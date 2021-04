“Hágase la keratina”: la invitación de Epa Colombia a Claudia López tras aval de la Alcaldía para reabrir sus peluquerías

Epa Colombia y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Fotos: Facebook y Colprensa.

Este martes, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, sostuvo una reunión, al sur de Bogotá, con el alcalde de la localidad Rafael Uribe Uribe, Alejandro Rivera Camero, en la que se establecieron los lineamientos para que la influenciadora pueda reabrir sus peluquerías y centros de keratina. Durante el espacio, Epa Colombia aprovechó para hacerla una particular invitación a la alcaldesa Claudia López.

La ‘disputa’ entre la empresaria de productos capilares y la Alcaldía Mayor de Bogotá venía desde hace unas semanas cuando Epa Colombia denunció en sus historias de Instagram que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Secretaría de Salud bogotana, gestaron un presunto plan en su contra para cerrarle su empresa.

Sin embargo, tal parece que tras la reunión con el alcalde local, la tensión que existía entre la empresaria y el Distrito llegó a su fin, pues Rivera Camero y otros funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico le explicaron a Barrera las ‘reglas’ que debe seguir para emprender en Bogotá.

“Ella está con la voluntad de cumplir todos los requisitos. La alcaldesa es una mujer que defiende el empleo, apoya el emprendimiento. ¿Qué vamos a hacer desde la Alcaldía? Protocolos de bioseguridad con el contrato que tenemos de reactivación económica y una mesa de seguimiento y construcción para sacar adelante esta problemática”, expresó el alcalde local de Rafael Uribe Uribe.

En medio de las declaraciones del mandatario local, Epa Colombia interrumpió al alto funcionario y fue el momento propicio para exhortar a Claudia López para que utilice los productos para el pelo que vende la influenciadora.

“Vea, señora Claudia López. Hágase la keratina con la ‘Epa Colombia’. Vamos a organizar todas las peluquerías para ser el ejemplo de todas las peluquerías del sur y del mundo entero, amiga. Hágase la keratina, amiga”, dijo Daneidy, mientras lanzaba varias carcajadas.

Tras lo dicho por la empresaria, Rivera Camargo retomó su intervención y prosiguió, explicando los protocolos que debe seguir Barrera: “¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros desde la alcaldía [local]? Protocolos de bioseguridad con el contrato que tenemos de reactivación económica con la subred [de salud] para los tres establecimientos”, dijo el mandatario.

Reviva las declaraciones a continuación:

Hemos constituido una mesa de articulación de las entidades del Distrito con la emprendedora Daneidy Barrera Epa Colombia para apoyar con la oferta institucional y hacer acompañamiento @ClaudiaLopez @DesEconomicoBog @SectorSalud pic.twitter.com/Udmh7ZyURv — Alejandro Rivera Camero 🏙🌇 (@alejoriveraca) April 6, 2021

De hecho, a inicios de esta semana, Epa Colombia logró captar la atención de la mandataria capitalina, luego de enviarle un mensaje por medio de Facebook, en el cual le hizo un llamado para que la ayudara a mantener en pie sus centros de alisado de cabello y lograr tener a sus colaboradores trabajando.

“La señora Claudia López, me dijo que yo mañana tenía que estar a las dos de la tarde, entonces allá estaré. ¡Ay ojalá me ayude! Yo a ella la amo, marica yo a ella la respeto y admiro”, manifestó la emprendedora en su red social.

Momentos antes de partir para la reunión, Daneidy Barrera dejó varias historias en Instagram, en las que expresó que estaba muy contenta por su reunión con la alcaldesa Claudia López, además indicó que existen muchas cosas que han sido dificiles de afrontar en su tarea diaria como emprendedora.

“Amiga, yo pago más de 280 millones de pesos , en nómina, todo lo compro con IVA y también lo vendo con IVA. Emprender en Colombia es muy díficil, pero si yo me fuera para Panamá, allá se aplauden y felicitan a EPA Colombia, pero, ¿Porqué no me ayudan aquí?”, expresó la influenciadora y empresaria.

Asimismo, afirmó que para todo lo que le sucede y la persecución de la que es víctima gracias al éxito en ventas de su producto capilar, era para que se hubiese suicidado, “pero amigas ustedes no paren de soñar, trabajen, luchen esfuércense, vea levántese, ore por la mañana y hable con Dios y verá que él tarde o temprano te escucha”, indicó la bogotana.