pidiendo una tercera? No jodan, me voy a hacer vieja en esta berraca novela”, dijo la protagonista entre risas.

Así mismo, dijo a sus fans que no pidieran aún una tercera temporada y que primero vieran la segunda para saber si les gustaba el desarrollo, pues al parecer, todo dará un giro. Sin embargo, Ramírez dejó de bromear y manifestó que seguro les encantaría esta segunda parte.

Carolina Ramírez respondió si habrá tercera temporada de ‘La Reina del Flow’

Recientemente, en un espacio de entrevistas previas al estreno de la segunda temporada con Caracol Televisión, la actriz confesó que antes de aceptar el personaje protagónico, ella odiaba el género urbano, pero con su paso por la serie su percepción ha cambiado.

Anteriormente, la protagonista había confesado que no escuchaba y, mucho menos, bailaba reguetón. “Lo conside­raba misógino y de mal gusto, pero luego me fui encontrando con propuestas di­ferentes, con letras bonitas, con expo­nentes femeninas, muy trabajadoras”, reveló a Caracol.

Y es que hacer parte de esta telenovela, especialmente, ser la protagonista, implica una relación directa con las letras y el ritmo del reguetón, pues el personaje de Ramírez finalmente es ‘La Reina del Flow’.

La actriz confesó que en esta segunda temporada las canciones de la serie tienen un trabajo mucho más profundo y en el que ella se ha involucrado mucho más. “Las canciones nuevas tienen un ingrediente adicional, están mucho más potentes. Ya hemos estado más involucrados en la producción musical, antes nos llegaban las canciones y ya, ahora nos acercamos más al estudio”, explicó.

Además, aseguró que en esta ocasión, algunos espacios de rap dentro de las canciones han sido creados por los mismos actores, como ella. “Esa involucración musical me ha quitado esa tara que tenía con el ritmo”, aseguró Ramírez.

Por otro lado, no se trata solo de la interpretación que su personaje debe hacer de las canciones, sino que en la vida real de la actriz ya tienen cabida las canciones de artistas del género urbano que antes no escuchaba. Carolina Ramírez confesó que en la primer temporada se ‘aguantaba el reguetón’ durante la producción, “por lo menos no lo quitaba”, pero ahora “soy yo la que lo coloco, que es lo peor”, confesó entre risas.

Agregó que ha aprendido a valorar las propuestas que este género da a la industria musical y, especialmente, las que hacen artistas colombianos. “Está buenísimo, entre la primera y segunda temporada han salido un montón de canciones, un montón de artistas nuevos y propuestas que musicalmente me parecen interesantes”.

La actriz destacó el trabajo de J Balvin y Farina, quienes le parecen unos artistas muy grandes del género con propuestas que le agradan, puesto que se salen de lo que ella más odiaba del género. “Eso me ha cambiado el punto de vista acerca del ritmo del reguetón, hay exponentes mujeres muy importantes y temas de canciones que no tienen que ver precisamente con esto que odiábamos tanto como denigrar a la mujer”, explicó Ramírez.

