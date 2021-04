Partido Liberal se opone a la reforma tributaria y no negociará una contrarreforma

En la imagen, el expresidente colombiano César Gaviria. EFE/Alex Cruz/Archivo

Después de una larga reunión que sostuvo el partido Liberal en cabeza de su director único, el expresidente César Gaviria Trujillo, la bancada determinó que no votará la reforma tributaria. El partido, tampoco apoyará otras reformas fiscales durante la crisis de la pandemia, lo que cierra la posibilidad de cualquier acuerdo en la ponencia, como lo propuso el Gobierno y el expresidente Álvaro Uribe.

La decisión fue unánime, luego del regaño de Gaviria, quien logró alinear a toda la colectividad para ir en contra del proyecto presentado por el Gobierno nacional.

“La decisión es primero la pandemia y no votar la reforma tributaria. ¿Hay alguna oposición? No hay oposición, es unánime entonces la decisión del partido”, indicó Gaviria en plena reunión.

Durante la reunión de bancada, Gaviria envió duros comentarios al ministro de Hacienda, a quien responsabilizó de la difícil situación que vive hoy el país.

“Hay que cuidarse del ministro Carrasquilla. Resultó más peligroso que la pandemia”, les dijo el expresidente a los congresistas.

Asimismo, reiteró que: “Yo no le tengo miedo a nadie, no le tuve miedo a Pablo Escobar, que se lo voy a tener al señor Carrasquilla. A mí nadie me va a intimidar a mí nadie me va a callar, eso es imposible y ustedes todos lo saben”

El siguiente paso estaría en cabeza del Gobierno, ya que, según las cuentas, los votos de la coalición de gobierno, en el papel, no alcanzarían para pasar el proyecto

Este martes 27 de abril, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estuvo presente en las comisiones conjuntas tercera y cuarta del Congreso, donde presentó el proyecto de las iniciativas legislativas de la reforma tributaria.

De acuerdo con El Espectador, el jefe de la cartera de Hacienda dejó sentada la posición del Gobierno sobre buscar un consenso para sacar adelante esta nueva reforma.

“No estamos aquí para poner situaciones extremas ni para tener terquedades en materia de lo que el Congreso de la República encuentre razonable y en lo que el Congreso no encuentre razonable tenemos que ser ágiles en aceptar esa razonabilidad democrática”, manifestó Carrasquilla.

Dijo que si Colombia no llega a una decisión sobre la reforma tributaria y no se llega a un consenso “aceptable para todas las partes, vamos a tener dificultades”. Sostuvo que la emergencia por covid-19 sigue, pero los recursos destinados para programas claves como Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal están por acabarse.

Acabada la explicación del proyecto, el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Néstor Leonardo Rico (Cambio Radical), sostuvo que las cámaras legislativas se van a reunir hasta que los coordinadores y ponentes “puedan comenzar a armar el proyecto necesita Colombia”.

De acuerdo con Carrasquilla, hasta el momento se han dado numerosas comunicaciones escritas y verbales, frente a las cuales el equipo económico del Gobierno hace análisis a profundidad de las propuestas, todo para presentarlo en la negociación y conciliación.

El ministro insistió en que este no es un proyecto improvisado, pues se construyó en varios meses con un conjunto de expertos.

“Me parece que parte del diálogo debe tener en cuenta también algunos de los puntos esenciales encontrados en los diferentes frentes de discusión”, dijo.

