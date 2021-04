Entre lágrimas y aplausos: así fue el emotivo regreso del presentador Felipe Arias

El pasado 11 de marzo, el presentador del noticiero del Canal RCN Felipe Arias tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras presentar un problema en su corazón. El comunicador, nacido en Manizales, se ha venido recuperando en los últimos días, sin embargo, su familia pasó por momentos de angustia cuando fue ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Respecto a su regreso al canal de televisión, el manizaleño informó a sus seguidores que desde este lunes 12 de abril volvería a la pantalla luego de varias semanas de ausencia.

“Una bendición que desde mañana lunes pueda acompañarlos de nuevo en la presentación del medio día”, expresó.

El periodista del ‘Cazanoticias’ lloró en su retorno al canal, pues le hicieron una bienvenida muy cariñosa en la que lo abrazaron, aplaudieron e incluso le dedicaron un sentido mensaje en una pantalla del noticiero. “Bienvenido… nuestro valiente, Felipe Arias”.

Esa dedicatoria va en línea con el espacio de ‘Valientes’ que él presenta y el medio la acompañó de una foto del presentador posando con la sonrisa que lo caracteriza.

“No pensé que fuera a volver”, afirmó frente a los periodistas y personal del canal que lo recibieron con emoción.

De igual manera indicó que, “estoy disfrutando cada instante, cada día, cada amanecer, el sol, la lluvia, la caída de una hoja. Retomo actividades laborales, con responsabilidad, despacio y mucha calma”. El presentador ahora estará en la emisión del medio día de noticias.

En su última aparición, Arias había manifestado en una entrevista que le hicieron durante una emisión del Canal RCN, que las arterias que se vieron afectadas le dejaron algunos hematomas en el cuerpo.

Este domingo, el presentador por medio de su cuenta de Twitter hizo referencia a cómo evoluciona su estado de salud.

“Ahora tengo algunos impedimentos físicos y de alimentación”, escribió al inicio del mensaje que dejó en la red.

Pero no todo ha sido negativo para Arias, pues dio a conocer que a partir del incidente su vida ha cambiado para bien, que ha presentado cambios positivos a pesar de las secuelas que deja la enfermedad.

“Soy más feliz. Dios está aún más presente en mi vida. Mi corazón está un poco remendado pero mi alma fortalecida”, expresó el presentador del noticiero de RCN.

Por supuesto, el manizaleño no perdió la oportunidad para hacer referencia a las personas que lo apoyaron y le enviaron mensajes de aliento durante los momentos tan difíciles que vivió recientemente.

“No tengo cómo agradecerles a tantas y tantas personas por las oraciones. Los quiero… Nunca rendirse”, concluyó Arias Londoño.

Cabe recordar que, luego de varios días de incertidumbre respecto a su estado de salud, el pasado 17 de marzo, el presentador hizo saber a sus seguidores que ya lo peor había pasado y aprovechó para dar gracias a todos los que han estado pendientes de su avance.

“Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser valiente. No me rindo”, escribió Arias a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, Arias expresó su gratitud con todo el país, por los mensajes de solidaridad y apoyo que le enviaron durante los difíciles días que atravesó.

“Les agradezco a cada uno de los colombianos que me enviaron mensajes de apoyo, ese es el motor cuando uno está a punto de desfallecer”, relató.

Una de las partes más emotivas de la entrevista fue cuando recordó la atención de varias de las enfermeras y miembros del personal de salud en su proceso de recuperación.

“Se vale llorar. Lloré muchas veces, pero nunca se vale rendirse. Conocí angelitos en la unidad de cuidados intensivos. Una enfermera llegaba a las 3:00 a.m., me tomaba de su mano y me decía: ‘Vamos, valiente. No desfallezcas y hagamos esta oración’”, confesó el manizaleño.

SEGUIR LEYENDO: