“Si me sentencian, bien merecido lo tengo”: Tiffi después de cometer un grave error en el Desafío ‘The Box’

Steffit Valencia, representante de los samarios en el Desafío ‘The Box’, cometió un grave error durante la competencia de ‘sentencia y servicios’ en el episodio de este miércoles del programa del Canal Caracol.

El Box Azul recibió a cuatro desafiantes (dos mujeres y dos hombres) de los equipos Omega, Alpha, Gamma, y Beta para participar en el desafío que deja o quita los servicios básicos a los concursantes.

La prueba se dividía por relevos. Cada competidor tenía que escalar una cuadrícula inclinada que lo conducía hasta una piscina y después de nadar un par de metros debían ascender y descender una cuadrícula más hasta llegar a los túneles que estaban en el fondo del agua.

En ellos, los competidores encontraban unos balones que debían liberar y sacar de la piscina para dejarlos en una cesta donde debían dejar tres balones cada uno. Cuando el equipo completara nueve balones tenían que ir todos al final de la pista y lanzar los balones al desafiante que estuviera en la plataforma: su trabajo era sostenerlos todos hasta que el equipo completo pasara la línea de la meta.

Steffit, conocida como Tiffi, fue la primera representante del equipo Alpha en empezar la competencia. Mientras se encontraba sacando los balones del agua para dejarlos en la cesta, golpeó con fuerza uno de ellos, tanto que el elemento se salió completamente del campo de juego.

De tres balones se quedó con dos y tuvo que salir de la piscina y de la pista para poder rescatar el balón que se le cayó. Por supuesto, esto perjudicó al equipo llevándolo a ocupar el último lugar de la competencia de ‘sentencia y servicios’.

Gamma fue el equipo ganador, el segundo lugar fue para Omega y los dos últimos Beta y Alfa se quedaron sin ningún servicio hasta el próximo ciclo de la competencia.

Reacciones de Alpha

Después de terminada la competencia, el equipo de Tiffi sostuvo un diálogo con la competidora sobre su grave error.

“Si Tiffi no hubiera botado la pelota, hubiéramos ganado. Te desesperaste ahí”, dijo CJ.

“Es que no medí la fuerza en el golpe”, explicó Tiffi.

Después manifestó que no lo había hecho a propósito y dijo, “si me sentencian, pues bien merecido lo tengo porque fue un error mío”. Sus compañeros intentaban explicarle que no era un motivo para que se sintiera mal, a pesar de quedarse sin servicios públicos.

La charla terminó cuando el ‘mono’ manifestó una fuerte molestia en su brazo izquierdo.

SEGUIR LEYENDO: