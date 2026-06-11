Colombia

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín: “Nunca lo voy a soltar”

El reguetonero compartió fotos con su recién nacido en brazos y contó que vive el mejor día de su vida, al confirmar que su primogénito llegó sano y salvo

Guardar
Google icon
La fotografía viral de Blessd y Manuela QM juntos en el Atanasio Girardot reactivó rumores de reconciliación entre la pareja - crédito blessd / Instagram
Blessd anunció en Instagram el nacimiento de su primer hijo, Caleb, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM en Medellín - crédito blessd / Instagram

El cantante de reguetón Blessd anunció el nacimiento de su primer hijo, Caleb, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM, en la ciudad de Medellín.

El artista compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresó su alegría y subrayó la buena salud de su hijo. La llegada del bebé marcó un momento de celebración tanto para la pareja como para sus seguidores y colegas en la industria musical.

PUBLICIDAD

Una noticia celebrada en redes sociales

El martes 11 de junio de 2026, Blessd sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías en las que aparece cargando a su hijo recién nacido. En la publicación, el artista escribió: “Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida”.

El cantante de reguetón Blessd expresó su alegría por el nacimiento de Caleb y afirmó que su hijo está sano y salvo - crédito blessd / Instagram
El cantante de reguetón Blessd expresó su alegría por el nacimiento de Caleb y afirmó que su hijo está sano y salvo - crédito blessd / Instagram

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de colegas y fans del cantante. La publicación superó los 18.000 “me gusta” en menos de una hora, lo que refleja el impacto de la noticia en la comunidad digital.

PUBLICIDAD

Entre los mensajes destacados se encuentra el de Westcol, streamer y amigo personal del artista, que comentó: “Te quiero mucho, hermano. Felicitaciones, pa’. El heredero”. Blessd respondió con humor: “Te quiero mucho mi hermanito, ya sabe que tiene un sobrino al cual mandarle mensualidad”.

Otro mensaje relevante provino de Aida Victoria Merlano, “influencer” barranquillera, que felicitó al cantante y mencionó: “Te dije el otro día que ibas a conocer el amor más grande del mundo. Felicitaciones”.

La publicación de Blessd sobre el nacimiento de Caleb superó los 18 mil me gusta en menos de una hora en Instagram - crédito blessd / Instagram
La publicación de Blessd sobre el nacimiento de Caleb superó los 18 mil me gusta en menos de una hora en Instagram - crédito blessd / Instagram

La llegada de Caleb

Según fuentes cercanas a Rechismes, Manuela QM ingresó la noche del 9 de junio a la Clínica El Prado, en el sector de El Poblado, Medellín. Aunque no se ha confirmado públicamente la fecha exacta del nacimiento, fue el propio " Bendito" el que hizo oficial la llegada de su hijo a través de sus redes sociales, la tarde del jueves.

Hasta el cierre de esta nota, la empresaria y creadora de contenido no ha emitido declaraciones sobre el nacimiento. Desde que se hizo pública la noticia, seguidores y personalidades del entretenimiento han enviado sus buenos deseos a la familia. Comentarios como “El mejor papá del mundo”, “Felicidades, Bendi” y “Qué bellos, felicitaciones” predominan en las publicaciones relacionadas.

Fuentes citadas por Rechismes señalaron que Manuela QM ingresó el 9 de junio a la Clínica El Prado, en El Poblado, Medellín - crédito Rechismes TikTok
Fuentes citadas por Rechismes señalaron que Manuela QM ingresó el 9 de junio a la Clínica El Prado, en El Poblado, Medellín - crédito Rechismes TikTok

El embarazo y el contexto de la pareja

El embarazo de Manuela QM se confirmó el 19 de enero de 2026, cuando Blessd compartió en Instagram un mensaje que puso fin a semanas de rumores. El artista publicó: “No tengo cicatrices, ya sané los moretones... solo quiero que tú llegues, te estoy esperando hijo mío”. Previamente, Manuela había negado los rumores mostrando su abdomen en diciembre de 2025.

Durante el proceso de gestación, la relación de la pareja atravesó episodios mediáticos y personales. En marzo de 2026, el cantante sugirió una posible ruptura durante una transmisión con Westcol, tras la filtración de conversaciones sobre una presunta infidelidad. Pese a la situación, ambos mantuvieron la expectativa del nacimiento de su hijo y participaron juntos en el baby shower.

Un contexto personal complejo para Blessd

Blessd lanzó su nuevo larga duración, 'El Mejor Hombre Del Mundo', concebido como el más maduro y accesible hasta la fecha - crédito cortesía Blessd
El nacimiento de Caleb coincidió con una audiencia de imputación contra Blessd en Medellín, donde el artista se declaró inocente y no aceptó los cargos - crédito cortesía Blessd

El nacimiento de Caleb coincidió con un momento particular en la vida de Stiven Mesa Londoño, nombre real del artista antioqueño. El mismo día en que anunció la llegada de su hijo, el cantante enfrentó una audiencia de imputación por presunto secuestro agravado atenuado en Medellín, según reportes de la Fiscalía General de la Nación.

“El Bendito” se declaró inocente y no aceptó los cargos. Horas más tarde, compartió en su cuenta de Instagram el verso de una de sus canciones: “Y no me vo’ a dejar matar / Y voy a ver a mi hijo crecer”.

Este contexto judicial no opacó la relevancia del nacimiento para el artista, que priorizó la bienvenida de su hijo y compartió mensajes de alegría y esperanza con sus seguidores. Las reacciones en redes sociales refuerzan el apoyo de la comunidad y el entorno musical hacia el cantante.

Temas Relacionados

BlessdManuela QMCalebHijo de BlessdColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La SAE recuperó mansión de Fernando Galeano y ‘Kiko’ Moncada, los capos que Pablo Escobar asesinó dentro de La Catedral

La Sociedad de Activos Especiales intervino el predio en el que funcionaba una fundación de manera irregular

La SAE recuperó mansión de Fernando Galeano y ‘Kiko’ Moncada, los capos que Pablo Escobar asesinó dentro de La Catedral

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

Las acusaciones se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

Resultados Lotería de Manizales miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los resultados del último sorteo realizado por esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Manizales miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Gobierno Petro criticó la declaración de emergencia humanitaria en Valle del Cauca por “abandono institucional”

Desde el Ministerio de Salud negaron el cierre masivo de servicios de salud en el departamento, confirmaron la entrega de recursos y responsabilizaron a la Ley 100 de 1993 de los desafíos del sistema actual

Gobierno Petro criticó la declaración de emergencia humanitaria en Valle del Cauca por “abandono institucional”

Resultados Lotería del Valle miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del premio mayor de $9.000 millones

Esta lotería tiene más de 30 premios principales que suman más de 22.000 millones de pesos

Resultados Lotería del Valle miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del premio mayor de $9.000 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

Audiencia contra Blessd por secuestro: el reguetonero y los demás involucrados en el caso no aceptaron los cargos

Hebert Vargas habló de dura ruptura amorosa y el proceso que siguió para sanar: “Alguien destruyó mi corazón”

Deportes

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

La selección Colombia denunció presunto acto de racismo contra Linda Caicedo ante Paraguay por Liga de Naciones: qué pasó

Richard Ríos o Gustavo Puerta para la selección Colombia en el Mundial 2026: Carlos Antonio Vélez eligió

Luis Díaz habló sobre cómo reaccionaría si llega a cumplir el sueño de ganar el Mundial 2026 con Colombia: “Me vuelvo loco”