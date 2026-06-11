San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

Los New York Knicks vencieron 107-106 a los San Antonio Spurs en el Juego 4 y tomaron ventaja de 3-1 en las Finales de la NBA 2026 tras remontar 29 puntos en el Madison Square Garden - crédito Vincent Carchietta/Imagn Images

En el partido más dramático en lo corrido de las finales de la NBA, New York Knicks colocó el 3-1 en el Madison Square Garden ante San Antonio Spurs, protagonizando la mayor remontada en la historia de las finales, recuperándose de 29 puntos de desventaja que parecían anticipar una paliza y el empate de la serie.

La victoria de 107-106 el pasado miércoles 10 de junio en el Madison Square Garden quedó en los anales de la franquicia gracias a una espectacular secuencia en los minutos finales. OG Anunoby le puso un tapón a De’Aaron Fox cuando intentaba encestar para San Antonio, y luego capturó un rebote en la pintura tras un tiro de larga distancia fallido de Jalen Brunson, para darle la vuelta al marcador.

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La remontada de los Knicks en las Finales de la NBA quedó definida por el tapón de OG Anunoby a De’Aaron Fox y el rebote ofensivo que terminó en la canasta decisiva - crédito Geoff Burke/Imagn Images

La derrota dejó a los Spurs en la situación más comprometida de su campaña. Tras dominar el primer tiempo con 14 triples anotados —récord en una mitad en la historia de las Finales— y una ventaja de 76-49 al descanso, el equipo de Mitch Johnson se desvaneció por completo en la segunda mitad: apenas 30 puntos en los dos últimos cuartos frente a los 58 que necesitaba para ganar. “Meter tanto trabajo bueno en esa primera mitad, conseguir la ventaja que teníamos y no cerrar el partido es decepcionante, como poco”, declaró el técnico de San Antonio en rueda de prensa.

El marcador parcial por cuartos lo dice todo: los Spurs anotaron 14 puntos en el tercero y 16 en el cuarto, mientras los Knicks encadenaron una racha de 20-0 que redujo una brecha de 95-75 a 95-95 en los minutos finales. Victor Wembanyama falló dos tiros libres para ampliar la ventaja a 1:47 del final, mientras que Fox optó por un mate forzado con 11,1 segundos en el reloj en vez de driblar para agotar el tiempo, teniendo apagado el reloj de posesión. Este error fue el que aprovechó Anunoby para sellar la remontada.

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Los nombres clave para el Juego 5

Jalen Brunson sumó 36 puntos, 7 asistencias y 3 robos en el Juego 4 y se consolidó como candidato al MVP de las Finales de la NBA - crédito Sarah Yenesel/Shutterstock/EPA/EFE

Jalen Brunson: el base de los Knicks terminó el Juego 4 con 36 puntos, 7 asistencias y 3 robos, y lidera las conversaciones para el premio al MVP de las Finales. Arrancó el partido con 0 de 3 en tiros de campo en el primer cuarto, pero fue el motor de la remontada en la segunda mitad. Su triple fallado sobre el que Anunoby puso el mate ganador fue el último acto de una noche que ya forma parte de la historia de la franquicia.

OG Anunoby: El alero canadiense fue el héroe del Juego 4 con 33 puntos en 10 de 15 en tiros de campo y 7 de 9 desde el perímetro, más el tapón a Fox y el mate decisivo. Su actuación en el cuarto período, con penetraciones entre tres defensores rivales, le valió el elogio del técnico Mike Brown, quien calificó la canasta final en rueda de prensa como “el tiro más emblemático de la historia del baloncesto de Nueva York”.

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Victor Wembanyama cerró el Juego 4 con 24 puntos y 13 rebotes, pero sus dos tiros libres fallados en los minutos finales pesaron en la derrota de San Antonio Spurs - crédito Brad Penner/Imagn Images

Victor Wembanyama: el pívot francés lleva dos actuaciones consecutivas por debajo de su nivel en las Finales. Anotó 26 puntos y 12 rebotes en el Juego 1, 24 y 13 en el Juego 4, pero con porcentajes de tiro del 28,5% y el 36% respectivamente. Sus dos tiros libres fallados con menos de dos minutos por jugar en el Juego 4 resultaron determinantes.

Dylan Harper: En una noche en que Stephon Castle, Julian Champagnie y Keldon Johnson no encontraron el aro en la segunda mitad, el joven base fue el que tiró del carro en el juego 4 con 21 puntos y 8 de 12 en tiros de campo.

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Expectativas para el Juego 5

Los Knicks vuelven a San Antonio con la expectativa de cerrar la serie y ganar su primer anillo de la NBA desde 1973 - crédito Geoff Burke/Imagn Images

Los Spurs llegan al Frost Bank Center con la necesidad de recuperar el nivel de la primera mitad del Juego 4 durante los 48 minutos completos, algo que no han logrado sostener en toda la serie. En los cuatro partidos disputados, San Antonio ha ganado solo el Juego 3, precisamente el único en que Wembanyama fue más efectivo cerca del aro, con penetraciones que dificultaron la defensa de Towns.

El colapso anotador de los tejanos en la segunda mitad del miércoles —3 de 17 desde el perímetro tras un primer tiempo con 14 triples— apunta a un problema de gestión del partido más que de talento. El cuerpo técnico de Johnson (que no pidió tiempos fuera cuando más evidente era el avance de los Knicks) deberá encontrar la fórmula para mantener la intensidad ofensiva cuando el rival ajusta sus marcajes, algo en lo cual los neoyorquinos han demostrado ser superiores al resto durante la postemporada.

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En cuanto a los Knicks, y pese a perder su invicto en la postemporada en el juego 3, ahora cuenta con tres oportunidades para cerrar el campeonato y busca convertirse en el primer campeón de la NBA desde los Golden State Warriors en 2018 en ganar el título sin perder más de un partido en las Finales.

Hora y dónde ver el Juego 5 en Colombia

El quinto partido de las Finales de la NBA 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks se disputará el sábado 13 de junio a las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el Frost Bank Center de San Antonio. La transmisión estará disponible a través de Prime Video y NBA League Pass.

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