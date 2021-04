“No me van a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada”: César Gaviria sobre la reforma tributaria

La reforma tributaria, de la que poco se conoce su contenido, se enfrenta a varios obstáculos políticos para su aprobación, principalmente por la oposición de los partidos que podrían, por afinidad, entregar su voto al proyecto fiscal del Gobierno.

Pese a que César Gaviria conformó la coalición que eligió al presidente Iván Duque en 2018, se distanció del gobierno desde la mitad del mandato y este lunes arremetió en contra de la reforma tributaria y convocó a los congresistas del liberalismo a votar en contra del proyecto.

“El tema no es cómo debemos hacer una reforma tributaria, el tema es que no la debemos hacer”, señaló el exmandatario y jefe único del partido Liberal, pues considera que en medio de la crisis económica desatada por la pandemia es un error.

“Este gobierno no le quiso ayudar a nadie durante la pandemia, quizá aplicándole más impuestos a los colombianos con esa reforma tributaria creen que nos están ayudando”, sentenció Gaviria.

El expresidente incluso retó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a probar terreno en el Congreso. “Presente su reforma tributaria a ver quienes son capaces de votarle eso”, mientras que más adelante aseguró: “Espero que nadie del Partido Liberal quiera votar esa reforma tributaria. No es necesaria, es dañina y acaba con la economía colombiana”.

El expresidente señaló que el Gobierno nacional ha invertido el 2.8 del PIB en la atención de la pandemia, mientras que Perú ya superó el 14%, Estados Unidos el 20 y el Reino Unido superó el 24%. Además, indicó que ya se había hecho una reforma tributaria en el 2019, bajo el título de “Crecimiento Económico”, que fue rechazada en 2018 y encontró cabida a finales de la legislatura de 2019 gracias al apoyo del partido Liberal, pero esta vez no tendrán su compañía.

“Creyeron que a punta de mermelada van a manejar el partido Liberal. No, no van a manejar el partido Liberal a punta de mermelada. Yo se los garantizo. El partido no va a tomar esa decisión porque es totalmente inconveniente”, señaló Gaviria.

El exmandatario agregó: “No nos va a hacer el señor Carrasquilla, lo mismo que nos hizo en 2019, le aprobamos la reforma tributaria, devolvió toda la plata, se quedó con un solo peso y me da mucho miedo que a los impuestos de ahora les suceda lo mismo”.

Incluso, el exmandatario les recordó a los congresistas del partido que las listas a Senado y Cámara las hace la colectividad o el director, por lo que ellos no se van a “enterrar” a cambio de un “mendrugo” que, supuestamente, les ofrece el Gobierno por su voto.

Esa fue una de las advertencias de César Gaviria, pues según él, inició una “operación mermelada grandísima, como nunca se ha visto” con el fin de conseguir los votos necesarios para que el proyecto sea aprobado por el legislativo.

César Gaviria denuncia mermelada para aprobar la reforma tributaria

La reforma, además de coincidir con la campaña electoral en la que los partidos evitarán la impopularidad de aumentar los impuestos, no cuenta con la mayoría fija de la bancada de gobierno en el Congreso para ser aprobada.

De acuerdo con el periódico El Nuevo Siglo, los 54 votos que tenía la unión de partidos Centro Democrático, La U, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres quedaron reducidos a 50 y no alcanzan para aprobar el texto. Aún así, varios de los legisladores de la bancada de gobierno han pedido reformas a lo que apenas se conoce parcialmente del articulado de la reforma.

La U perdió tres curules con la expulsión de Roy Barreras y Armando Benedetti, y otra con la captura por soborno a un juez del exsenador Eduardo Pulgar. Así mismo, el Conservador fue castigado con la silla vacía en la curul de Soledad Tamayo, porque fue obtenida con los votos de Aída Merlano.

El camino para conseguir los votos faltantes no será fácil. Con el pronunciamiento de César Gaviria, el partido Liberal no votará el texto, mientras que la otra colectividad independiente, Cambio Radical, no se ha definido.

Sin embargo, Germán Vargas Lleras, el líder de Cambio Radical, ha rechazado duramente la reforma y la calificó en su columna del periódico El Tiempo como “el verdadero despropósito nacional”. Una postura que han acogido otros congresistas de esa colectividad como el senador Temístocles Ortega y el representante José Daniel López.