18 años de resistencia, una charla con Don Tetto sobre rock colombiano

Don Tetto, la banda de rock colombiana cumple 18 años de carrera. Foto: Cortesía de la banda

Don Tetto surgió en 2003 como el sueño de cuatro amigos: Diego Pulecio, Carlos Leongómez, Jaime Valderrama y Jaime Medina, los mismos que se mantienen hasta este momento, ellos han sido una de esas bandas de rock colombiano que ha crecido con sus fans, que han cambiado de generación, que se han adaptado a las nuevas tecnologías, a los nuevos retos y que siguen vigentes, pero ahora con más proyectos... ya tienen su propio festival de música, siguen creando sonidos que suenan completamente diferentes al lanzamiento anterior, se desvincularon de una disquera y ya tienen su propia productora.

Este 2021 cumplen 18 años de carrera, han sonado en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, tienen el club de fans más firme y, aunque se los han propuesto, no dejan el genero. Se mantienen leales a su esencia, a sus creencias y a ellos mismos.

Desde Infobae hablamos con Jaime Valderrama, bajista de la banda y quien nos contó cómo ha sido sobrevivir como banda de rock estos 18 años, a pesar de que en Colombia dicen que no existe una escena fuerte.

¿Cómo ha sido vivir de la música y mantener una banda de rock por tanto tiempo?:

Seguimos manteniendo nuestra esencia, pero nos hemos obligado a cambiar...

¿Muy difícil convivir como banda estos 18 años? ¿Cómo hicieron para que ninguno abandonara el barco?:

Convivir ha sido ‘fácil’ porque somos muy amigos y hemos hecho todo juntos. Yo creo que la gente ve siempre el detrás de los artistas... piensa que vamos de fiesta todo el tiempo, que detrás de los escenarios pasan un montón de cosas y no, nosotros queremos mostrar la realidad. De hecho, estamos grabando un documental, para los 20 años de Don Tetto que saldrán más adelante y ahí mostramos también hemos pelado, que no todo ha sido fácil, que no estamos felices todo el tiempo, pero también hemos dudado”.

La ventaja es que somos muy amigos y tenemos la capacidad de sentarnos y decirnos las vainas en la cara, de regañarnos, decirnos que estamos mamados, por encima de los egos musicales, el nombre de Donde Tetto se ha convertido en nuestra vida, entonces sabemos que hablándonos la vainas es que podemos solucionar todo, así es que hemos durado.

¿Cuántas veces se han tenido que renovar musicalmente en todo este tiempo?:

Todo son etapas, para nosotros es imposible, después de tanto tiempo, repetir un Adicto al dolor, o repetir No digas lo siento, todo ha sido una etapa, ahora estamos en otra...

¿Les han propuesto dejar el rock o hacer un ft con el género del momento, tal vez un reggaetón?:

Sí, pero no sentimos que sea necesario, tenemos nuestros fans y construimos al rededor de eso, ademas no nos gusta, no nos sentimos honestos haciendo algo así, somos leales a nuestra música y si cambiamos eso todo se va a pique. Nos gusta que la gente se sienta identificada con lo que hacemos, que no sea para pasar el rato que marque historias.

¿Les costó el cambio de generación? ¿Pasar de tocar puertas en radio a vivir en un mundo digital?:

Ha sido como raro, somos una banda que ha vivido toda la escuela, desde estar tocando en colegios y cualquier sitio que nos diera la oportunidad... esos fueron nuestros primeros conciertos, la gente se enteraba por el Neo Foro y caía a los lugares, teníamos My Space y era un complique subir una foto porque era con código, pero luego veíamos que había un acercamiento más real con la gente y continuábamos, en ese entonces logramos como un millón de seguidores en esa red social.

Luego pasamos a sonar en canales como Mtv, vernos en Los 10 mas pedidos, y llegar al número uno, por votación de la gente fue una locura, llegábamos a otros países y nos conocían, era un efecto domino... ojalá los artistas de ahora pudieran vivir eso que vivimos.

Hemos vivido todas las generaciones.. ha sido raro, porque, luego de irnos de gira a Estados Unidos, con nuestro primer disco, empezamos a conocer otras redes sociales, íbamos creciendo con las tecnología, abrimos Facebook, luego Twitter, aquí todavía no se usaba y ahí seguimos. Pero luego nos dimos cuenta que había una nueva generación que creció con Instagram y otra con Tik Tok, y ahí quedamos como ‘pedaleando’, pero aprendiendo a manejarlas, ha sido chevere porque hemos aprendido de todo.

¿Extrañan algo de ese entonces? ¿Extrañan ese Don Tetto que creó ‘la Tetto Mania?:

Fue una buena etapa... vimos de todo, ahora vemos a esos mismos fans en nuestros conciertos pero con sus hijos...

Ya no son solo una banda de Rock ahora tienen hasta un festival:

Nuestra idea era exportar música, importar música, abrir puertas, creamos nuestro propia productora, Sonora Entretenimiento, creamos el festival del Día del Rock que ya va para su quinta edición, creamos proyectos para trabajar con marcas en diferentes espacios musicales y con agencias...

¿Qué viene ahora musicalmente?

Empezamos el año pasado en febrero con una canción nueva, Ahogándonos, que hace parte del disco que vamos a presentar y se llama Castillos de arena, con esa canción nos íbamos de gira, pero por la pandemia todo se paró, entonces decidimos tomarnos ese tiempo para pensar bien qué queríamos hacer, cómo queríamos sonar en un quinto disco.

Acabamos de sacar canción, Vamos a perder, que es un sencillo muy rockero y que trae de fondo una guitarra con elementos que en discos pasados no habíamos experimentado.

En general todo este año nos sirvió para hacer música, crear canciones, así que estaremos lanzando nuevas producciones cada dos meses, cada una con su propio video.

