Isabella Santiago impresionó a sus seguidores con un cambio de look y una sesión de fotos que dejó a más de uno con la boca abierta

Desde el estreno de Lala’s Spa, la nueva serie del Canal RCN, la actriz venezolana Isabella Santiago es el centro de las miradas y se ha convertido en un ícono para la televisión colombiana por ser la primera protagonista trans en una novela emitida en horario familiar.

En pleno centro del foco, la actriz publicó este jueves dos fotografías donde luce un cambio de look y un atuendo que permite ver su cuerpo y belleza a flor de piel. En las imágenes se ve a Isabella vestida con un traje negro y su bléiser abierto. De su cuello cuelga un collar dorado que llega a su ombligo y no lleva ni camisa ni brasier.

Su sensualidad es irreverente y acompaña la publicación con un texto que dice “Buscando siempre el cambio. Makeup and hair by @gabrielhacedor by @enmanuelbaez_photo Gracias”.

Su escote, el extravagante collar y su inherente belleza hicieron que los más de 69 mil seguidores escribieran comentarios halagando la sesión de fotos y resaltando su sensualidad. Algunos de los comentarios más frecuentes fueron:

“Preciosa”, “Diva”, “Gracias a ti mi Isa”, “Miles de éxitos”, “Me veo la novela por ti”, “Bella Isa”, “Hermosa mi amor”, “Espectacular”, “Reina”, “Divina total”, “Esplendorosa”, “Belleza impactante”, “Bella mi Lala”, “Como siempre, todo el éxito del mundo”, “Eres toda actitud”, “Qué guapura”.

Ella es Isabella Santiago, la actriz trans venezolana que protagoniza nueva producción colombiana

Nacida en Caracas, Venezuela, el 18 de febrero de 1991, bajo el nombre de Kreiban Carballo Santiago,- un pequeño que desde muy temprana edad se dio cuenta de que no se identificaba con su género de nacimiento- Isabella Santiago vivió momentos de confusión durante su niñez. Sin embargo, con el paso de los años, y en medio de su proceso para ser la mujer transexual de hoy en día, Santiago logró ganar un reinado internacional para mujeres trans y, ahora, protagonizará una telenovela colombiana.

Isabella es una joven modelo y actriz venezolana, que logró cautivar a los productores del Canal RCN y ahora es la protagonista de una nueva producción con la que el canal espera seguir recuperándose de la crisis por el bajo rating que viene enfrentando desde el año pasado y que, durante la pandemia, han logrado superar gracias a la retransmisión de telenovelas famosas y las producciones de ‘Enfermeras’ y ‘Pa’ Quererte’.

Foto: @isabella.san

Isabella interpreta a Lala, una mujer trans que, según retrata el medio de entretenimiento Superlike, es una gran hija y amiga que hace sentir mejor a todos los que están a su alrededor. Lala regresa a Colombia, después de un viaje al exterior, y se encuentra con una situación económica difícil en su casa, contra la que tendrá que luchar, mientras, claramente, encontrará el verdadero amor inesperadamente.

¿Quién es Isabella Santiago?

Hace algunos años, después de haber ganado el Miss International Queen, en 2014, un concurso de belleza internacional que busca reivindicar los derechos de las mujeres trans y los travestis, Santiago le contó a CNN en Español cómo fue su niñez en Caracas.

“Cuando yo tenía ocho años, sentía que algo extraño había en mi cuerpo, porque sentía atracción hacia los niños, hacia el niño de mi edad en ese momento en la escuela o donde sea que estuviera, no sentía atracción hacia las niñas, que era lo que la sociedad y mi familia me inculcaban”.

Foto: @isabella.san

En entrevista con el programa de entretenimiento colombiano ‘Lo Sé Todo’, la actriz relató que, cuando estaba en el colegio y ya sabía que quería ser mujer, pero no era capaz de decírselo a su familia, “cogía ropa y accesorios de mi mamá y mi hermana, esta es una anécdota que toda mujer trans tiene, colocarse las cosas de la mamá. Yo me iba al colegio con eso escondido y me cambiaba en las casas de mis amigos”.

A sus 18 años, en ese entonces Kreiban, decidió contarle a su mamá que quería hacer su transición para ser una mujer transexual, razón por la que empezó a ir a un médico que la ayudó en el tratamiento. Santiago le contó al programa colombiano que su madre, al principio, no lo tomó muy bien, pero actualmente es su mejor amiga.

“Es normal que para cualquier madre latina que, de la noche a la mañana, su hijo le diga ‘no me gustan las mujeres’ y ‘no quiero ser hombre, sino mujer’ sea algo difícil de aceptar. Es bastante duro para una madre y más cuando no hay educación para que una madre pueda entenderlo. Fue bastante duro para ella, duré casi dos año sin hablar con ella, tuve que asumir el trabajo de educar a mi familia y ya hoy mi mamá es mi mejor amiga”, detalló la actriz.

A CNN la modelo venezolana reveló que escogió su nombre, Isabella Santiago, desde muy joven, cuando estaba obsesionada con los vampiros y ella se sentía como “una vampira ante la sociedad”. “Mi nombre es Isabella, como la protagonista de esta cinta, Isabella Swan”, pero hizo el cambió en el apellido, el cual cambió por Santiago, su apellido materno.

