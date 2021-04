“Yo aprendí la ortografía de Estados Unidos”, la excusa de Dani Duke por sus errores de escritura

Foto tomada del Instagram de Dani Duke.

La influenciadora Dani Duke, novia del también famoso youtuber ‘La Liendra’, publicó un mensaje en redes sociales que le ocasionó todo tipo de burlas. Duke reconoció que tiene mala ortografía y la razón de sus errores cuando escribe se debe, según dijo, a los años que vivió en los Estados Unidos.

De acuerdo con lo que dijo la influenciadora, en dicha nación no tienen muy en cuenta la forma correcta de escribir en español. Esto fue lo que dijo:

“Cuando uno aprende de ortografía yo no estaba viviendo en este país, estaba viviendo en Estados Unidos, entonces yo aprendí la ortografía de Estados Unidos”, explicó.

Además, Dani reconoció que lee mucho, pero que eso no la hace exenta de escribir con errores ortográficos. “Yo leo mucho, créanme que a mí me encanta leer (…) a mí la ortografía no me entra, pero no me afecta, para eso están ustedes para que me corrijan cuando me equivocó porque les encanta”, dijo.

Las burlas que se ganó la pareja de ‘La Liendra’ se deben a que habría escrito mal el vocablo ‘celular’ cuando hizo algunas publicaciones en redes sociales. Lo dicho por Duke no cayó para nada bien en sus seguidores quienes le dejaron mensajes como: “Eso no tiene nada que ver; “qué excusa tan ridícula”; “qué estupidez, la gente es culta en todos los idiomas”; “debería leer mejores libros”; “eso lo dicen para que sepan que vivió en Estados Unidos” y “que estudie para que no se justifique”.

Además, la influenciadora también fue centro de la polémica en las últimas horas por publicar sensuales fotos en su Instagram. En estas, se le ve escasa de ropa y, tal y como le comentaron sus fans, muestra más de lo debido.

“No me importa cómo me vean, soy real con un buen corazón”, escribió en su publicación.

Hace unas semanas, Daniela, quien aseguró hablar desde su posición personal, aseguró que ella no sería capaz de abortar, a menos de que las circunstancias del embarazo la obligaran a hacerlo.

Duke fue enfática en asegurar que, como mujer, su opinión era válida, al igual que la de las demás mujeres, por lo que, así mismo, merecía ser respetada. Al responder la pregunta del seguidor, Daniela dijo que solo abortaría en caso de que su embarazo fuera producto de un abuso sexual, o en caso de que su estado de gestación ponga en peligro su vida.

Dani, según lo que comentó, está de acuerdo con las causales que, legalmente, permiten el aborto en Colombia, pero no se siente en la capacidad de practicarse un procedimiento de estos en caso de que su embarazo no haga parte de esas específicas excepciones.

”Es un tema bástate complicado, pero como mujer creo que puedo opinar del tema y mi opinión es completamente valida sea cual sea la opinión (...) Yo, Daniela Duque, no abortaría, a menos de que fuera una violación, o que el embarazo fuera tan riesgoso que pudiese morir yo (...) de resto no creo en el aborto. No sería capaz de abortar”, dijo enfáticamente.

El nombre de Daniela Duke ha retumbado en los últimos días en los medios de comunicación por su relación con el polémico influenciador Mauricio Gómez, La liendra, quienes han estado publicando fotos de su vida íntima, y han generado múltiples comentarios que, en entre otras cosas, los califican de ‘ordinarios’. “No me importa si duramos mucho o poco, ahora estoy contigo y eso es lo que me importa”, escribió La Liendra en una de las tantas fotografías en las que aparece con su novia.