Eduardo Lara envía un emotivo mensaje a Fredy Guarín, a quien considera un “hijo predilecto”

El entrenador fue uno de los primeros que dirigió al mediocampista en las categorías inferiores de la Selección Colombia. Foto: Colprensa

Uno de los hombres que más conoce a Fredy Guarín es el actual técnico del Once Caldas, Eduardo Lara. El estratega fue uno de los primeros que dirigió al boyacense y ha estado a su lado durante toda su carrera profesional, tanto así que, asegura, lo considera como un hijo y, ahora que el jugador pasa por una situación personal difícil, el entrenador le envió un emotivo mensaje y le deseó que pueda superar todos sus problemas.

Lara conoce a Freddy desde que tenía 14 años y desde ahí ha estado aconsejándolo, durante su paso por el fútbol de Argentina, Francia, Portugal, Italia, China y Brasil, han sido varias charlas las que se han presentado entre ellos y se tienen mucha confianza. Ahora que se conoció el momento por el que está pasando el deportista, el ‘profe’ de 61 años ha estado muy pendiente de su “hijo” y aprovechó una entrevista para enviarle un saludo.

“Nosotros estamos en constante comunicación, no solo por lo que le acaba de suceder sino desde que estaba en Italia, China y Brasil. Siempre lo considero uno de mis hijos predilectos. Él está haciendo las cosas correctamente, se ha encaminado en la ayuda profesional y es lo mejor que ha podido pasarle en estos momentos difíciles. Le he dicho que tenga mucha calma, tranquilidad y sabe que acá estaremos siempre que lo pueda necesitar”, afirmó en diálogo con AS Colombia.

Y es que según contó el entrenador, Guarín siempre se ha caracterizado por ser una persona con valores y que le gusta ayudar a los demás, es por esto que no duda de su calidad humana y sabe que, independientemente de lo que haya pasado, es querido por mucha gente.

“Los valores que más se destacan de Fredy como jugador y como persona es que es un gran ser humano, un gran profesional. Un hombre que siempre respeto a sus compañeros, tiene mucho carácter, pero siempre les hablaba en el campo de forma positiva (…) es una persona muy alegre, de un gran carisma, un ser humano extraordinario que siempre quiere estar pendiente de su gente, de su familia, de sus amigos. Ayuda a las personas que él puede y creo que esas son las cosas que lo hacen un hombre querido y apreciado”, comentó.

El experimentado entrenador colombiano lamentó profundamente lo que le ocurrió a Freddy porque él sabe que no es un hombre problemático, sin embargo, sabe que ahora lo importante es que se recupere y pueda salir fortalecido de su actual situación, pues él “como padre quiere ver que sus hijos siempre estén bien”.

“He tenido la posibilidad de hablar con Fredy, siempre lo hacemos. En estos momentos está muy bien asesorado y en buenas manos. Está esperando que pueda salir rápidamente de estos momentos difíciles, con la inteligencia, carácter y esa fuerza de voluntad que tiene Fredy sé que lo va a lograr. Afortunadamente él tiene un carácter fuerte y sé que va a salir pronto adelante”, puntualizó.

Lo último que se sabe de Freddy Guarín

Este martes 6 de abril se conocieron los resultados de los exámenes médicos practicados al jugador tras ser llevado a un centro asistencial tras provocar un altercado familiar.

De acuerdo con el reporte, revelado por El Tiempo, el jugador se sometió a un análisis toxicológico, el cual se encarga de buscar rastros de sustancias sicoactivas. Dicho examen fue realizado en la EPS Sura, por la médica Carolina Giraldo, y en sus resultados se evidenció que no tenía presencia de sustancias como marihuana, anfetaminas, cocaína, entre otras, en su organismo.

Guarín se encuentra en su casa recuperándose física y mentalmente y estará acompañado por profesionales, así como de todos los integrantes del club en el que juega, Millonarios. El club capitalino mostró su apoyo al deportista y aclaró que estará trabajando junto a él para que pueda superar la complicada situación.

