“No podemos distraernos por cortinas de humo de los políticos”: Claudia López sobre el trino de Álvaro Uribe

Procuraduría investigará a Claudia López por presunta injerencia en caso de Álvaro Uribe. Fotos: Colprensa.

Las palabras publicadas en la mañana de este jueves por el exsenador Álvaro Uribe no pasaron desapercibidas para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se refirió al tema esta tarde durante una entrevista concedida a Blu Radio. Para la mandataria, se trata de una cortina de humo.

No sobra recordar que el líder del Centro Democrático reavivó la disputa que se gesta desde hace varios años con López tras publicar un mensaje a través de su cuenta de Twitter, atacándola por sus constantes pronunciamientos, usualmente en tono de crítica, sobre la gestión de la pandemia por parte del presidente de Colombia, Iván Duque.

En el pronunciamiento, Uribe se fue con toda a defender a quien fuera su pupilo, argumentando que la alcaldesa debería entregarle la administración distrital de la capital del país al presidente, teniendo en cuenta que de todas maneras le endilga todos los contratiempos que se presentan en la ciudad.

“Ya que la alcaldesa Claudia López critica tanto al Presidente Duque y lo acusa de los reveses de Bogotá, sería lógico que: La alcaldesa le delegue la admón de Bogotá al Presidente Duque”, zanjó el también exsenador.

Al ser cuestionada sobre semejante sugerencia, López le contestó a la emisora colombiana que no tenía conocimiento del trino de Uribe. No obstante, señaló este no es el momento para esa clase de debates, pues tanto ella como Duque se encuentran enfocando todos sus esfuerzos en darle el mejor manejo posible a la pandemia del covid-19:

“Yo estoy muy ocupada trabajando, entregando tabletas, salvando vidas, protegiendo empleos. Eso estamos haciendo, ambos, el presidente Duque y yo y todos los alcaldes. No podemos distraernos ni un minuto por globos ni cortinas de humo de los políticos, que son los que tienen tiempo para tuitear, nosotros estamos trabajando.”

A pesar de la buena fe, y el reconocimiento que le hizo a los esfuerzos de Duque, la alcaldesa no perdió oportunidad para lanzar una pulla al Gobierno nacional durante la entrevista. “Si por mí fuera no hubiera puesto pico y cédula en Bogotá, pero el gobierno lo exige. Yo espero que ellos reconsideren, para Bogotá, que si nos toca ser 4x3, los días que nos toca trabajar sean sin pico y cédula y solo con control de aforo”, expresó, asegurando que se trata de una medida muy poco eficaz epidemiológicamente pero que sí afecta a los comerciantes.

Se presume que el pronunciamiento de Uribe Vélez se dio a raíz de las declaraciones de la alcaldesa bogotana del pasado miércoles, cuando aseguró que si hubieran llegado la cantidad de vacunas que su gobierno le lleva pidiendo al Ministerio de Salud, no habría tenido que encerrar, de nuevo, a los bogotanos.

“Si llegaran las vacunas pues no estábamos en estas. Yo llevo más de un mes diciendo ‘por favor denme 1 millón de vacunas’. Vacunamos a todos los mayores de 60 con lo cual eliminamos la mitad del riesgo de los que se nos pueden agravar cada vez que hay una ola como la que estamos enfrentando ahorita, que va a ser la ola más difícil”, sentenció Claudia López

Más adelante ese mismo día, López se refirió a la incidencia del tercer pico en Colombia y de cómo va a incidir en las personas por la presunta mala gestión de los gobernantes. “Estamos en un momento realmente crítico porque, ¿quién no está cansado de estas restricciones que nos ha puesto este virus?, de usar tapabocas, de a veces no poder salir a trabajar, de tener que hacer cuarentena. Todos estamos cansados, todos, son cambios muy drásticos en la vida, justo ahora cuando más estábamos agotados, nos va tocar enfrentar la ola más dura, más mortal de coronavirus que es esta”, indicó.

Dicho pronunciamiento no cayó para nada bien en la opinión pública y la alcaldesa recibió varias críticas a las que, presuntamente, se habría unido el expresidente Uribe. Recordemos que la pelea entre Álvaro Uribe y Claudia López viene desde hace años, cuando la hoy mandataria de los bogotanos criticó, en repetidas ocasiones, al hoy investigado por manipulación de testigos y fraude procesal.

No obstante, lo publicado hoy por el exsenador sorprende, pues tras varios desencuentros, le había comentado a La FM a inicios de este año, al ser inquirido sobre las polémicas vacaciones de la mandataria, que prefería no hablar del tema. “No me ponga a mí a hablar de eso. No soy la persona indicada”, dijo en ese momento, agregando que “esa señora la toma muy mal y es muy ofensiva”.

SEGUIR LEYENDO: