Esta es la pinta de Karol G que cuesta más de 500 millones de pesos

Karol G. Foto: Colprensa.

Karol G ha tenido una vertiginosa carrera musical que la ha llevado a ser una de las cantantes de reguetón más reconocidas de los últimos años, posicionando su música en los primeros lugares de los seguidores del género.

Desde ganar el premio Latin Grammy en 2019 a mejor nuevo artista, ser la cantante latina número 1 de 2020 en los listados de radio, de acuerdo con Billboard, la artista consolidó su éxito con tres Premios Lo Nuestro en febrero pasado.

Su éxito, evidentemente, ha venido con millonarias ganancias y reconocimientos de marcas comerciales, como suele suceder con las personalidades de la farándula mundial, que queda en evidencia en su vestimenta.

Un tiktoker conocido como Don Juan le puso la lupa a una fotografía de Karol G para analizar el costo de su “outfit” y determinó que la cantautora antioqueña tenía ropa, solo en esa fotografía, de más de 170 mil dólares, es decir, por encima de 500 millones de pesos.

Karol G. Fotografía: Instagram.

El influencer señaló que el elemento más económico de la pinta eran las botas de marca Wolf, que tienen un valor aproximado 285 dólares (un millón 40 mil pesos); seguido de un conjunto de la marca Palm Angels de color amarillo en el que el pantalón cuesta 350 dólares (un millón 260 mil pesos) y una chaqueta de 430 dólares (un millón 550 mil pesos).

Sin embargo, los accesorios son los que tienen el mayor valor económico de todo el vestuario de la cantante. En la fotografía luce unas gafas sobre su cabeza, de la prestigiosa marca del diseñador Louis Viutton, que tienen un valor comercial de 895 dólares, es decir, por encima de los 3 millones de pesos. Además, en su mano izquierda tiene un reloj Patek Philippe que asciende, es el artículo más caro, a 168.000 dólares, por encima de los 600 millones de pesos.

Más allá de su ropa, Karol G ha exhibido los lujos que le ha permitido su carrera y su éxito. Tiene en sus garajes carros de la marca Mercedes Benz y Rolls Royce y con motivo de su cumpleaños número 30 se auto regaló un Ferrari Spider 812 GTS que, según portales expertos en automotores, el modelo adquirido por Giraldo es el “más potente del planeta, actualmente en producción”. Ese vehículo podría superar los 1.500 millones.

¿Cuánto cuesta un atuendo de Karol G? unos 170 mil dólares... pic.twitter.com/ubGClHixkx — Pille pues (@PuesPille) April 17, 2021

En ese cumpleaños, los fans extrañaron a Anuel AA con quien había sostenido una relación.

A través de sus redes sociales los dos artistas urbanos confirmaron la noticias de que ya no están juntos pero que terminaron bien, contrario a lo que se rumoraba. El primero en hablar del tema fue Anuel AA, mediante una transmisión en vivo y después lo hizo Karol G, aunque de una forma más discreta, pues decidió enviar un corto mensaje mediante sus historias de Instagram.

Diferente a su expareja, la artista paisa confirmó que ya no esta en una relación, mediante un emotivo mensaje donde habló de lo difícil que fue separarse, y aclaró que todo fue real.

“Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer márketing, ni hoy ni hace casi 3 años que todo comenzó. (...) Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos ustedes durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico”, señaló la cantante colombiana

Además, al igual que su expareja aseguró que aún lo ama y mandó un mensaje de profundo agradecimiento tanto a Anuel como a su familia.

“Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”, puntualizó.

Por su parte, el puertoriqueño, en su transmisión señaló que se separaron hace unos cuatro meses atrás, pero que contrario a los rumores todo quedó bien entre ellos.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, explicó el boricua a través de su red social.

La relación de los artistas se confirmó cuando lanzar la canción ‘Culpables’ y posteriormente, aceptaron que tenían una relación al mostrar el éxito musical ‘Secreto’ , y fue en enero de 2019, cuando en medio de un concierto se dieron un beso apasionado.

