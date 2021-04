“Para eso existen los tacones”: Paola Jara reveló su verdadera estatura

Ni bajita ni acomplejada. Paula Andrea Zapata Jaramillo, conocida artísticamente como Paola Jara, se confesó con sus seguidores al revelar detalles, no solo de su vida íntima con el cantante Jessie Uribe, sino de su aspecto físico, como las cirugías que se ha hecho y su verdadera estatura.

A través de la popular herramienta de preguntas y respuestas de la red social Instagram, la antioqueña y autora de canciones como ‘No me preguntes’, ‘La conquista’ y ‘Amigos no por favor’, entre otros, se abrió al público y confirmó que las únicas cirugías que tiene son la de senos, nariz y una liposucción.

“Yo no tengo implantes en la cola. Yo ya les he contado qué cirugías tengo. Tengo los senos, tengo lipo y tengo la nariz. No inventen más, porque no tengo más”, explicó Paola Jara en sus redes sociales.

Por esa misma línea, también le preguntaron si sus labios eran naturales, o si, por lo contrario, se había realizado alguna intervención, a lo que ella también fue enfática con su respuesta.

“Esto también me lo preguntan mucho y hay muchos que aseguran que tengo la boca puesta. Mejor dicho, yo no tengo ni hialurónico, ni hidratación, ni relleno, ni nada. Mi boca es natural”, manifestó.

Por otro lado, los usuarios la interrogaron por sus opiniones y gustos religiosos y políticas, aunque en estas preguntas, puntualmente, prefirió ser prudente y no profundizar. Pero finalmente, hubo alguien más atrevido que le preguntó a la estrella de música popular colombiana cuánto mide realmente.

“Miren, mido uno con nada. Mentiras... Mido 1.59 y la verdad no me importa. Soy super bajita, soy feliz y para eso existen los tacones para cuando me quiero sentir alta”, enfatizó.

Llama la atención que, aunque en boca de la misma Jara su estatura es de 1.59, al realizar la búsqueda por Internet, los datos arrojan que la autora de ‘Murió el amor’ apenas mide 1.51. No obstante, la artista ha sido clara en señalar que su altura no es motivo alguno para sentirse acomplejada y, por lo contrario, sin importar su estatura, ella se siente grande en el escenario.

Recientemente, Paola Jara sorprendió a sus seguidores con unos videos en Instagram que mostraron su lado más natural y casual de su rutina diaria, mientras se encontraba de viaje en Miami.

La cantante de “Te cogí la mala” se encontraba en un gimnasio, probablemente del hotel de Miami donde se hospedó algunos días, para realizar su entrenamiento personal. Allí ubicó su celular en el piso, frente a un espejo, y se paró de espaldas a la cámara para mostrar a sus millones de seguidores cómo se veía saltando el lazo en medio de la rutina de cardio que realizaba.

Después de una interrupción, la cantante de música popular duró poco más de 20 segundos saltando en punta de pies, vestida con un leggins ajustado combinado con top del mismo estampado gris de hojas. El conjunto, que corresponde a su propia marca de ropa deportiva, dejó ver a los seguidores que, pese a la confesión de haber dejado el gimnasio, Paola Jara conserva una cintura de avispa y unos firmes glúteos que no pasaron desapercibidos para los seguidores.

La publicación, que fue replicada por otros portales de seguimiento de famosos, se llenó de comentarios en los que algunos elogiaban el cuerpo de Jara, mientras que otros se debatían por las intervenciones quirúrgicas de la cantante y otros pocos se dejaron llevar por la “envidia”.

