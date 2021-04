Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su primer aniversario de novios

Gabriela Tafur y Esteban Santos. Foto: Instagram @gabrielatafur

Durante los últimos días la ex Señorita Colombia, Gabriela Tafur, y el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Esteban Santos, han proclamado públicamente el amor que se tienen luego de celebrar el pasado 23 de abril su primer aniversario de noviazgo.

Por medio de su cuenta de Instagram Tafur compartió una fotografía en la que se le ve siendo abrazada por su novio y escribió: “Te amo. Un año muy feliz de muchos abrazos espichados. Feliz aniversario”.

Gabriela Tafur y Esteban Santos. Foto: Captura de pantalla Instagram @gabrielatafur

Posteriormente, Santos le comentó la publicación con varios emoticones de corazón, sin embargo, también quiso publicar una imagen en sus redes sociales para celebrar su primer aniversario junto a la exreina de belleza. “Primero de muchos”, expresó.

Gabriela Tafur y Esteban Santos. Foto: Captura de pantalla Instagram @estebansantos10

Es de recordar que, los rumores de una relación sentimental entre las celebridades comenzaron a sonar durante los primeros meses de 2020 cuando fueron vistos juntos en el Carnaval de Barranquilla.

Durante un tiempo ni Tafur ni Santos confirmaron o desmintieron los rumores, empero, en junio de 2020 el hijo del expresidente Santos publicó en sus historias de Instagram una imagen junto a la exreina, la cual fue interpretada por el público y los medios de comunicación como la confirmación de su noviazgo.

Ya con el tiempo ambos hicieron pública su relación, e incluso, Gabriela Tafur habló abiertamente de su noviazgo a la revista Aló a principios de este año asegurando que en el Carnaval de Barranquilla “no pasó nada entre ellos”, pero aun así “les armaron chisme”.

“Fui a ese palco porque quedaba más cerquita a la tarima y nos vieron juntos (…) armaron chisme, pero no pasó absolutamente nada. Ni siquiera nos cogimos de la mano, ni un dedito, absolutamente nada, pero nos armaron chisme”.

A su vez, también resaltó lo bien que se la lleva con la familia Santos, especialmente con sus suegros Juan Manuel Santos y María Clemencia Rodríguez, conocida como ‘Tutina’. “Adoro a la familia de él, son demasiado especiales conmigo, muy lindos, me han recibido de una forma muy linda y generosa, sobre todo en esta pandemia en la que he estado muy sola, ‘Tutina’ y Juan Manuel Santos me han acogido como una hija más”.

Es de recordar que, previamente la Señorita Colombia 2019 salió con el empresario Nicolás Lora. Por su lado, Esteban Santos sostuvo una relación sentimental con Laura Barbosa, Señorita Bolívar en el Concurso Nacional de la Belleza en su versión de 2016.

Ahora solo queda esperar, así como ellos lo desean, que Gabriela Tafur y Esteban Santos celebren muchos años más de relación.

