Luisa Fernanda W y Pipe Bueno mostraron cómo va creciendo su “segundo hijo”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron a sus seguidores al anunciar la llegada de su ‘segundo hijo’, que no se trata de otra cosa sino de un proyecto en el que llevan trabajando desde hace algún tiempo, y el cual aseguraron es un sueño en el que tienen puestas todas su empeño.

La pareja, que el año pasado recibió a su primer hijo, Máximo, hizo el anuncio de su nuevo proyecto con un video que compartieron con sus seguidores. Con el audiovisual, también aprovecharon para enviar un mensaje de motivación al decir que los sueños se cumplen cuando se trabaja por ellos.

Aunque no revelaron exactamente de qué se trata “su segundo hijo”, al parecer sería un proyecto que involucra actividades al aire libre, ya que en las imágenes que compartieron se ve el proceso de construcción de una finca que, de acuerdo con Pipe Bueno, está ubicada a las afueras de Bogotá.

“¡Tenemos otro hijo! Aquí se los presento. Esto que ustedes ven acá no sucedió de la noche a la mañana, es un proyecto que tiene nuestra alma puesta y que sobre todos los obstáculos que hemos tenido, porque no ha sido fácil, aquí está demostrado que si en tu vida y en tu corazón está Dios, trabajas y obras bien, trazas tus metas sin hacerle daño a los demás, y vibras con la gente que te rodea en un linda sintonía de amor y armonía, Dios te permite recoger todas y cada una de las piedras que te han lanzado, para con estas mismas hacer una gran fortaleza”, fue parte del mensaje con el que Luisa acompañó la publicación.

Nuevo proyecto de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

Además, se refirió a los mensajes negativos que pueden llegar a opacar los sueños, recitando el viejo proverbio que dice “a palabras necias oídos sordos”.

“No permitas que nadie te digo que no, nadie decide tu realidad, y mucho menos que con sus palabras puedan decretar tu futuro. Tú eres dueño y Capitán de tu propio barco, comienza por creer en ti mismo y reconoce tus fortalezas y debilidades, recuerda que el trabajo arduo siempre trae recompensas, disfruta del proceso para que cuando consigas el objetivo también puedas disfrutarlo, la vida no es color rosa todo el tiempo, pero no tiene que ser negra, no es fácil pero tampoco tan difícil, pues siempre dependerá de cómo veas las la vida”, agregó la influenciadora en el texto de su publicación, y al mismo tiempo invitó a sus seguidores a no dejarse vencer en el camino por lograr lo que quieren:

¿Eres de los que ve que el vaso medio lleno o medio vacío? No olviden que Los amamos y estamos muy ansiosos por mostrarles pronto este proyecto finalizado.

La popular pareja también le contó a los cibernautas la emoción que les produce su nuevo proyecto, y aprovecharon para destacar una famosa frase del también influenciador Juanpa Zurita: “Si te escupen en la espalda, es porque vas adelante”.

En días recientes, Luisa Fernanda estuvo en el blanco de las críticas debido a una foto de Twitter que se viralizó y en donde, según los seguidores, no se le ve el cuerpo que tanto muestra en redes sociales.

Algo que llamó la atención de la imagen es que el no se le ve el abdomen plano, sino una pequeña barriga, muy similar a la que tenía al principio del embarazo.

En cuanto a las críticas, Luisa Fernanda W dijo que se encomienda a Dios y con oraciones se tranquiliza para asegurarse de no tomarse las cosas personales.

SEGUIR LEYENDO: