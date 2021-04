En Santa Marta la ocupación de las UCI alcanzó este jueves el 93,1%

Santa Marta superó este jueves 1 de abril el 90% de ocupación de camas UCI para el cuidado de pacientes con covid-19.

Santa Marta, al día de hoy, es una de las ciudades del país más críticas en cuanto a número de contagios por covid-19 en Colombia. Prueba de ello, es que este jueves 1 de abril, la capital del departamento de Magdalena llegó al 93,1% de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos en toda la ciudad, cifra que hasta el momento sería la más alta en todo lo que va de la pandemia.

De esa manera, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Santa Marta, en la ciudad solo quedan disponibles 18 camas UCI para la atención de pacientes con covid-19 en tres de las clínicas habilitadas para brindar este servicio: tres camas en la Clínica la Milagrosa, tres en la Clínica el Prado, y 12 en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.

Así mismo, la entidad de salud de la ciudad señaló que clínicas como la Avidanti, Mar Caribe, Benedicto, Cehoca, La Mujer, Perfect Body y la Bahía, ya no tienen camas disponibles en las Unidades de Cuidados Intensivos para la atención de pacientes contagiados con coronavirus.

Las autoridades sanitarias además indicaron que marzo de 2021 se convirtió en el mes con más casos registrados de covid-19 durante todo lo que va de la pandemia en la ciudad. Según la Secretaría de Salud, para ese mes, en Santa Marta se reportaron 7.435 contagios y 225 muertes a causa del virus.

De hecho, las estadísticas de la entidad además señalaron que para el mes de marzo se registraron en la capital del departamento de Magdalena 239 casos diarios, es decir, 10 por hora, una de las cifras más altas, incluso, a comparación del pico más alto en 2020 que se presentó en el mes de agosto. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante esa época se reportaron 4.557 casos positivos y 211 fallecimientos.

En total, de acuerdo con el último reporte emitido por la Secretaría de Santa Marta, a la fecha, la ciudad ya suma 31.131 casos de covid-19, de los cuales 28.968 se han recuperado, 1.243 se encuentran activos, y 848 han fallecido.

Estas son las medidas que rigen en Santa Marta para evitar un aumento de los casos de covid-19 durante Semana Santa

Con el fin de mitigar la propagación de los contagios por coronavirus en el departamento del Magdalena, el gobernador, Carlos Caicedo, expidió un nuevo decreto con las medidas y restricciones que se deberán aplicar en toda la región.

“El decreto solicita a los alcaldes que adopten medidas de toque de queda en sus municipios desde las 8 p.m. del miércoles 31 de marzo hasta las 5 a.m. del jueves 1 de abril; desde las 6 p.m. de ese jueves hasta las 5 a.m. del viernes 2 de abril; desde las 6 p.m. de ese viernes hasta las 5 a.m. del sábado 3 de abril; desde las 6 p.m. del sábado hasta las 5 a.m. del domingo 4 de abril y desde las 6 p.m. del domingo hasta las 5 a.m. del lunes 5 de abril.”, informó la Gobernación del Magdalena.

Así mismo, en todo el departamento se decretó ley seca desde las 8:00 de la noche del pasado miércoles 31 de marzo, hasta las 5:00 de la mañana del martes 6 de abril.

De igual manera, el decreto expedido por el gobernador Caicedo, señaló que los alcaldes de Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Fundación, Aracataca y Zona Bananera tendrían que expedir un acto administrativo a través del cual se prohibiera el acceso a las playas, balnearios y ríos de estas zonas desde las 12:00 de la media noche del pasado jueves 1 de abril, hasta las 5:00 de la mañana del próximo lunes 5 de abril.





SEGUIR LEYENDO