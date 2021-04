Pacto Histórico dice ‘no’ a la reforma tributaria: “no se salva ningún artículo del proyecto”

A través de una rueda de prensa, integrantes del Pacto Histórico anunciaron este martes, oficialmente, que se oponen a la reforma tributaria de manera unánime, teniendo en cuenta que en este sector están los partidos del Polo Democrático, Comunes, MAÍS, UP y otros. La senadora Aida Avella expresó que de los 162 artículos dentro del proyecto, “no se salva ninguno”. El Pacto pidió al Gobierno retirar el proyecto o, de lo contrario, pedirán su archivo.

En dicha reunión estuvieron integrantes de las Comisiones Terceras y Cuartas: el representante David Racero, de la Lista Decentes, la senadora Aida Avella y Wilson Arias. Por parte de los Comunes estuvieron los senadores Israel Zúñiga, conocido como Benkos Biohó, Carlos Carreño y Sandra Ramírez.

“Hay algunos problemas que nos tienen muy inquietos, a los peajes le hemos dedicado mucho tiempo. No es posible que en enero febrero todos los peajes suban, de Ipiales a Pasto aumentaron en 60% y 200%. La decisión de la UP es votar no, el archivo, porque no se salva ningún artículo”, señaló Aida Avella.