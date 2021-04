Llane, ex Piso 21, reveló que fue novio de Dani Duke

Dani Duke y Llane. Foto: Instagram @daniduke y @llane

El cantante paisa de reguetón, Juan David Castaño, conocido en la industria musical como LLane, recordó recientemente su noviazgo adolescente con la influencer Dani Duke, quien actualmente sostiene una relación amorosa con ‘La Liendra’.

En diálogo con Pulzo, el intérprete de ‘Insisto’ fue interrogado respecto de “por qué se le relaciona con Duke”. Inmediatamente, el reguetonero dijo que “ellos tenían historia” puesto que la influencer fue su primera novia cuando él apenas contaba con catorce años de edad y, según el citado medio de comunicación, ella tendría 12.

“Daniela y yo tenemos historia. Dani fue mi primera novia cuando yo tenía 14 años en Medellín (…) duramos como cuatro años, seguimos siendo muy amigos y me cae muy bien”, expresó Llane.

Sin embargo, no reveló cuáles fueron los motivos de la ruptura, aunque resaltó que le parece “muy bacano” que ella haya podido dedicarse a hacer lo que más le gusta. “La admiro mucho porque era muy diferente cuando estaba conmigo, era más tímida y bacano que pueda ser ella misma y no tenga miedo a que la gente piense lo que quiera”.

Es de recordar que, LLane inició en la música como uno de los miembros del grupo urbano, Piso 21, al lado de David Escobar (Dim), Juan David Huertas (El profe) y Pablo Mejía (Pablito). Empero, pese al éxito que estaba teniendo el grupo, en 2019 Llane anunció que se retiraba para continuar con su carrera como solista.

“Mi vida con mis hermanos de Piso 21 ha sido increíble, no me puedo quejar de nada, todas las metas que nos propusimos las cumplimos (…) después de doce años siento en mi corazón y mi alma que quiero empezar mi propio camino, quiero expresar mi arte de una manera íntima y personal (…) los muchachos siempre pensando en lo mejor para mí, a pesar que no ha sido fácil la decisión, me han dado su apoyo y su amor”, expresó en su momento el cantante en un video publicado en su canal de YouTube.

En su reemplazo, llegó al grupo David Lorduy Hernández, quien se ha mantenido hasta ahora.

Tras decirle adiós a Piso 21, Juan David Castaño cumplió lo prometido y se concentró en su carrera como solista y en ese mismo año, 2019, lanzó la primera canción con la que empezaría esta nueva faceta en su vida. Se trata del sencillo ‘Más de ti’, cuyo video musical tiene hasta el momento más de 19 millones de visualizaciones en YouTube.

Desde entonces no ha parado de trabajar y actualmente promociona su más reciente canción, ‘Presente y futuro’, en colaboración con Zion y Álvaro Díaz. Además, ha asegurado que lanzará su primer álbum en solitario en septiembre de 2021.

SEGUIR LEYENDO: