Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín: “Nunca lo voy a soltar”

Blessd anunció en Instagram el nacimiento de su primer hijo, Caleb, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM en Medellín - crédito blessd / Instagram

El cantante de reguetón Blessd anunció el nacimiento de su primer hijo, Caleb, fruto de su relación con la influenciadora Manuela QM, en la ciudad de Medellín.

El artista compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresó su alegría y subrayó la buena salud de su hijo. La llegada del bebé marcó un momento de celebración tanto para la pareja como para sus seguidores y colegas en la industria musical.

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Una noticia celebrada en redes sociales

El martes 11 de junio de 2026, Blessd sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías en las que aparece cargando a su hijo recién nacido. En la publicación, el artista escribió: “Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida”.

El cantante de reguetón Blessd expresó su alegría por el nacimiento de Caleb y afirmó que su hijo está sano y salvo - crédito blessd / Instagram

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de colegas y fans del cantante. La publicación superó los 18.000 “me gusta” en menos de una hora, lo que refleja el impacto de la noticia en la comunidad digital.

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Entre los mensajes destacados se encuentra el de Westcol, streamer y amigo personal del artista, que comentó: “Te quiero mucho, hermano. Felicitaciones, pa’. El heredero”. Blessd respondió con humor: “Te quiero mucho mi hermanito, ya sabe que tiene un sobrino al cual mandarle mensualidad”.

Otro mensaje relevante provino de Aida Victoria Merlano, “influencer” barranquillera, que felicitó al cantante y mencionó: “Te dije el otro día que ibas a conocer el amor más grande del mundo. Felicitaciones”.

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La publicación de Blessd sobre el nacimiento de Caleb superó los 18 mil me gusta en menos de una hora en Instagram - crédito blessd / Instagram

La llegada de Caleb

Según fuentes cercanas a Rechismes, Manuela QM ingresó la noche del 9 de junio a la Clínica El Prado, en el sector de El Poblado, Medellín. Aunque no se ha confirmado públicamente la fecha exacta del nacimiento, fue el propio " Bendito" el que hizo oficial la llegada de su hijo a través de sus redes sociales, la tarde del jueves.

Hasta el cierre de esta nota, la empresaria y creadora de contenido no ha emitido declaraciones sobre el nacimiento. Desde que se hizo pública la noticia, seguidores y personalidades del entretenimiento han enviado sus buenos deseos a la familia. Comentarios como “El mejor papá del mundo”, “Felicidades, Bendi” y “Qué bellos, felicitaciones” predominan en las publicaciones relacionadas.

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Fuentes citadas por Rechismes señalaron que Manuela QM ingresó el 9 de junio a la Clínica El Prado, en El Poblado, Medellín - crédito Rechismes TikTok

El embarazo y el contexto de la pareja

El embarazo de Manuela QM se confirmó el 19 de enero de 2026, cuando Blessd compartió en Instagram un mensaje que puso fin a semanas de rumores. El artista publicó: “No tengo cicatrices, ya sané los moretones... solo quiero que tú llegues, te estoy esperando hijo mío”. Previamente, Manuela había negado los rumores mostrando su abdomen en diciembre de 2025.

Durante el proceso de gestación, la relación de la pareja atravesó episodios mediáticos y personales. En marzo de 2026, el cantante sugirió una posible ruptura durante una transmisión con Westcol, tras la filtración de conversaciones sobre una presunta infidelidad. Pese a la situación, ambos mantuvieron la expectativa del nacimiento de su hijo y participaron juntos en el baby shower.

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Un contexto personal complejo para Blessd

El nacimiento de Caleb coincidió con una audiencia de imputación contra Blessd en Medellín, donde el artista se declaró inocente y no aceptó los cargos - crédito cortesía Blessd

El nacimiento de Caleb coincidió con un momento particular en la vida de Stiven Mesa Londoño, nombre real del artista antioqueño. El mismo día en que anunció la llegada de su hijo, el cantante enfrentó una audiencia de imputación por presunto secuestro agravado atenuado en Medellín, según reportes de la Fiscalía General de la Nación.

“El Bendito” se declaró inocente y no aceptó los cargos. Horas más tarde, compartió en su cuenta de Instagram el verso de una de sus canciones: “Y no me vo’ a dejar matar / Y voy a ver a mi hijo crecer”.

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Este contexto judicial no opacó la relevancia del nacimiento para el artista, que priorizó la bienvenida de su hijo y compartió mensajes de alegría y esperanza con sus seguidores. Las reacciones en redes sociales refuerzan el apoyo de la comunidad y el entorno musical hacia el cantante.