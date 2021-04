Shannon de Lima envió regalo a Salomé Rodríguez y Daniela Ospina le contestó

Shannon de Lima (Foto: Instagram) y Daniela Ospina (Foto: Colprensa)

La relación de Shannon de Lima con Daniela Ospina parece ser cordial, así como el trato que tiene el jugador con su expareja sentimental y madre de su hija mayor, Salomé. Una amistad que quedó en evidencia gracias a una reciente publicación en redes sociales.

Al parecer, la modelo venezolana quiso enviarle un presente a Salomé y la sorprendió en la mañana con un desayuno a domicilio junto a una caja llena de dulces de repostería, tortas y otros pasabocas.

La hija de James Rodríguez quedó sorprendida y agradecida por el detalle, pero su reacción fue dada a conocer por la misma mamá, Daniela Ospina, quien decidió publicar en redes sociales el detalle.

En la imagen que publicó la modelo en sus historias de Instagram, se ve a la menor sorprendida viendo la caja y Daniela, en agradecimiento, etiquetó a Shannon para enviarle un mensaje de “Gracias”.

Con esa publicación se despejan las especulaciones de aquellos que creen que las dos mujeres que han tenido relación con el futbolista James Rodríguez no se llevan bien. Pues aunque ya no están juntos, el jugador del Everton y la modelo colombiana tienen un vínculo irrompible con su hija.

Así mismo, la publicación solo confirma que Shannon de Lima tiene un gran aprecio por la hija de su actual pareja, una relación que ya se ha visto en redes sociales gracias a que han participado en videos para tiktok juntas, cuando la menor visita a su papá.

Su hija ha sido la principal compañía de Daniela Ospina quien ha señalado que es con ella con quien más se siente a gusto e identificada. En varias ocasiones, a través de las redes sociales, ha manifestado su profundo amor por Salomé y que es la motivación de su vida para continuar sus proyectos profesionales y empresariales.

El 15 de marzo publicó una emotiva foto de Salomé, en la que recalca que sus labores como figura en redes y empresaria son para beneficio de su hija. “No olvides que todo en esta vida es por ti, mi monita linda”, resaltó, adjunto a un retrato de la menor.

Recientemente, Daniela tuvo un choque de emociones luego de tomarle una foto a su hija y darse cuenta del crecimiento que ha tenido la menor, pues a los ojos de madre, sigue siendo una bebé.

“Hoy tomé esta foto y no se imaginan la explosión de sentimientos y emociones encontradas, pues ante mis ojos sigo viendo a mi niña, esa que siempre necesitará a su mamá para que la proteja, para que esté con ella... pero por otro lado veo la foto y me encuentro con una mujercita que está creciendo, siendo independiente, forjando su carácter y personalidad. ¿Cómo pasa el tiempo no?”, escribió la modelo recientemente.

Así mismo, junto a su hija, Ospina contestó a una pregunta de un seguidor en los últimos días, que a través de redes sociales cuestionó cuál era la relación que sostiene con James Rodríguez y no dudó para dar una contundente respuesta. Los dos se separaron en 2017 después de seis años y medio de matrimonio. De acuerdo con la misma Daniela, ambos mantienen una cordial relación por el bien de su pequeña.

La joven modelo no titubeó ni lo pensó, en escasos segundos confesó que sí la iba bien con el jugador de la selección Colombia. De hecho, para dejarlo más en claro, grabó un corto video en el que ella y Salomé mueven la cabeza al tiempo, reafirmando su respuesta.

Aunque empresaria no entregó más detalles frente a esta pregunta, para nadie es un secreto que, desde que la pareja anunció su divorcio, ella y su ex afirmaron que todo acabó en buenos términos e iban a llevarse bien por su hija, ya que el bienestar de ella siempre será su prioridad. Asimismo, en varias ocasiones James ha revelado en entrevistas mantiene una “buena relación” con Daniela Ospina e indicó, en una conversación con Daniel Habif, que ella era “espectacular, superquerida, superbuena gente”.

En las últimas semanas, la modelo también había activado la sección de preguntas de la red social, para compartir detalles de su vida privada como madre. En esa ocasión, un seguidor le preguntó sobre qué virtudes veía en Salomé, a lo que la exesposa de James Rodríguez, quien recientemente le dio la bienvenida a su hijo Samuel, respondió orgullosa: “Respetuosa, amorosa, noble, disciplinada y muy, muy chistosa”, según publicó en su Instagram.

