Colombia

Antonella Petro confesó a la creadora de contenido Laura Camila Vargas cómo es el presidente como papá: “No estoy de acuerdo con...”

A solo dos meses de que culmine el mandato presidencial, la joven de 17 años dialogó con la periodista para compartir lo que hay detrás del poder, el que conoció junto a Gustavo Petro a lo largo de estos cuatro años

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Antonella Petro conversó con la periodista y creadora de contenido Laura Camila Vargas sobre su papá como presidente de Colombia - crédito @lauracamilavargas96/Instagram

Detrás de los extensos discursos sobre la crisis climática, las incendiarias alocuciones en plaza pública y las constantes controversias que marcaron el camino del Pacto Histórico en el poder, se esconde la faceta más íntima de un Gustavo Petro que se prepara para abandonar la Casa de Nariño en solo dos meses.

Su hija menor, Antonella Petro, reveló secretos del hogar presidencial en una entrevista con la periodista y creadora de contenido Laura Camila Vargas, al dejar al descubierto no solo el lado más reservado del líder de izquierda, sino las grietas y descontentos que provocaron sus decisiones dentro de su propio núcleo familiar.

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A pesar de que el mandatario construyó una imagen pública de confrontación andante, en las paredes de su residencia la dinámica es el silencio. Al ser cuestionada sobre cómo es el Petro papá, la joven lo calificó como “demasiado lindo”, detallando que “es una persona conmigo muy de tacto, le gusta abrazarme, le gusta besarme. Ahora bien, no es tan expresivo oralmente”.

Antonella Petro es la mejor de los hijos de Gustavo Petro y su consentida en medio del poder de la Presidencia de la República - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Antonella Petro es la mejor de los hijos de Gustavo Petro y su consentida en medio del poder de la Presidencia de la República - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Esta llamativa parquedad del jefe de Estado marca su convivencia, al punto que los pocos momentos de diálogo se reducen a un único monólogo: “Normalmente cuando hablamos, hablamos de política. Hablamos mucho de política con él y del futuro. Creo que son nuestros dos temas de conversación. El resto es más de estar ahí en un silence”.

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Críticas a los nombramientos y la “guerra” de publicaciones

Sin embargo, el punto más polémico y punzante de las revelaciones llegó cuando Antonella Petro decidió tomar distancia de la gestión gubernamental de su padre y lanzar duros dardos contra el palacio presidencial.

Lejos de actuar como una escudera ciega de la gestión del Pacto Histórico, la joven de 17 años admitió sin titubeos que “críticas siempre hay”, al destapar que dentro de la misma casa presidencial se vive un malestar por la forma en que el mandatario seleccionó a su equipo de gobierno.

“No estoy de acuerdo con algunos nombramientos que hizo, de algunas personas que nombró”, sentenció de manera tajante, en lo que muchos interpretaron como un eco del descontento nacional por las cuestionadas figuras que desfilaron por los ministerios.

- crédito @lauracamilavargas96/Instagram - Juan Diego Cano/Presidencia
Antonella Petro confesó a Laura Camila Vargas en lo que está en desacuerdo con el manejo del poder por parte de su papá Gustavo Petro - crédito @lauracamilavargas96/Instagram - Juan Diego Cano/Presidencia

Es imperativo señalar que la administración de Gustavo Petro se caracterizó por una fuerte inestabilidad institucional, marcada por el constante desfile de ministros, repetidos remezones, despidos fulminantes y renuncias sorpresivas.

Este panorama, sumado a los escándalos de corrupción que dejaron a altos funcionarios capturados, convirtió a su gabinete en uno de los más polémicos y volátiles de la historia del país.

Pero los cuestionamientos de Antonella no se detuvieron en la burocracia de la izquierda; también salpicaron directamente la polémica adicción del presidente a las redes sociales, una conducta que mantiene al país en una división constante.

La menor de los Petro confesó abiertamente que, “en los fondos estoy totalmente de acuerdo con él, pero muchas veces en la forma no tanto. Por ejemplo, algunos tuits”.

- crédito César Carrión/Presidencia
Antonella Petro señaló que a veces no está de acuerdo con su papá en la manera en que reacciona en redes sociales - crédito César Carrión/Presidencia

A lo que Laura Camila Vargas cuestionó si ella no le decía a su papá las cosas que le molestaban y ella respondió: “Sí, claro, se lo digo. De hecho, ayer yo le dije alguito”.

Antonella Petro reveló que hay cierto desespero por salir de la Casa de Nariño

Las declaraciones también dejaron en evidencia el desgaste y el asfixiante ambiente que se respira en la recta final de un mandato presidencial cargado de crisis mediáticas y judiciales. Con honestidad, Antonella confesó la urgencia y el alivio que le produce saber que el periodo de su padre al frente del Ejecutivo está el 7 de agosto de 2026.

“No voy a negar que estoy ya feliz de volver a mi casa, retomar un poco mi vida (...) Tengo muchas ganas de volver a mi casa”, expresó la joven, al rematar el momento junto a la entrevistadora con un risueño y diciente: “Ya no más Casa Nariño”.

Felicitaciones familiares marcaron el cumpleaños 17 de Antonella Petro, hija menor del presidente de la República y la primera dama, Verónica Alcocer - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Antonella Petro, la hija menor de Gustavo Petro, reveló que le gusta mucho tener conciencia social y ambiental gracias a su papá - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Laura Camila Vargas indagó sobre el legado que llevará la joven, que está a un mes de cumplir su mayoría de edad, consigo a todas partes, y Antonella destacó la igualdad como el eje central de las enseñanzas del mandatario en el ámbito privado: “Yo creo que el trato a la gente. Sí, desde que estoy chiquita, a todos por igual y a todo el mundo toca tratarlo bien, independientemente de lo que sea”.

Esta visión de equidad de su padre parece haber moldeado su sensibilidad de cara al complejo panorama que afronta el país. Al mirar hacia las próximas elecciones de segunda vuelta del 21 de junio y evaluar el futuro de las nuevas generaciones, la menor de los Petro no ocultó que su mayor preocupación radica en la supervivencia planetaria y la crisis ecológica.

“Parece que está en juego la vida, el medio ambiente, nuestro planeta Tierra, nuestra oportunidad como jóvenes de poder salir a manifestarse a las calles y no ser oprimidos. Parece que están en juego los derechos humanos”, señaló Antonella a la creadora de contenido.

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