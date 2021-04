Jessica Cediel habló sobre su celibato y la razón de por qué no tiene novio

Jessica Cediel - Modelo y presentadora. @jessicacedielnet

Este 11 de abril, la presentadora de Caracol, Jessica Cediel se refirió a si ya rompió su celibato y si tiene novio. Cabe recordar que la presentadora dijo ser célibe durante las relaciones con Leo Sarria y Mack Roesch.

La decisión de no tener sexo con sus novios fue revelada por la misma presentadora, quien además describió por qué terminó con ellos. Con Sarria la relación no prosperó por infidelidad, mientras que con Roesch, dice Cediel, hubo acoso y hasta un pleito legal por un anillo.

163

En una entrevista hecha para Aló, la presentadora contó sobre su gusto para los hombres y si mantiene el celibato. La mujer señaló en la revista que sí mantiene su decisión de celibato, pues es algo que hace de manera “consciente”.

Jessica Cediel dice si ya rompió su celibato y tiene novio

“En lugar de estar con alguien por estar, por una necesidad física de sexo, prefiero estar con alguien por amor”, dijo la también influencer. Aseguró, además, que le ha hecho falta está con un hombre.

Ya quiero un hombre, ¿me entiendes?; quiero esa intimidad, pero no me ganan las ganas.

La celebridad confesó la razón exacta por la que decidió estar en celibato: “Ese es el punto, no me ganan. Puedo estar así, al borde de quemarme, pero no; me respeto, y ha sido por eso, por el amor propio”.

La presentadora contó que tampoco ha vuelto a tener un noviazgo y ante la pregunta de cómo le gustaría que fuera ‘príncipe azul’, Cediel dijo que ya no se lo imagina, pues únicamente quiere que la ame y tenga muy presenta a Dios.

Necesito una persona que me ame a mí como mujer, que sea trabajadora y con ganas de salir adelante, de seguir luchando por los hijos, por las mascotas, por lo que venga.

Así lucía Jessica Cediel antes de los biopolímeros

La modelo y presentadora Jessica Cediel publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que aparece en bikini, antes de que sufriera problemas por los biopolímeros que se implantó hace algunos años.

Jessica Cediel reveló cómo era su cuerpo antes de los biopolímeros

En las imágenes se puede escuchar a Cediel emocionada, pues corresponden a una sesión de fotos donde lució su cuerpo la natural. En la historia de Instagram, la modelo señala sus glúteos, que en ese momento llegaron a ser catalogados como “la cola más bonita de Colombia”.

Cediel decidió compartir en su cuenta de Instagram las fotos para recordar como se veía su cuerpo antes de atravesar un drama por sus complicaciones física, estéticas y de salud.

Estas fotos tan hermosas, vean esta mujer, natural. Lo único que tenía operado eran los senos Gracias Dios y gracias a la genética…pues claro, cuando uno sabe lo que tiene, pues obvio.

La presentadora colombiana lleva una lucha de varios años para sacar de su cuerpo la peligrosa sustancia que le fue aplicada.

SEGUIR LEYENDO: