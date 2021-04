Ana Karina Soto, su esposo y su hijo positivos para COVID-19

Así lo anunció el actor Alejandro Aguilar, esposo de la presentadora Ana Karina Soto, por medio de un 'en vivo' en redes sociales. Foto: Instagram

Después de una disminución de casos y muertes después del segundo pico de la pandemia por COVID-19, los números en Colombia comienzan a subir rápidamente manifestándose en una inesperada tercera ola del virus. Lastimosamente, entre los últimos contagiados está la presentadora de entretenimiento Ana Karina Soto, junto a su esposo, el actor Alejandro Aguilar, y su hijo Dante.

Así lo confirmó Aguilar, durante una entrevista con la periodista Tata Solarte en Instagram. Durante la conversación, el dramaturgo afirmó que la presentadora padeció síntomas de la enfermedad el pasado sábado.

De acuerdo con Alejandro, las figuras públicas se contagiaron en sus sitios de trabajo y, subiendo a ‘Patios’ en bicicleta, el actor se sintió agotado. “A Ana Karina le pasó trabajando en el noticiero y a mí en el teatro, trabajando, no rumbeando. Y así, cuidándonos y todo, nos pasa”. La prueba, que se hicieron el lunes posterior a la Semana Santa, todos salieron positivos.

“Dimos positivo, estamos aislados, nos estamos cuidando mucho. Los teatros están con todas las medidas de bioseguridad, pero no dejamos de exponernos. Ana Karina el sábado ya estaba mal, yo la cuidé a ella. El lunes dimos positivo. No quiero hacer un show de esto porque siento que hay familias que la han tenido que pasar muy mal y nosotros no nos podemos quejar”, expresó quien figuró en las pantallas en la famosa novela ‘Pasión de Gavilanes’.

El actor, jocoso, también mostró que los allegados de la pareja y su pequeño hijo les enviaron moringa, planta medicinal que es frecuentemente utilizada para tratar los síntomas de la enfermedad. Incluso, habló del COVID-19 como un “maestro silencioso”.

Además, el actor afirmó que la oriunda de Ocaña padece una enfermedad previa que puede agravar su estado de salud con el virus. “Ana Karina me preocupa un poco por la saturación, porque tiene problemas de asma. Por momentos me siento con fiebre y dolor de huesos. No fumo, soy deportista, muy atlético. He dormido hora y media”, continuó el esposo de la presentadora, contando que su sueño se ha visto afectado por la enfermedad.

Las últimas publicaciones de la pareja en redes fueron durante el Viernes Santo, día en el que ambos, junto a su hijo, visitaron la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. En las imágenes, se ve a la familia con tapabocas utilizado de manera correcta.

Hace pocas semanas, la Revista Vea reveló que la presentadora de Noticias RCN tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia por un problema con sus implantes mamarios, al parecer la también modelo tuvo que acudir al cirujano por un “dolor insoportable” en sus senos.

A mediados de febrero, Soto ya había advertido en sus historias de Instagram y desde el el estudio de Noticias RCN, donde trabaja desde hace varios años, que, tras realizarse una mamografía, descubrieron que está presentando problemas en una de sus prótesis de seno, razón por la que tendría que ser intervenida quirúrgicamente para solucionarlo.

“Me salió un nuevo chicharrón”, comentó la presentadora mientras mostraba los resultados del examen médico que se había realizado previamente. “Sí voy a tener que operarme lo más pronto posible porque con todo este tema de la prótesis que se me explotó antes de quedar embarazada y la otra que ya me está molestando”, según reveló Soto, la recomendación de los médicos es intervenir pronto ya sea para retirarlas o cambiarlas, pues la prótesis de su seno izquierdo tiene más de 10 años.

Cabe recordar que Soto confesó en noviembre del año pasado que en un viaje a Cali antes de tener a su pequeño hijo Dante, de casi cuatro años, una de sus prótesis, la derecha, estalló estando en el avión, cuando llegó a la capital del Valle del Cauca tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

