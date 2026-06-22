Así ganó la presidencia Abelardo de la Espriella: esta es la radiografía del voto de las regiones en la segunda vuelta, ante Iván Cepeda

En Barranquilla, De La Espriella logró un importante respaldo, pese a ser bastión del progresismo en la contienda del 2022 - crédito Jair Coll/REUTERS

Llegó a su fin el domingo 21 de junio el proceso de elección del nuevo presidente de la República, que por mandato constitucional iniciará el próximo 7 de agosto y tendrá el encargo de llevar las riendas del país durante los próximos cuatro años, hasta el 2030. Del listado primario de casi 100 precandidatos presidenciales, solo uno logró llegar a la máxima dignidad: el abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,99% en la fase de preconteo, un total de 12.959.515 colombianos, que representan el 49,66% de los votos, se inclinaron por la candidatura del autodenominado “Tigre”, que venció por un estrecho margen del 0,95% al senador oficialista Iván Cepeda Castro, que obtuvo 12.708.695 sufragios, con el 48,70% de los respaldos en las urnas.

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Para entender cómo el candidato de oposición no solo mantuvo su base electoral de 10.361.499 votos en la primera vuelta, sino que sumó casi 2.598.016 apoyos más, basta observar cómo el jurista recortó distancias en regiones consideradas bastiones del proyecto progresista y consolidó su ventaja en zonas donde ya había demostrado su poder en la jornada del 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella es el primer outsider que llega a la presidencia de Colombia, para el periodo 2026- 2030 - crédito Jair Coll/REUTERS

El nuevo jefe de Estado fue ‘rey’ en la región Andina y en parte de la Orinoquía, pues logró imponerse en 14 departamentos y, un aspecto no menor, en el exterior; en contraste con su rival, que si bien se impuso en 18 regiones y el distrito capital, no logró superar a su contendor, aunque se hizo fuerte en territorios en donde era previsible su victoria, como en la costa Pacífica y Amazonía, aunque no le fue suficiente.

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Antioquia, el fortín uribista que le ayudó a ganar a Abelardo de la Espriella

Considerada la cuna de la derecha en Colombia y durante décadas afín a las iniciativas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Antioquia le cumplió al “Tigre”, pues en este departamento, contabilizado el 100% de los sufragios, obtuvo un total de 3.429.094 votos; es decir, algo más del 25% de su votación total, frente a los infructuosos esfuerzos de reducir la diferencia por parte de los sectores de oficialismo.

Y es que aunque hasta último momento el presidente Gustavo Petro buscó darle un impulso a su candidato con la visita del jueves 18 de junio a la Universidad de Antioquia, la derrota del progresismo fue aplastante: solo consiguió 1.133.681 votos, que representaron el 33,41%, frente al 64,42% del líder de derecha, que logró doblar su votación en comparación con la primera vuelta, cuando sacó 1.723.406 sufragios.

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En consecuencia, si hay una región del país a la cual De la Espriella deba agradecerle su éxito es a este departamento, aunque si se hace un recuento más amplio, en este espectro entrarían regiones en las que el Pacto Histórico intentó permear, sin éxito. Una de ellas, la del Eje Cafetero, con una serie de incentivos que no alcanzaron a traducirse en las urnas, como sucedió con los peajes de la concesión Autopistas del Café.

Iván Cepeda intentó permear el fortín uribista en Antioquia, pero no pudo ante la contundente votación del candidato opositor - crédito prensa Iván Cepeda

La diferencia en Bogotá se achicó: El ‘Tigre’ dio su ‘zarpazo’ en la capital y le restó votos a Iván Cepeda

Aunque históricamente la capital ha respondido en masa a las iniciativas de la izquierda, pues no en vano Petro cimentó su victoria en 2022 en lo hecho en la ciudad, de la que ya había sido escogido alcalde en 2011, en esta ocasión no logró contener a De la Espriella, que con 1.933.243 votos marcó el 45,37% de los votos y, en comparación con la primera vuelta, cuando sacó 1.543.517, aumentó en 389.726 respaldos.

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Si bien Cepeda volvió a ser la principal fuerza política de la ciudad, en esta ocasión con un 52,47%, que representaron 2.235.514 sufragios, no resultaron suficientes para compensar el mal balance en el resto de la zona central. Bien lo expresó el congresista electo Daniel Briceño: lo que en 2022 fue una diferencia del 20,1% en favor del progresismo contra Rodofo Hernández, en esta ocasión se redujo a solo al 7,1%.

Tal parece que los respaldos en primera vuelta que obtuvo la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fueron endosados casi en su totalidad al “Tigre”, en contraste con el congresista oficialista, que si bien logró sumar un importante número, cedió terreno en el fortín del proyecto de izquierda; que no tuvo el mismo impacto, en paralelo, al que la derecha logró en Antioquia, en proporción de dos de cada tres votos.

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Abelardo de la Espriella también sumó en la costa Caribe: el balance de su consolidación

Por su parte, en la Costa Caribe, De la Espriella logró hacerle competencia a su contendor, que heredó lo hecho por Petro hace cuatro años, pero no logró mantener al margen al abogado, que se le metió en departamentos clave, como Atlántico, Cesar e, incluso, Córdoba; pues si bien en estas regiones Cepeda logró aumentar en sus apoyos, también lo hizo su adversario, siendo el caso más visible lo ocurrido en la tierra vallenata.

Con una diferencia de menos del 1%, Abelardo de la Espriella pondrá fin a la era progresista en la presidencia - crédito Juan David Duque/REUTERS

Así como el 31 de mayo la diferencia había quedado en empate técnico, en un promedio de 46%, la arremetida en recursos y gestiones del progresismo no logró quitarle mayores votos al movimiento Defensores por la Patria, que logró mantener un 47,97% de los sufragios, frente al 50,88% de Cepeda y el oficialismo. En todos los departamentos De la Espriella creció, así fuera de forma mínima.

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Aunque en el Pacífico la lucha sería estéril para el candidato de oposición, fue en lo cosechado en la costa que pudo contrarrestar su revés y consolidar una importante fuerza. De antemano, se sabía que el bastión del congresista del Pacto Histórico estaba en departamentos como Nariño, con el 76,73%; Cauca, con el 75,64%; Valle del Cauca, en el que obtuvo el 61,38%; De La Espriella se enfocó en otros territorios.

En este balance, llama la atención cómo De la Espriella se hizo fuerte en Santander, con el 64,58%; Cundinamarca, cuando alcanzó 896.684 votos (52,90%) frente a 768.086 de su rival; y en Meta, departamento en el que sacó 339.754 votos, mientras que Cepeda reunió 225.693. A su vez, en Casanare, con 161.203 votos (71,86%), en una zona que le dio respaldo mayoritario en este objetivo.

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