Valerie Domínguez se despide como presentadora del Canal RCN

La modelo Valerie Domínguez sorprendió a sus seguidores tras anunciar, este miércoles 31 de marzo, su retiro como presentadora de SuperLike, la sección de noticias de entretenimiento del Canal RCN que se estrenó en octubre de 2020 como parte de la nueva estrategia del medio para renovar sus formatos.

En este espacio la exseñorita Colombia fue elegida como la conductora principal para hablar de moda, tendencia, artistas y mucho más, con sus colegas Sandra Bohórquez, Catalina Uribe, Zahira Benavides, Luz Ángela Tobón y Daniella Hernández, además de un gran equipo periodístico de televisión para brindar la mejor información del mundo de la farándula a los espectadores.

Aunque todo marcha por buen camino, incluso durante la etapa de gestación de Domínguez, la modelo decidió decirle adiós al set, pues muy pronto nacerá su primer hijo, Thiago, razón por la que la talentosa presentadora se tomó una licencia para estar lista para ese maravilloso día. En su publicación no dio tantos detalles, pero sí señaló que su ausencia en el canal será temporal.

“Me bajo del escenario (pero solo por un ratico) Extrañándolos cada noche en este set de sueños”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

Además de los mensajes deseándole lo mejor en esta nueva etapa, muchos de sus fans detectaron algo en el video de despedida, que quizás Valerie no tuvo en cuenta a la hora de hacer la publicación, pues la exseñorita Colombia grabó el ‘boomerang’, luciendo un ceñido vestido negro con una gran abertura en la parte delantera y terminó mostrando de más al dar un paso hacia el frente, y por accidente mostró la ropa interior negra que llevaba puesta.

Cabe recalcar que, Domínguez ha recibido varias criticas de sus fans por su vestimenta en el noticiero, pues aseguran que podría poner en riesgo la llegada de su bebé. No obstante, para calmar un poco estos señalamientos la presentadora compartió un video en el que explicó: “por qué no puedo usar tacones si el doctor dice: ‘sí los puedes usar’, el problema del tacón es el equilibrio, toda mi vida he hecho ejercicio (...) estoy bien”.

Respecto a su embarazo, recientemente la presentadora, que actualmente está en su semana 32 de gestación, compartió un creativo video donde enseña una ecografía en 3D de la carita de Thiago. De pie ante el lente de la cámara, y con un suéter negro levantado para mostrar su barriguita, simula que se aplica gel para realizarse la ecografía.

Luego, mientras pasa su mano en círculos por la barriga, poco a poco aparece la imagen del bebé.

Inmediatamente las reacciones de sus seguidores y de otras personalidades fueron de celebración por la llegada del pequeño. “¡Wow! Que vídeo tan espectacular”, “Ya casi lo conoces mi Vale”, “Qué hermosura, amo su contenido” y “Qué cuchura”, son parte de los comentarios que se aprecian.

Asimismo, varios de los internautas coincidieron en que el pequeño “pollito” se parece a su papá. “Igualito a su papá” y “Soy yo, o es idéntico al papá”, expresaron.

