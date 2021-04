No se confunda: así funcionarán las nuevas medidas en Bogotá vigentes hasta el 9 de mayo

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo de COVID del Hospital El Tunal en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, decidió, este domingo 25 de abril, extender e imponer más medidas restrictivas en la capital colombiana debido al aumento de contagios de covid-19. La situación es crítica, pues según la mandataria la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ya sobrepasa el 90 por ciento y esta semana se tendrán que habilitar 140 camas más para atender pacientes, por lo que se hizo necesario declarar alerta roja en la ciudad.

“Hoy cerraremos en 91 por ciento de ocupación de UCI covid-19 y 90,5 por ciento de ocupación de UCI total. (...) No tenemos más capacidad de crecimiento, luego tenemos que lograr pasar las dos semanas que nos faltan con esa capacidad que tenemos, si no, nos veríamos abocados a la penuria de no poder atender a los pacientes”, dijo López al salir de una reunión del comité epidemiológico en el que participaron funcionarios de su administración y del Ministerio de Salud Nacional (MinSalud).

Esta situación puede ser mucho peor si se tiene en cuenta que, según la mandataria, en Colombia se prevé que este tercer pico pandémico se mantenga otras dos semanas, es decir, hasta mediados de mayo.

López aseguró que en las próximas semanas se puede romper la cifra de contagios y fallecimientos por el virus, por lo que, teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos, en Bogotá regirán nuevas medidas desde este lunes 26 de abril hasta el 9 de mayo. Lineamientos como ‘pico y cédula’ y el esquema 4x3 permanecerán, pero se han anunciado modificaciones para los toques de queda nocturnos y la ley seca, que ahora serán más estrictos. Así mismo, hay nuevos mandatos para los comercios, sin importar si son esenciales o no.

A continuación le presentamos un abecé de cómo funcionarán las nuevas medidas en Bogotá:

¿Cómo funciona el pico y cédula?

Esta norma no tiene cambios: Si su documento de identidad termina en dígito par, los días pares no podrá ingresar a establecimientos comerciales, bancarios o servicios de atención en entidades públicas. En caso de que su documento de identidad termine en dígito impar, los días impares no podrá ingresar a los mencionados lugares.

¿Cómo funciona el nuevo toque de queda nocturno?

Seguirá rigiendo desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., es decir, que en ese horario no podrá haber circulación general en las calles (salvo en los casos de extrema necesidad, de fuerza mayor o en las actividades exceptuadas).

¿Se mantendrá el esquema 4x3?

Sí. Al menos durante los fines de semana del 30 de abril al 2 de mayo y del 7 al 9 de mayo habrá cuarentena total. Durante los otros cuatro días de la semana (lunes, martes, miércoles y jueves) se permite el trabajo presencial y la libre circulación hasta que comience el toque de queda.

¿Cómo funcionará la ley seca?

Esta será continua. La única forma de comprar licor desde este momento y hasta el 9 de mayo será a través de domicilios.

¿Quiénes sí podrán movilizarse durante la cuarentena?

Quienes laboren en servicios esenciales de salud (incluyendo vacunación), seguridad, transporte, producción y comercialización de alimentos, artículos de primera necesidad y servicios financieros. Así mismo, sólo una persona por familia podrá salir durante el confinamiento para hacer mercado.

¿Es verdad que los establecimientos tendrán que cerrar a las 7:00 p. m?

Sí. Debido a que Bogotá entró en alerta roja y la situación es más compleja, la alcaldesa López determinó que todos los establecimientos, esenciales y no esenciales, deben cerrar a más tardar las 7:00 p. m. Esto aplica durante los siete días de la semana y se aclaró que los únicos que podrán seguir abiertos, por obvias razones, son los centros de salud.

¿Cómo va a funcionar el trabajo presencial y el trabajo en casa?

Se hizo un llamado a que las empresas solo permitan que el 30 por ciento de sus trabajadores laboren de forma presencial y deberán salir máximo a las 5:00 p. m., para que así alcancen a llegar a sus casas antes de que inicie el toque de queda. Esto aplica tanto para el sector público como el sector privado.

¿Qué pasa con las universidades y los colegios?

El distrito determinó aplazar la implementación de la alternancia educativa hasta el próximo 9 de mayo, así que por ahora las clases por ahora solo serán virtuales.

¿Cuál es la recomendación del distrito frente a las reuniones?

No hacer reuniones en lugares cerrados. Esta es una de las medidas más importantes para detener la velocidad de contagio, y aplica para reuniones con amigos o con familiares diferentes de los que ya conviven en el hogar.

¿Se puede hacer ejercicio al aire libre?

La ciclovía dominical NO estará habilitada. Durante el periodo de restricción, los parques metropolitanos y parques temáticos estarán abiertos solamente el domingo. Está permitido el ejercicio al aire libre en la ciudad durante una hora, cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

¿Qué pasa si tengo un viaje programado?

Las personas que tienen programado un viaje aéreo podrán continuar con su viaje demostrando el tiquete o el documento de soporte, lo mismo para los que llegan al aeropuerto. Respecto al transporte terrestre, deben ser asuntos de fuerza mayor, extrema necesidad o por retorno al lugar de domicilio.

¿Es posible que se tomen nuevas medidas en los próximos días?

Sí. López informó que la situación y las medidas decretadas serán reevaluadas el jueves en la tarde, durante otro comité epidemiológico entre el distrito y el Gobierno nacional.

