‘La Liendra’ hace revelaciones íntimas de su relación con ‘Dani Duke’

Influenciador colombiano 'La Liendra'. Foto: @la_liendraa

A ‘La Liendra’ le brillan los ojos cuando habla de amor. A través de la herramienta de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram, el influenciador sorprendió a sus seguidores al hacer varias confesiones de su vida. No solo habló de su actual relación con ‘Dani Duke’, sino también hizo revelaciones personales como, por ejemplo, las innumerables amenazas que ha recibido.

Al influenciador no le importa si su relación con ‘Dani Duke’ es efímera o se convierte en un eterno idilio de amor. Lo único que ‘La Liendra’ tiene claro por ahora es que cada instante que comparte a su lado será suficiente para sonreír a diario. Así lo hizo y lo hace saber constantemente en sus redes sociales, donde recientemente abrió el espacio a sus seguidores para responder toda clase de preguntas íntimas.

Una de las preguntas más llamativas fue la de un aficionado que pidió al influenciador detallar qué era lo que más le gustaba de su actual pareja ‘Dani Duke’, más allá de las cualidades físicas que, por cierto, son evidentes. Ante esto, ‘La Liendra’ dejó ver la admiración que siente por su novia con una contundente respuesta.

Lo que más me encanta de Daniela es que es una mujer que, aparte de mí, tiene cosas que hacer, tiene su vida hecha. <b>Uno no tiene que estar diciéndole “haga algo, levántese temprano”. Lo que más me gusta que es una mujer que ya está criada,</b> que no requiere de estar encima esperando que haga algo por su vida”, afirmó ‘La Liendra’

Sin embargo, para los seguidores sigue siendo inquietante el hecho de cómo es posible que después tantas experiencias y todo el tiempo que comparten juntos, aún no se hayan ido a vivir juntos en un nidito de amor. Precisamente, esta fue otra de las revelaciones íntimas que el influenciador ‘La Liendra’, con más de 5.6 millones de seguidores en Instagram, confesó en su cuenta.

“No me he ido a vivir con ella porque quiero vivir el noviazgo bien bacano. Hoy en día la gente mantiene con tanto afán, se conoce con alguien y a la semana se dicen ‘te amo’, ya se quieren ir a vivir juntos, tener hijos... no, yo quiero estar con la mona suave; vivir un noviazgo a la antigua, calmados”, explicó.

El influenciador detalló por qué aún no se ha ido a vivir junto a su pareja.

También entregó pormenores del último regalo que le obsequió ‘Dani Duke’, un detalle con el que el influenciador parece estar sumamente ‘engomado’. Se trata de una cámara profesional, diseñada especialmente para la realización de sus blogs.

Asimismo, hubo algunos seguidores más atrevidos, que quisieron esclarecer por qué ‘La Liendra’ se involucró en una relación tan rápido tras su ruptura con Luisa Castro, con quien también parecía sostener una relación estable y duradera.

“Yo no pensé que iba a tener a alguien tan rápido, pero cuando uno es buena persona, Diosito le manda buenas personas a uno, entonces tampoco me metí con cualquiera, la mona es alguien grandioso y uno tiene que saber reconocer”, detalló.

Por otro lado, uno de sus seguidores lo cuestionó sobre cómo reaccionaría en caso de recibir amenazas. Ante esta pregunta, el influenciador sorprendió a todos al enfatizar que, de hecho, ya ha recibido varias amenazas, pero no les ha prestado mayor atención.

Si supieran que a mí me han amenazado tantas veces, pero yo vengo del barrio y<b> si algo tengo claro en mi vida es que el que va a hacer algo no dice nada, así que yo soy del equipo que le tiene más miedo a los callados, que a los bullosos. </b>A mí alguien me amenaza y yo ‘haga lo que le dé la p... gana”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO:

“Yo aprendí la ortografía de Estados Unidos”, la excusa de Dani Duke por sus errores de escritura