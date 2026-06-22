Colombia

Catherine Juvinao criticó “amenaza” de Abelardo de la Espriella hacia el Congreso: “Parece escrito por Gustavo Petro”

En un comunicado, la campaña del presidente electo de Colombia hizo una advertencia si algún sector del Legislativo “traiciona el mandato ciudadano”

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Catherine Juvinao aseguró que el comunicado de Abelardo de la Espriella muestra una especie de autorismo que sería similar al de Gustavo Petro - crédito Colprensa
Catherine Juvinao aseguró que el comunicado de Abelardo de la Espriella muestra una especie de autorismo que sería similar al de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La congresista Catherine Juvinao criticó un comunicado emitido por la campaña del prosidente electo Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, titulado: “Los congresistas deberán decidir si acompañan al pueblo colombiano o le dan la espalda a la Patria”.

En el documento en cuestión, se indica que el próximo Gobierno de Colombia tendrá una relación directa y permanente con la población y que, de esta manera, será posible que se adelantan las transformaciones que requiere el país. La campaña advirtió que Colombia “necesita un Congreso que entienda la gravedad del momento nacional” y que sepa que la ciudadanía necesita seguridad, orden, empleo, salud, educación, justicia y un Estado que funcione.

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“En ese escenario, los congresistas tendrán una responsabilidad histórica: decidir si acompañan las reformas que necesita Colombia o si anteponen sus intereses particulares a los altos intereses de la Patria”, precisó la campaña en la comunicación.

Abelardo De La Espriella ganó las elecciones con casi 13 millones de votos - crédito Jair Coll/Reuters
Abelardo De La Espriella ganó las elecciones con casi 13 millones de votos - crédito Jair Coll/Reuters

De igual manera, se indica que el ahora presidente electo de Colombia fue “claro” en señalar que, si algunos integrantes del Legislativo “traiciona el mandato ciudadano” o renuncia a la responsabilidad de acompañar las reformas que necesita el país, enfrentarán a un Gobierno con “fuerza popular”.

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Se encontrarán con un gobierno de origen popular, con fuerza popular y con una conexión directa con millones de colombianos que ya no están dispuestos a seguir siendo ignorados”, precisó la campaña.

Juvinao calificó el comunicado como una amenaza directa a los congresistas. A su juicio, la comunicación oficial dejaría en evidencia una especie de autoritarismo, similar al que considera que ha sido el Gobierno del presidente Gustavo Petro desde 2022.

“¿Y esta amenaza al Congreso qué o qué, Carlos? No me digas que la Patria Milagro una imitación del autoritarismo petrista pero ahora desde la ultra derecha”, cuestionó la legisladora en su cuenta de X.

En otra publicación compartió el enlace del comunicado para demostrar que las declaraciones allí expuestas son verdaderas. Desde su perspectiva, la comunicación pareciera haber sido escrita por el actual jefe de Estado, que durante su mandato tuvo varias diferencias con el Congreso de la República por el rechazo de algunas de sus reformas sociales.

Para Juvinao, la información suministrada por la campaña de De la Espriella pone en evidencia una contradicción con una promesa que hizo el candidato y ahora presidente electo: el respeto a la institucionalidad, lo que incluye a la Rama Legislativa.

La congresista Catherine Juvinao aseguró que Abelardo de la Espriella amenazó al Congreso - crédito @CathyJuvinao/X
La congresista Catherine Juvinao aseguró que Abelardo de la Espriella amenazó al Congreso - crédito @CathyJuvinao/X

“A quienes me preguntan si el comunicado es verídico, aquí el link. Parece escrito por Gustavo Petro y desde ya amenaza al Congreso con ‘estar con las Reformas de la Patria’ o ‘enfrentar la fuerza popular’ ¿No que iban a respetar las instituciones?”, preguntó la legisladora.

Previo a que la Registraduría Nacional del Estado Civil diera a conocer los resultados del preconteo de las elecciones, que muestran que De la Espriella alcanzó casi 13 millones de votos y Cepeda más de 2,7 millones, la congresista aclaró que el próximo gobernante de Colombia debe alejarse por completo de la idea de presionar al Legislativo y de actuar como un jefe de Estado autoritario.

Recordó que el país está inmerso en una amplia polarización, que quedó en evidencia en la segunda vuelta, y que el presidente de la República tendrá que gobernar para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que no lo respaldaron en las urnas.

Catherine Juvinao aseguró que el presidente electo de Colombia no puede recurrir a las imposiciones - crédito @CathyJuvinao/X
Catherine Juvinao aseguró que el presidente electo de Colombia no puede recurrir a las imposiciones - crédito @CathyJuvinao/X

“No hay un gran ganador en esta segunda vuelta. Si Abelardo de la Espriella gana, lo tiene que tener muy claro. Nada de imposiciones, nada de tonitos autoritarios, nada de ‘yo soy el pueblo’ ni esas locuras. Lo único que procede es GOBERNAR PARA UN PAÍS DIVIDIDO EN DOS”, precisó la congresista electa.

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