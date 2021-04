“El tercer pico es el más agresivo, más mortal”: Claudia López ante protestas de comerciantes por cuarentena general

En la imagen un registro de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aseguró que "que pese a que el plan de vacunación avanza a "toda marcha", el éxito del mismo dependerá de que el Ministerio de Salud entregue a la ciudad más dosis y que sus habitantes no descuiden las medidas de bioseguridad. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Después de analizar el acelerado incremento de contagios y ocupación de camas UCI en Bogotá, el Comité Epidemiológico Nacional, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, determinó que es necesario decretar una nueva cuarentena general este fin de semana desde el próximo jueves a la media noche hasta el próximo lunes 19 de abril, a las 4:00 a.m.

La medida conocida como el 4x3 (4 días de apertura y 3 de cierre) fue rechazada por los comerciantes de la capital que se verán perjudicados por las restricciones que habrán en los días en los que más suelen vender. Desde muy temprano en la mañana de este jueves, varios comerciantes de Bogotá bloquearon la avenida NQS, a la altura de la calle 75.

En respuesta, la alcaldesa, en diálogo con Blu Radio manifestó que entiende la preocupación de los comerciantes, sin embargo, son medidas que se deben tomar debido al aumento de casos de covid-19 que son consecuencia de la Semana Santa.

“Todos estamos angustiados, agotados. El desafío de esta pandemia es que, justo cuando llevamos un año y estamos en una situación económica muy difícil se nos viene el tercer pico de la pandemia. El tercer pico es el más agresivo, más mortal. No sé qué quiere Dios con esto”, expresó la mandataria.

La funcionaria, dejó claro que, hasta el momento el esquema 4x3 es la mejor solución para frenar el tercer pico sin necesidad de decretar una cuarentena total en la ciudad.

“Vamos a seguir altos, pero creemos, con el Gobierno nacional, es que basta con este esquema de 4x3 para enfrentar este tercer pico”, puntualizó.

De acuerdo con lo que recopiló la también frecuencia radial, La FM, son más de 10.000 los comerciantes que salieron a diferentes puntos de la ciudad para protestar contra las restricciones que regirán desde esta noche en la capital colombiana.

Según ese medio, los puntos de manifestación se concentran en las localidades de Puente Aranda, Mártires, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Suba y Barrios Unidos. Además, varios de estos trabajadores aseguraron que, pese a lo decretado por el distrito, mañana viernes abrirán sus establecimientos debido a que las cuarentenas ocasionan serios déficits económicos para ellos.

Por su parte, en diálogo con La FM, el presidente de la mesa técnica de comerciantes de San Victoriano, William Rojas aseguró que “hoy estamos protestando y marchando en diferentes puntos de la ciudad con 10 mil a 15 mil comerciantes y mañana 16 de abril convocamos a la desobediencia civil, e invitamos a todos para que abran sus respectivos locales. Ya no aguantamos más y esta vez es en serio”.

El centro bogotano, que reúne un importante sector de la economía de la ciudad, será uno de los epicentros en los que cientos de comerciantes rechazarán lo anunciado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; así lo manifestó Diego Camargo, representante del gremio de ventas de San Victorino.

“Hoy vamos a protestar aquí en la plaza de La Mariposa, las ventas no dan resultado, los gastos, los pagos y la comida de mi familia no me permiten cerrar el local y como mi caso hay muchos. Los comerciantes estamos desesperados, cierran locales que tienen protocolos para atender, sabemos que el virus nos puede matar, pero entonces debería cerrar Transmilenio que también es un foco de contagio”, expresó.

