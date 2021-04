“Para mí ya es una anécdota”: Sebastián Villa volvió a hablar sobre la denuncia de género en su contra. via REUTERS/Marcelo Endelli

El 2020 fue un año complicado para Sebastián Villa en Boca Juniors, ya que las denuncias de género en su contra provocaron que fuera apartado del plantel profesional por un tiempo, hasta que se arreglara su situación legal. Sin embargo, durante el transcurso del año se fueron conociendo diferentes decisiones que le permitieron volver a jugar y actualmente está pasando por uno de sus mejores momentos en el equipo argentino.

Todo se remonta al pasado 27 de abril del año pasado, ese día su ex pareja, Daniela Cortés, denunció por medio de sus redes sociales al atacante del equipo ‘Xeneize’ acusándolo de que le provocó distintas agresiones y mostró imágenes de su cuerpo lastimado. Tres días después, esa denuncia fue notificada ante un juzgado de Esteban Echeverría, cerca del barrio cerrado donde residía con el jugador.

De acuerdo con los relatos de la víctima, el futbolista le propinó un golpe en la cara y una patada en el muslo izquierdo y por esos motivos se le dictó una medida cautelar, por la cual el atacante tuvo prohibido mantener contacto con su expareja a través de cualquier medio.

Daniela Cortes muestra sus lastimaduras

Luego de casi un año de proceso, lo último que se sabe del caso Villa es que la fiscal, Verónica Pérez, cerró formalmente la etapa de instrucción y pidió la elevación de la causa a juicio oral bajo la razón de “lesiones leves y amenazas en el contexto de violencia de género”.

El juez de garantías Javier Maffucci Moore, debe escuchar la opinión de ambas partes; representadas por Fernando Burlando, abogado de Daniela C., y Martín Apolo, defensor del delantero de Boca; quien irá en contra de la opinión de la fiscal. Una vez terminado este paso, que puede demorar más de dos semanas, se decidirá si la causa se eleva a juicio o no. Hasta el momento no se ha conocido nada respecto a los resultados de las posturas y se espera que en los próximos días se informe de la situación.

Ante esto Villa se pronunció este miércoles 7 de abril y expresó que es un tema del pasado del que pudo salir fortalecido.

“Eso quedó atrás, soy un tipo más fuerte. Cuando uno se tropieza y se levanta, eso lo hace más fuerte a uno. Yo estoy bien y para mí ya es una anécdota, estoy bien gracias a Dios y disfrutando de este lindo momento”, contó en diálogo con TyC Sports.

Durante la entrevista el colombiano aprovechó para hablar de distintos temas y ratificó que está en un momento importante de su carrera, pues en este 2021 ha sido uno de los puntos más altos de Boca Juniors en la Copa de la Liga Profesional, en la que ha disputado 720 minutos en ocho partidos y ha anotado 3 goles.

El jugador reconoció que tener a su lado a compatriotas como Edwin Cardona y Frank Fabra es importante y que, a pesar de las polémicas que han salido en los últimos días, con ambos maneja una muy buena relación.

“Todos sabemos que Edwin es un gran jugador, le aporta mucho al equipo y tenerlo al lado es una ventaja para mí, es un jugador muy inteligente y siempre que esté va a ser muy importante para nosotros. Yo ya sé que cuando él coge el balón tengo que picar y son cosas que vamos entrenando. Tengo muy buena relación con él”, añadió sobre Cardona.

“Fabra es un tipo que transmite muy buena energía, tenemos muy buena relación y en la concentración siempre estamos juntos jugando. Me gustan ese tipo de cosas, es una gran persona, un gran jugador y él es así, tiene su carisma y todos somos seres humanos”, dijo sobre Fabra.

Muchas cosas se han dicho sobre el futuro de Villa, diferentes equipos han sido vinculados como posibles destinos para él, entre los que aparecen Atlético Mineiro de Brasil y Benfica de Portugal. Sin embargo, y aunque no se cierra a ninguna posibilidad, aseguró que está enfocado en su presente y que aún no piensa en dejar el equipo.

“Yo vivo el presente, estoy muy bien acá en Boca. Soy extranjero y estar en un lugar diferente puede ser difícil, pero acá me hacen sentir como en casa, estoy muy bien y me tratan muy bien, no solo la dirigencia sino todas las personas del club. Con mis compañeros tengo una excelente relación, todos trabajamos para el club”, declaró.

