La actriz trans Isabella Santiago recibió aplausos por primer episodio de telenovela que protagoniza en Colombia

Foto: Canal RCN

En la noche de este martes 6 de abril el Canal RCN estrenó el primer capítulo de su nueva producción ‘Lala’s Spa’, una telenovela que llega para reemplazar a la más reciente retransmisión de ‘Betty, la fea’ y con la que el canal espera seguir recuperándose de la crisis por el bajo rating que viene enfrentando desde el año pasado y que, durante la pandemia, han logrado superar gracias a las producciones de ‘Enfermeras’ y ‘Pa’ Quererte’.

Desde que empezaron los anuncios de esta nueva producción hubo algo que destacó. Además de la belleza de la protagonista, resaltó que esta actriz es una mujer trans, lo que implica la apuesta del canal por la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ dentro de la televisión colombiana, tema por el que el primer episodio de esta nueva telenovela se hizo rápidamente tendencia en las redes sociales.

Isabella Santiago es una joven trans, modelo y actriz venezolana, que logró cautivar a los productores del Canal RCN y ahora interpretará a Lala, una mujer trans que, según retrata el medio de entretenimiento Superlike, es una gran hija y amiga que hace sentir mejor a todos los que están a su alrededor.

#LalasSpa 💇🏼‍♀️🧖 | Lala llega a Colombia para ayudar a su mamá con el spa.



¡Revive el capítulo aquí 👇🏼!https://t.co/tZmDLrmaiu — Canal RCN (@CanalRCN) April 7, 2021

Asumir el rol protagónico de una telenovela es un gran logro para la modelo venezolana, pero también todo un reto, así lo reveló la misma Isabella Santiago en una entrevista con El Colombiano. “Es un gran reto, de mucha responsabilidad. Ser protagonista conlleva a muchas responsabilidades que jamás imaginé. Yo nunca pensé que todo esto tendría una dimensión, el peso de hacer el papel protagónico”, reconoció Santiago al medio.

Además, la actriz resaltó que ella y su personaje tienen mucho más en común que ser mujeres trans, ambas buscan dejar un mensaje de inclusión en la sociedad. “Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, porque toda mi vida lo soñé. El poder estar en la televisión, poder crear un personaje lindo que le pueda dar algo a la sociedad, y Lala es el personaje perfecto para ello”, destacó la venezolana.

En la telenovela se cuenta la historia de Lala, quien regresa a Colombia, después de un viaje al exterior, y se encuentra con una situación económica difícil en su casa, contra la que tendrá que luchar, mientras, claramente, encontrará el verdadero amor inesperadamente. Desde los primeros minutos del estreno, la telenovela resaltó una situación que viven las personas trans a la hora de presentar sus documentos de identificación.

Al llegar a Colombia y mostrar su documento, a Lala la detienen las autoridades porque creen que está suplantando a alguien más, ya que, según ellos, ella no es la de la foto. Finalmente, después de las acusaciones y las miradas, una oficial se disculpa con la joven por la incómoda situación; sin embargo, este no va a ser el único momento de este tipo que vivirá la protagonista.

La producción recibió excelentes comentarios en redes sociales, entre ellos, el del actor Juan Pablo Espinosa:

Gracias Rcn por la inclusion 🇨🇴🏳️‍🌈🏳️‍🌈💈💈💈💈#LalasSpa pic.twitter.com/83CXc3XQT3 — Torres Willi TM (@Willi5677898661) April 7, 2021

Que bien que Lala's Spa empiece mostrando el horrible acoso que sufren las personas trans por sus documentos de identificación.



Reflexionar que esa discriminación se vio disparada por la ideota de pico y género promovida por Claudia López el año pasado. — 🖤JOSÉ IN YOUR AREA🖤 (@JLMQ1990) April 7, 2021

LaLa’s Spa

💅🏻✂️💈❤️🏳️‍🌈👏



Que buena producción. Se nota el avance cultural en el guión. Obvio, a algunos antisistema LGTBI seguro ni les gustará. Buen abordaje del tema. — Jorge (@georgecalive) April 7, 2021

‘Lala’s Spa’ es una telenovela que tendrá 80 capítulos, de una hora cada uno, en los que también aparecerán actores como Zulma Rey, Luly Bossa, Michelle Rouillard, Diana Belmonte, Mauricio Vélez, Ernesto Ballén y Ricardo Mejía, entre otros.

¿Quién es Isabella Santiago?

Foto: @isabella.san

Nacida en Caracas, Venezuela, el 18 de febrero de 1991, bajo el nombre de Kreiban Carballo Santiago,- un pequeño que desde muy temprana edad se dio cuenta de que no se identificaba con su género de nacimiento- Isabella Santiago vivió momentos de confusión durante su niñez. Sin embargo, con el paso de los años, y en medio de su proceso para ser la mujer transexual de hoy en día, Santiago logró ganar un reinado internacional para mujeres trans y, ahora, protagoniza una telenovela colombiana.

En entrevista con el programa de entretenimiento colombiano ‘Lo Sé Todo’, la actriz relató que, cuando estaba en el colegio y ya sabía que quería ser mujer, pero no era capaz de decírselo a su familia, “cogía ropa y accesorios de mi mamá y mi hermana, esta es una anécdota que toda mujer trans tiene, colocarse las cosas de la mamá. Yo me iba al colegio con eso escondido y me cambiaba en las casas de mis amigos”.

A sus 18 años, en ese entonces Kreiban, decidió contarle a su mamá que quería hacer su transición para ser una mujer transexual, razón por la que empezó a ir a un médico que la ayudó en el tratamiento. Santiago le contó al programa colombiano que su madre, al principio, no lo tomó muy bien, pero actualmente es su mejor amiga.

A CNN en español la modelo venezolana reveló que escogió su nombre, Isabella Santiago, desde muy joven, cuando estaba obsesionada con los vampiros y ella se sentía como “una vampira ante la sociedad”. “Mi nombre es Isabella, como la protagonista de esta cinta, Isabella Swan”, pero hizo el cambió en el apellido, el cual cambió por Santiago, su apellido materno.

SEGUIR LEYENDO: