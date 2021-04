Ojo con el 2022: esta semana vence plazo para renuncia de funcionarios que aspiran a la presidencia

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es uno de los nombres más sonados para ingresar a la baraja de candidatos que reemplazarían al actual mandatario Iván Duque. Foto: Colprensa - Vicepresidencia

El próximo miércoles, 28 de abril, concluye el plazo para que los funcionarios públicos renuncien a sus cargos para iniciar su carrera proselitista con miras a participar en las presidenciales del 29 de mayo de 2022.

La expectativa se encuentra en la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, de quien se espera un pronunciamiento en ese sentido en las 72 horas siguientes.

Su caso es especial, dado que al sumarse a la alianza que condujo al actual mandatario, Iván Duque, a la Presidencia de la República, ella renunció a su aspiración. Además, su nombre ha sido uno de los más sonados para ingresar en la contienda.

Para aspirar al máximo cargo de la Nación es necesario cumplir con el artículo 197 de la Constitución Política, el cual señala que no podrá ser elegido como jefe de Estado “el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente”, lo que es el caso de la actual vicepresidenta Ramírez.

La encrucijada del alma

La vicepresidenta Ramírez, mano derecha del actual presidente, tendría que definir su futuro político ante la inminencia de la fecha límite para aspirar a la presidencia.

Según el diario de filiación conservadora, El Nuevo Siglo, la vicepresidenta Ramírez no ha aceptado, tampoco desmentido, la posibilidad de ingresar a la arena electoral.

“No tengo, en este momento, ningún afán de retirarme del cargo. Estoy cumpliendo muchas funciones que son complementarias a la tarea del presidente”, cita El Nuevo Siglo la declaración que la vicepresidenta Ramírez entregó a medios ante la presión por saber cuál sería su destino político en los próximos meses.

A lo que la alta funcionaria agregó: “sí me tiene muy impresionada tanta especulación, demasiado afán de muchos por ocupar el cargo y yo realmente el único afán que tengo es seguir trabajando (...). No hay un motivo para hablar de fechas límites. Lo único que cuenta es que pueda seguir trabajando por Colombia”.

La anterior declaración hubiera sido un punto final en la discusión, puesto por la misma vicepresidente. No obstante, El Nuevo Siglo, señala que Ramírez dejó entreabierta una puerta que podría tomar si decide aspirar a una opción presidencial.

En entrevista con Yamid Amat, acerca del tema de una eventual candidatura, la vicepresidente dijo: “Tengo aún mucha energía y amor para dar a Colombia, pero si yo no me meto en esta campaña, no lo haré después”, aseveró, dando pábulo a las especulaciones, que han vuelto a avivarse ante la llegada del 28 de abril.

Incluso el presidente Duque terció en el debate con una declaración en la que él mismo se desprendía de cualquier implicación con respecto al futuro de su mano derecha en el gobierno: “Ella debe tomar esa decisión y yo no quiero que esa decisión esté presionada por mí”.

Mientras la vicepresidenta deshoja la margarita, corren las horas para una decisión que afectaría el interior del Gobierno en momentos de crisis. Entre tanto, El Nuevo Siglo destaca que, por su filiación conservadora, Ramírez no la tendría fácil dado que postularía su nombre en una consulta interpartidista entre los colectivos de derecha, en los que nombres como Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Álex Char, llevan meses tanteando el terreno político en pos de afianzar sus nombres con miras al 2022.

El mismo que el expresidente y exsenador Álvaro Uribe declaró en la frase que encabeza este artículo.

Algunos nombres de una baraja aún no lanzada

