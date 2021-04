A Luisa Fernanda W le preocupa que, en el futuro, su hijo quiera hacerse tatuajes

Luisa Fernanda W.

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana y pareja de Pipe Bueno, ha realizado actividades de preguntas y respuestas durante los últimos días, en estas actividades la paisa suele revelar detalles sobre su vida en pareja con el cantante de música popular y su hijo Máximo Giraldo.

Recientemente, la influenciadora se mostró reflexiva en sus historias de Instagram sobre el futuro de la relación con su hijo. La joven colombiana expresó que se encontraba en un dilema existencial, porque “ustedes saben que yo me he hecho tatuajes, algunos me gustan más que otros, no sé si me haga más, pero hoy les digo que yo no quiero hacerme más”, empezó a explicar su situación.

Sin embargo, agregó que el problema era que no sabría qué hacer “cuando Máximo me diga que se quiere hacer un tatuaje. En fin la hipocresía, yo no le puedo decir, ‘Max, no quiero que te tatúes’”. Agregó que habían algunos tatuajes que se quiere tatuar, pero todavía no está segura de hacerlo, por eso resaltó que tomar la decisión de hacerse un tatuaje debe ser más cuidadosa porque con el tiempo se puede cambiar de opinión.

“Últimamente no me gustan tanto los tatuajes y me gustarán menos el día que Máximo me diga que quiere hacerse uno”, confesó Luisa Fernanda y agregó que si pudiera viajar al pasado le gustaría decirse a ella misma que no se tatuara, “pero ya los tengo y no puedo hacer nada”. Por otro lado, la mujer reconoció que, seguramente, “no voy a generar mucha empatía con estas palabras porque hay personas que aman los tatuajes, yo también en algún momento los amé”.

A pesar de sus palabras, la influenciadora finalizó aclarando que “sea lo que sea que quiera hacer Máximo, yo lo voy a apoyar y lo voy a asesorar lo mejor que pueda”.

Como lo predijo, sus palabras no cayeron bien en algunos usuarios de las redes, no porque declarara que ya no le gustan los tatuajes, sino porque coinciden en que no puede pretender que su hijo no lo haga cuando la ve a ella con varios tatuajes en su cuerpo. “Falta de criterio teniendo en cuenta que ella tiene varios tatuajes”, “Pues ella está toda tatuada de legados”, “Eso es tener claro lo que se quiere y punto eso se llama madurez y eso es todo”, dijeron algunos en los comentarios de una publicación que compartió las historias de la mujer.

Sin embargo, hubo algunas usuarias que coincidieron con Luisa Fernanda, usuarias que también son madres y le dijeron que sí era algo normal que le pasara eso, puesto que “hay cosas que solo se entienden al ser madres” y varias señalaron que hicieron cosas de jóvenes que no les gustaría ver repetir a sus hijos e hijas, pero sienten que no se las pueden prohibir.

Una de las usuarias, de hecho, le dijo que su esposo y ella tienen varios tatuajes, así que su hija de nueve años ya les dijo que también quería hacerse alguno, dejándolos sin palabras. “A mí ya me hizo esa pregunta mi hija, con apenas 9 años, y me regañó. Me dijo lo siguiente : Mami cuando yo crezca y me quiera hacer un tatuaje, mi papá y tú me van acompañar y me voy a dejar aconsejar porque si él tiene muchos y tú tienes algunos, creo que no hay problema con que yo me haga uno”.

Las palabras de la madre primeriza están teniendo impacto en las redes sociales, mientras varios de sus detractores señalan que su dilema existencial solo se debe a que ella fue muy inmadura a la hora de hacerse sus tatuajes, otras personas le dan crédito por la preocupación del futuro de su hijo.

SEGUIR LEYENDO: