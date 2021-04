Liberales apoyan a Gaviria y rechazan la reforma tributaria del gobierno Duque

“Espero que nadie del Partido Liberal quiera votar esa reforma tributaria. No es necesaria, es dañina y acaba con la economía colombiana”, fueron algunas de las palabras que le dirigió el expresidente César Gaviria a la bancada del partido Liberal pidiéndoles que no apoyen la propuesta fiscal del Gobierno Duque. Tras esto, algunos congresistas del partido ya se pronunciaron en contra, apoyando la posición del expresidente quien apoyó a Iván Duque en segunda vuelta.

El senador Luis Fernando Velasco también respaldó a Gaviria y quedó a la espera de que este exponga la forma en el que el Gobierno venía ofreciendo ‘mermelada’ a los liberales para el apoyo a la reforma.

“Al partido de tiempo atrás lo venían cooptando con una buena porción de mermelada no solo para la reforma tributaria, sino para otros proyectos. Pero me gusta que el presidente Gaviria haya hecho esta denuncia y supongo que él va a entregar una mayor información, está bien que reaccione así y espero que la bancada esta vez sí le haga caso a Gaviria”, explicó en La FM.

Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara por Norte de Santander, también se unió a la directriz del expresidente a través de su cuenta de Twitter.

Partido Liberal no vota la reforma tributaria. !Una orden del Presidente del Partido y expresidente de Colombia Cesar Gaviria Trujillo! !Que viva el Partido Liberal Colombiano! Que alegría me da saber que vamos a estar en sintonía con la gente.

Además dijo que el partido Liberal no puede permitir que una reforma que, para él, va en contra de varios grupos poblacionales del país, pase en el Congreso, comentó en La FM. ““No debemos acompañar una reforma tributaria que vaya en contra de los principios liberales, no podemos permitir que se grabe aún más a las personas naturales, que se grabe a los trabajadores de este país, que se grabé más a los pensionados de Colombia, que pretendamos grabar la canasta familiar”, expresó.

Previamente el representante por Bogotá, Juan Carlos Losada, desde febrero anunció que se opondría a la reforma que presentará Duque esta semana. “El problema es la capacidad insuficiente que tiene el Estado para devolver el IVA a las familias más pobres”.

Pese a que César Gaviria conformó la coalición que eligió al presidente Iván Duque en 2018, se distanció del gobierno desde la mitad del mandato y este lunes arremetió en contra de la reforma tributaria y convocó a los congresistas del liberalismo a votar en contra del proyecto.

“Este gobierno no le quiso ayudar a nadie durante la pandemia, quizá aplicándole más impuestos a los colombianos con esa reforma tributaria creen que nos están ayudando”, sentenció Gaviria.

“Creyeron que a punta de mermelada van a manejar el partido Liberal. No, no van a manejar el partido Liberal a punta de mermelada. Yo se los garantizo. El partido no va a tomar esa decisión porque es totalmente inconveniente”, señaló.