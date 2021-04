Imputarán cargos al soldado bachiller que disparó contra Juliana Giraldo en un supuesto retén en en la vía Miranda-Corinto

La Fiscalía le imputará a Cristian Saavedra Arias el delito de homicidio en persona protegida, por los hechos ocurridos el 24 de septiembre en el municipio de Miranda.

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al soldado bachiller Cristian Saavedra Arias por el homicidio de Juliana Giraldo el 24 de septiembre del año pasado. La audiencia se llevará a cabo este miércoles 7 de abril a las 10:00 a.m. ante el Juzgado Promiscuo de Miranda, Cauca.

Ante el ente acusador se imputará al uniformado el delito de homicidio en persona protegida por el asesinato registrado cuando Saavedra accionó su arma contra el carro en el que se movilizaba la mujer y su esposo.

De acuerdo con W Radio, John Fernando Ortiz, abogado de la familia de la víctima, dijo que la Fiscalía imputará ese delito “por tratarse de una civil que no hacía parte del conflicto armado interno y que no registraba antecedentes”.

Igualmente, aclaró que la justicia ordinaria asumió el caso después de haber enfrentado una discusión con la Justicia Penal Militar, que en un inicio había pedido asumir el caso para aclarar los hechos, “sin embargo, se demostró que el soldado no actuó en el marco del servicio”.

Según una fuente de la Fiscalía consultada por El Tiempo, las versiones que aseguraban que los soldados estaban en el lugar realizando un retén no eran ciertas. “No se encontraron en el lugar las señalizaciones que se requieren para el mismo”, aseguró.

Igualmente, el medio reveló que el ente acusador señaló, el 6 de noviembre del 2020 ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Miranda, que el caso debía ser asumido por la justicia ordinaria, pues el uniformado actuó a “mutuo propio” y no por un requerimiento de la Fuerza Pública.

Además, la Fiscalía argumentó que Juliana Giraldo Díaz, al ser una mujer transgénero estaba protegida por Derecho Internacional Humanitario.

Los días de dolor de la familia de Juliana Giraldo, la mujer trans que murió por la bala de un soldado

Francisco Larrañaga manejaba el carro en el que iba junto a su esposa Juliana Giraldo el pasado 24 de septiembre, cuando un soldado, en la vía Miranda-Corinto, en el departamento del Cauca, disparó contra el carro al ver que este se devolvió cerca donde se encontraban unos uniformados del Ejército.

Lo que para los soldados fue un acto sospechoso y, al parecer, la razón por la que el joven militar de 19 años accionó su fusil, para Juliana y Francisco fue una maniobra para evitarse un llamado de atención: no habían llevado los papeles del carro, por lo que se devolvieron a recogerlos, entre ellos la cédula de Juliana.

Sin embargo, para la mujer trans de 38 años, su vida acabó ahí. La bala que rompió el parabrisas trasero y pasó por el lado de un pasajero que venía en la parte de atrás del carro, terminó en la cabeza de Juliana en el asiento del copiloto.

“¡Este man me la mató! No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, y este man me la mató. ¡Dios mío, por favor, ayúdenme!”, gritaba Francisco en un video que se hizo viral en redes sociales y donde se podía ver el cuerpo de Juliana en su asiento, con la cabeza hacia un lado.

Larrañaga, en entrevista con El Tiempo en diciembre de 2020, expresó que trata de tener la mente y el cuerpo ocupados. “La mente para no pensar cosas que me afecten y el cuerpo, para tampoco ir a hacerme daño. Siempre trato de estar ocupado para poder llegar a la cama bien cansado en las noches, tratar de dormir y no darle espacio a cosas negativas”, afirmó.

“Se me ha hecho muy largo el tiempo, un eternidad (...) Tengo momentos de mucho dolor. Lo que más me duele es la soledad”. Pero a pesar de haber perdido a su esposa, a quien conoció en la terminal de transportes de Cali en 2007, Francisco dijo en diciembre del año pasado que lo reconforta la forma de su muerte. “En el momento de su muerte, Juliana no sufrió. Fue instantánea su muerte, esa es la tristeza que, paradójicamente, me da un poco de aliento”.

En este carro blanco se trasladaba Juliana Giraldo con su pareja y otras dos personas cuando una bala disparada por un soldado del Ejército la impactó en la cabeza y acabó con su vida.

Su hogar

Después de haber vivido en Jamundí, Juliana y Francisco se habían asentado en Miranda, Cauca, en una casona heredada a Francisco. Juntos la remodelaron, dejando el cuarto más grande para ellos y adecuando unos espacios para criar pollos y pescado, además de dejar un parqueadero.

De acuerdo al testimonio del hombre a El Tiempo, la pareja vivía con los padres de Larrañaga. Todo lo anterior se dio en el segundo piso de dicho lugar, porque el primero ya estaba destinado para algo muy importante: el salón de belleza de Juliana, quien era estilista.

<i><b>Toda mi familia la amaba: mi madre, mi padrastro, mi hermano. Todos siempre le dieron su lugar, la respetaron y eso a mí me hizo muy feliz. Toda mi familia está en un duelo muy berraco.</b></i>

Según el diario, estos permanecen abandonados porque la familia y él mismo tratan de llevar el duelo con tranquilidad. “Mi idea es hacer exitosos esos proyectos en nombre de ella”, señaló Francisco.

Para él, se suma a la lista de sueños crear una fundación homenajeando el nombre de su esposa y ahí atender personas con enfermedades terminales. Esto no le era ajeno a Juliana, quien solía ayudar con alimento y ropa a niños en condición de calle, personas LGBTI y, en varias ocasiones, les cortaba el pelo gratis.

Frente a su relación, la cual rompió los prejuicios de muchas personas al ver a un hombre cisgénero enamorarse de una mujer trans, él dice que simplemente “la amaba con todo el corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi juventud. La sigo amando”.

