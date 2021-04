OPS advierte que vienen días difíciles de la pandemia para Colombia

Foto: Colprensa.

Ginna Tambini, quien representa a la OPS en el país, señaló que una reunión de las autoridades sanitarias panamericanas y la Organización Mundial de la Salud concluyó que las próximas semanas serán “duras”, especialmente para Sudamérica, en cuanto a aumento de contagios y decesos por causa de la pandemia de Covid-19 en el mundo.

“El doctor Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, y Clarise Etien, enfáticamente indicó que a nivel mundial son siete semanas consecutivas de incremento de casos de Covid-19 y cuatro semanas consecutivas del incremento de fallecimientos”, señaló Tambini sobre las advertencias de las autoridades sanitarias internacionales.

Según dijo la representante de la OPS en el programa Prevención y Acción, “la semana pasada, a nivel mundial, fue la de mayor número de casos” a lo largo de la pandemia que ya inició su tercer pico en el país.

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, “indica que en ningún lugar las infecciones son tan preocupantes como en Sudamérica, donde los casos aumentan en casi todos los países. Más de la mitad de todas las muertes registradas en el mundo se produjeron en las Américas”, señaló Tambini.

En ese sentido, la representante de la OPS señaló que durante la última semana, Estados Unidos, Brasil y Argentina estuvieron entre las diez naciones de todo el mundo donde más se presentó aumento del número de contagios.

“Casi todas las regiones del mundo están aumentando el número de contagios y de muertes, a pesar de que ya se han aplicado 780 millones de dosis de vacunas a nivel mundial. También, se ha notado que está afectando de manera exponencial a gente joven y sana y que lamentablemente están falleciendo”, explicó Tambini.

En ese sentido, la funcionaria pidió a la población hacer “todo lo posible” para colaborar en la protección general de los colombianos durante este nuevo pico de la pandemia de Covid-19. “Tengamos presente que la reducción de las infecciones empieza por quedarse en casa, de hacer todo lo posible para protegerse y proteger a los demás de enfermar. Sin embargo, hemos visto que las poblaciones de los países de la región aumentaron su movilidad”, señaló.

Según la representante en Colombia de la OPS, como lo han reiterado las autoridades sanitarias en el país, es la participación de cada uno con las medidas de salud pública que se sabe que funcionan y la vacunación equitativa que se podrá controlar la pandemia.

El llamado de Tambini a las autoridades nacionales estuvo enfocado en el fortalecimiento de la atención médica, la realización de pruebas diagnósticas y el seguimiento de los casos y cadenas de contagio durante las próximas semanas.

“Necesitamos seguir fortaleciendo la vigilancia, el Prass como lo conocemos en Colombia, la vigilancia genómica, el fortalecimiento de los servicios en las unidades de cuidado intensivo, protegiendo al personal de salud, la microplanificación para una vacunación efectiva”, señaló la representante de la OPS.

Las personas, en ese sentido, deben seguir con los protocolos de autoprotección. “No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir usando bien el tapabocas, lavándonos las manos, el distanciamiento, no a las aglomeraciones, no a ese lugares que no son ventilados. Si tenemos fiebre y tos, que son los síntomas comunes de la Covid-19, quedarse en casa, llamar a la IPS, tomarse la prueba y si es positivo, cumplir con el aislamiento; dar el nombre de contactos y que esos contactos también cumplan con la cuarentena para cortar las cadenas de transmisión”, reiteró Tambini.

Colombia acumula, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, 82.321 casos activos de Covid-19 y más de 200 casos de fallecimiento reportados diariamente. La positividad acumulada, de acuerdo a ese reporte, es de 22.7 y los casos en UCI se encuentran principalmente en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Barranquilla.