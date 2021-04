“La vacunación contra el covid-19 no significa la victoria frente al virus”: Iván Duque

Una enfermera vacuna a un adulto mayor hoy, en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes que el proceso de vacunación contra el covid-19 que se adelanta en el país no representa el triunfo frente al virus mientras no se haya alcanzado la inmunidad completa de los colombianos.

Así lo indicó el primer mandatario en una entrevista con el medio nacional, Caracol Radio, en la que señaló que los ciudadanos deben seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad hasta que se logre la inmunización de rebaño planteada por los expertos en salud.

“Nosotros hemos alertado sobre la posibilidad de un tercer pico desde hace varias semanas y el mensaje que les damos a los colombianos es mucha protección; no podemos bajar la guardia. La vacunación no significa la victoria frente al virus; hasta que todos estemos a salvo, no hay nadie a salvo y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud”, advirtió.

De igual manera, el jefe de Estado indicó que el distanciamiento social, el lavado constante de las manos y el uso continuo del tapabocas tienen que ser medidas permanentes hasta que el país logre la meta establecida en el proceso de vacunación.

A su vez, el presidente argumentó que las nuevas medidas implementadas en el país están enfocadas en la protección de la salud de los colombianos y en la defensa de los puestos de trabajo que se han visto gravemente afectados durante la pandemia.

“Por lo tanto, aquí nadie puede cantar victoria y nadie bajar la guardia. Tenemos todos que seguir transitando durante este año y estos meses con muchísima responsabilidad”, concluyó el primer mandatario.

Según el reporte del Plan Nacional de Vacunación para este lunes 1 de abril se habían aplicado en el país 2.300.890 dosis de la vacuna contra el covid-19, de las cuales 334.955 pertenecen a la segunda dosis, lo que representa que el país solo ha inmunizado a cerca de 335 mil ciudadanos.

De igual manera, el reporte señala que diariamente se están aplicado un promedio de 57.498 vacunas, la mitad del ritmo que busca el Gobierno nacional en el proceso de vacunación, siendo Bogotá con 453.040, Antioquia con 307.789 y Valle del Cauca los departamentos y la ciudad con mayor número de dosis suministradas desde que inició el proceso de vacunación.

Por su parte, The Economist indicó a principios de febrero que Colombia sería uno de los países latinoamericanos que tardaría mayor tiempo en lograr una vacunación generalizada entre la población, puesto que la estimación de la revista es que esta solo se lograría hasta 2022.

28/03/2021 Plan de Vacunación en Colombia POLITICA MAURICIO MORENO CONTACTOPHOTO

Así funciona la nueva fórmula para distribuir vacunas en Colombia

El Ministerio de Salud emitió la resolución 360 que establece nuevos criterios o reglas para distribuir y asignar las vacunas en Colombia. Se tendrá en cuenta principalmente la cantidad y rapidez de dosis que se han aplicado y así definir a qué regiones llegarán. Esto se hace con el objetivo de mejorar los niveles de vacunación que no han pasado de poco más de 100 mil vacunas diarias.

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio dijo que “a aquellos territorios que aún tengan vacunas en sus neveras no les vamos a enviar porque los complicamos en el agendamiento”, esto ayudando a distribuir de acuerdo a la eficacia de aplicación de los departamentos y regiones.

Hasta el momento el número de vacunas se determinaba a partir de la proporción de población de cada departamento bajo una fórmula establecida por el Ministerio de Salud, claramente a partir del número de personas priorizadas en esa fase. La nueva fórmula establece un umbral mínimo de ritmo de vacunación (UMRV) del 50,7 por ciento de ejecución de dosis aplicadas frente a las recibidas.

