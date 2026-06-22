Colombia

Así ganó la presidencia Abelardo de la Espriella: esta es la radiografía del voto de las regiones en la segunda vuelta, ante Iván Cepeda

La victoria del ‘Tigre’ se consolidó gracias a su desempeño en regiones clave como Antioquia, la región Andina y parte de la Orinoquía, así como un crecimiento significativo en Bogotá y la costa Caribe, asegurando así el mandato presidencial que iniciará el próximo 7 de agosto y se extenderá hasta 2030

Guardar
Google icon
En Barranquilla, De La Espriella logró un importante respaldo, pese a ser bastión del progresismo en la contienda del 2022 - crédito Jair Coll/REUTERS
En Barranquilla, De La Espriella logró un importante respaldo, pese a ser bastión del progresismo en la contienda del 2022 - crédito Jair Coll/REUTERS

Llegó a su fin el domingo 21 de junio el proceso de elección del nuevo presidente de la República, que por mandato constitucional iniciará el próximo 7 de agosto y tendrá el encargo de llevar las riendas del país durante los próximos cuatro años, hasta el 2030. Del listado primario de casi 100 precandidatos presidenciales, solo uno logró llegar a la máxima dignidad: el abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,99% en la fase de preconteo, un total de 12.959.515 colombianos, que representan el 49,66% de los votos, se inclinaron por la candidatura del autodenominado “Tigre”, que venció por un estrecho margen del 0,95% al senador oficialista Iván Cepeda Castro, que obtuvo 12.708.695 sufragios, con el 48,70% de los respaldos en las urnas.

PUBLICIDAD

Para entender cómo el candidato de oposición no solo mantuvo su base electoral de 10.361.499 votos en la primera vuelta, sino que sumó casi 2.598.016 apoyos más, basta observar cómo el jurista recortó distancias en regiones consideradas bastiones del proyecto progresista y consolidó su ventaja en zonas donde ya había demostrado su poder en la jornada del 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella es el primer outsider que llega a la presidencia de Colombia, para el periodo 2026- 2030 - crédito Jair Coll/REUTERS
Abelardo de la Espriella es el primer outsider que llega a la presidencia de Colombia, para el periodo 2026- 2030 - crédito Jair Coll/REUTERS

El nuevo jefe de Estado fue ‘rey’ en la región Andina y en parte de la Orinoquía, pues logró imponerse en 14 departamentos y, un aspecto no menor, en el exterior; en contraste con su rival, que si bien se impuso en 18 regiones y el distrito capital, no logró superar a su contendor, aunque se hizo fuerte en territorios en donde era previsible su victoria, como en la costa Pacífica y Amazonía, aunque no le fue suficiente.

PUBLICIDAD

Antioquia, el fortín uribista que le ayudó a ganar a Abelardo de la Espriella

Considerada la cuna de la derecha en Colombia y durante décadas afín a las iniciativas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Antioquia le cumplió al “Tigre”, pues en este departamento, contabilizado el 100% de los sufragios, obtuvo un total de 3.429.094 votos; es decir, algo más del 25% de su votación total, frente a los infructuosos esfuerzos de reducir la diferencia por parte de los sectores de oficialismo.

Y es que aunque hasta último momento el presidente Gustavo Petro buscó darle un impulso a su candidato con la visita del jueves 18 de junio a la Universidad de Antioquia, la derrota del progresismo fue aplastante: solo consiguió 1.133.681 votos, que representaron el 33,41%, frente al 64,42% del líder de derecha, que logró doblar su votación en comparación con la primera vuelta, cuando sacó 1.723.406 sufragios.

En consecuencia, si hay una región del país a la cual De la Espriella deba agradecerle su éxito es a este departamento, aunque si se hace un recuento más amplio, en este espectro entrarían regiones en las que el Pacto Histórico intentó permear, sin éxito. Una de ellas, la del Eje Cafetero, con una serie de incentivos que no alcanzaron a traducirse en las urnas, como sucedió con los peajes de la concesión Autopistas del Café.

Iván Cepeda intentó permear el fortín uribista en Antioquia, pero no pudo ante la contundente votación del candidato opositor - crédito prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda intentó permear el fortín uribista en Antioquia, pero no pudo ante la contundente votación del candidato opositor - crédito prensa Iván Cepeda

La diferencia en Bogotá se achicó: El ‘Tigre’ dio su ‘zarpazo’ en la capital y le restó votos a Iván Cepeda

Aunque históricamente la capital ha respondido en masa a las iniciativas de la izquierda, pues no en vano Petro cimentó su victoria en 2022 en lo hecho en la ciudad, de la que ya había sido escogido alcalde en 2011, en esta ocasión no logró contener a De la Espriella, que con 1.933.243 votos marcó el 45,37% de los votos y, en comparación con la primera vuelta, cuando sacó 1.543.517, aumentó en 389.726 respaldos.

Si bien Cepeda volvió a ser la principal fuerza política de la ciudad, en esta ocasión con un 52,47%, que representaron 2.235.514 sufragios, no resultaron suficientes para compensar el mal balance en el resto de la zona central. Bien lo expresó el congresista electo Daniel Briceño: lo que en 2022 fue una diferencia del 20,1% en favor del progresismo contra Rodofo Hernández, en esta ocasión se redujo a solo al 7,1%.

Tal parece que los respaldos en primera vuelta que obtuvo la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fueron endosados casi en su totalidad al “Tigre”, en contraste con el congresista oficialista, que si bien logró sumar un importante número, cedió terreno en el fortín del proyecto de izquierda; que no tuvo el mismo impacto, en paralelo, al que la derecha logró en Antioquia, en proporción de dos de cada tres votos.

Abelardo de la Espriella también sumó en la costa Caribe: el balance de su consolidación

Por su parte, en la Costa Caribe, De la Espriella logró hacerle competencia a su contendor, que heredó lo hecho por Petro hace cuatro años, pero no logró mantener al margen al abogado, que se le metió en departamentos clave, como Atlántico, Cesar e, incluso, Córdoba; pues si bien en estas regiones Cepeda logró aumentar en sus apoyos, también lo hizo su adversario, siendo el caso más visible lo ocurrido en la tierra vallenata.

Con una diferencia de menos del 1%, Abelardo de la Espriella pondrá fin a la era progresista en la presidencia - crédito Juan David Duque/REUTERS
Con una diferencia de menos del 1%, Abelardo de la Espriella pondrá fin a la era progresista en la presidencia - crédito Juan David Duque/REUTERS

Así como el 31 de mayo la diferencia había quedado en empate técnico, en un promedio de 46%, la arremetida en recursos y gestiones del progresismo no logró quitarle mayores votos al movimiento Defensores por la Patria, que logró mantener un 47,97% de los sufragios, frente al 50,88% de Cepeda y el oficialismo. En todos los departamentos De la Espriella creció, así fuera de forma mínima.

Aunque en el Pacífico la lucha sería estéril para el candidato de oposición, fue en lo cosechado en la costa que pudo contrarrestar su revés y consolidar una importante fuerza. De antemano, se sabía que el bastión del congresista del Pacto Histórico estaba en departamentos como Nariño, con el 76,73%; Cauca, con el 75,64%; Valle del Cauca, en el que obtuvo el 61,38%; De La Espriella se enfocó en otros territorios.

En este balance, llama la atención cómo De la Espriella se hizo fuerte en Santander, con el 64,58%; Cundinamarca, cuando alcanzó 896.684 votos (52,90%) frente a 768.086 de su rival; y en Meta, departamento en el que sacó 339.754 votos, mientras que Cepeda reunió 225.693. A su vez, en Casanare, con 161.203 votos (71,86%), en una zona que le dio respaldo mayoritario en este objetivo.

Temas Relacionados

Resultados elecciones colombia 2026Presidente de colombia 2026Quien ganó las elecciones en colombiaElecciones en colombia resultadosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO Mundial 2026: Mostafa Ziko empató el partido por el grupo G

Ambos llegan igualados tras empatar en el estreno y buscan sumar su primera victoria. Los All Whites confían en la experiencia de Chris Wood, mientras que los Faraones apuestan por el liderazgo de Mohamed Salah

Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO Mundial 2026: Mostafa Ziko empató el partido por el grupo G

Abelardo de la Espriella gana el preconteo presidencial: así fueron los resultados en Barranquilla

El aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda volvió a ganar en el departamento sobre Abelardo de la Espriella, aunque los resultados nacionales favorecieron al abogado

Abelardo de la Espriella gana el preconteo presidencial: así fueron los resultados en Barranquilla

Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella y cuántos hijos tiene el presidente electo de Colombia

El abogado y su familia completa participaron activamente en la campaña electoral y lograron convencer a más de 12.959.515 de colombianos, que los respaldaron en su interés por reemplazar a Gustavo Petro

Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella y cuántos hijos tiene el presidente electo de Colombia

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aseguró que gobernará para todos en su discurso después de la victoria en el preconteo

Según los resultados del preconteo expuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que el aspirante de la derecha alcanzó 12.941.992 votos, mientras que el de la izquierda logró 12.694.863 votos. Las cifras corresponden al 99,84% de las mesas escrutadas

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aseguró que gobernará para todos en su discurso después de la victoria en el preconteo

EN VIVO: Protestas en Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella afectan el orden público en Bogotá, Medellín y Cali hoy 21 de junio

Los colombianos salieron a las calles después de que la Registraduría Nacional anunciara los boletines que dieron al abogado como el nuevo mandatario de los colombianos para el 2026-2030

EN VIVO: Protestas en Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella afectan el orden público en Bogotá, Medellín y Cali hoy 21 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO Mundial 2026: Mohamed Salah pone a ganar a los africanos por el grupo G

Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO Mundial 2026: Mohamed Salah pone a ganar a los africanos por el grupo G

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes