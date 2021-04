James Rodríguez rechaza de manera rotunda la Superliga Europea

James Rodríguez. Vía Pool REUTERS/Jon Super

El pasado fin de semana, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hizo oficial la intención de 12 de los equipos más poderosos del planeta de lanzar su propio torneo, la Superliga Europea. Desde entonces, se han generado todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol, que pasan por las amenazas de la UEFA de vetar a dichos clubes de sus competencias, el rechazo de los hinchas y el desacuerdo de algunos jugadores.

Los clubes fundadores de la Superliga Europea fueron Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur; Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid; AC Milan, Inter Milan y Juventus. Y en rechazo de la competencia, este miércoles 20 de abril, se manifestó James Rodríguez, quien abandonó la ‘Casa Blanca’ la temporada pasada para militar en el Everton.

En una transmisión en su cuenta en Twitch, el ‘10′ de la Selección Colombia afirmó: “No estoy de acuerdo en absoluto. Se le está quitando al fútbol el ‘picante’. Los equipos que están creando esta liga como que se benefician solos, es lo que yo pienso. Pero no sé... No estoy de acuerdo”.

Quien fue el goleador en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 también afirmó que no tiene claras las razones por las que estos clubes proponen la Superliga Europea, poniendo en riesgo su participación en los torneos UEFA Y FIFA. “Algunas razones habrá, el mundo del fútbol tiene que saberlas, pero no estoy de acuerdo con que esos equipos hagan un torneo diferente. Ese es mi pensamiento”, señaló.

En Twitch, James Rodríguez incluso utilizó un ejemplo de su realidad con el Everton para dar cuenta del impacto de la Superliga:

“Digamos, pasa un club como en el que yo estoy y en octavos —de final de la Champions League— nos toca Real Madrid o Juventus; es un sueño para un club como Everton ganarle al Real Madrid y ya no va a pasar, el fútbol pierde ese picante, como dije. Pero bueno, esa es mi opinión”.

Aunque el talentoso cafetero aceptó que no se ha documentado bien sobre el tema, planteó que no le cabe en la cabeza un torneo como la Superliga, cuando el sueño de muchos niños es jugar la Champions League.

“Estoy hablando sobre algo que no he leído bien, pero no me gusta. Hay un jugador que por ahí dijo que cuando uno es niño, uno sueña con jugar la Champions League o la Copa del Mundo, no la Superliga”, concluyó Rodríguez Rubio.

Las reacciones de la UEFA

Luego de que Florentino Pérez, primer presidente de la Superliga, diera a conocer la creación del torneo, la UEFA, mediante un comunicado de prensa, aseguró: “Seguiremos unidos con el objetivo de poner fin a este proyecto cínico, un proyecto fundado en el interés personal de algunos en un momento en el que la sociedad está más que nunca buscando la solidaridad”.

En el documento también planteó que...

“Los clubes concernidos se verían vetados para participar en toda otra competición a nivel nacional, europea o mundial, y sus jugadores podrían ver negada la posibilidad de representar a sus selecciones nacionales”.

Entretanto, la FIFA afirmó que rechazaba el torneo contemplado por los 12 clubes en mención, al tratarse de una “liga separatista europea cerrada, fuera de las estructuras del fútbol (...). La FIFA desea aclarar que se mantiene firme a favor de la solidaridad en el fútbol y un modelo de redistribución equitativa”.

Ha sido tal la polémica alrededor de la Superliga, con jornadas de manifestaciones de hinchas, que los cinco de los seis clubes ingleses fundadores desistieron este martes del torneo.

SEGUIR LEYENDO: